"Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию
Народы Южной Осетии и Абхазии сами сделают суверенный выбор в решении вопросов своей государственности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
"Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор, - сказал Затулин. - Но по моим впечатлениям ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии, о чем иногда заговаривают в Тбилиси".
Российский парламентарий положительно оценил желание основателя партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили о том, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Такой шаг Затулин охарактеризовал как "возвращение к исторической правде".
При этом он заметил, что в заявлении Иванишвили не содержится прямого призыва к Абхазии и Южной Осетии вернуться в состав Грузии. Грузинский политик, по мнению Затулина, "не может не понимать, что за эти годы поезд ушел, как говорится".
"Ни идея конфедерации, ни федерации, ни идея автономии в составе Грузии не разделяется населением Абхазии и Южной Осетии. Они выбрали другой путь. И Россия не в состоянии требовать от абхазов и осетин, даже ради каких-то геополитических выгод, возвращения в состав Грузии", - констатировал первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы.
При этом, заметил он, не первый год идут консультации по вступлению Абхазии и Южной Осетии в Союзное государство России и Белоруссии. Первоначально эта идея не разделялась официальным Минском, однако "после 2020 года возникла новая ситуация, и идея ближе к реальности".
"И я бы хотел обратить внимание наших грузинских коллег на то, что встретиться с абхазами и осетинами они вполне могут в составе Союзного государства", - сказал парламентарий.
По его мнению, возможное расширение Союзного государства России и Белоруссии через включения в его состав Абхазии, Южной Осетии и Грузии "было бы возможностью для преодоления проблем прошлого". Такое развитие событий, по мнению Затулина, "совсем не тождественно отсутствующему у России плану заставить эти республики вернуться в Грузию ради того, чтобы она сменила фронт и отказалась от ориентации на вступление в НАТО и Евросоюз".
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