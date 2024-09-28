https://ukraina.ru/20240928/1057698851.html

"Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию

"Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию - 28.09.2024 Украина.ру

"Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию

Народы Южной Осетии и Абхазии сами сделают суверенный выбор в решении вопросов своей государственности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

2024-09-28T08:15

2024-09-28T08:15

2024-09-28T08:15

новости

абхазия

грузия

россия

константин затулин

бидзине иванишвили

снг

нато

постсоветское пространство

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101144/28/1011442842_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_fb9490ab90cbaffafa22aaea7b76778a.jpg

"Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор, - сказал Затулин. - Но по моим впечатлениям ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии, о чем иногда заговаривают в Тбилиси".Российский парламентарий положительно оценил желание основателя партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили о том, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Такой шаг Затулин охарактеризовал как "возвращение к исторической правде".При этом он заметил, что в заявлении Иванишвили не содержится прямого призыва к Абхазии и Южной Осетии вернуться в состав Грузии. Грузинский политик, по мнению Затулина, "не может не понимать, что за эти годы поезд ушел, как говорится".При этом, заметил он, не первый год идут консультации по вступлению Абхазии и Южной Осетии в Союзное государство России и Белоруссии. Первоначально эта идея не разделялась официальным Минском, однако "после 2020 года возникла новая ситуация, и идея ближе к реальности".По его мнению, возможное расширение Союзного государства России и Белоруссии через включения в его состав Абхазии, Южной Осетии и Грузии "было бы возможностью для преодоления проблем прошлого". Такое развитие событий, по мнению Затулина, "совсем не тождественно отсутствующему у России плану заставить эти республики вернуться в Грузию ради того, чтобы она сменила фронт и отказалась от ориентации на вступление в НАТО и Евросоюз".Полный текст интервью Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства читайте на сайте Украина.руТакже о текущем состояние российско-абхазских отношений − в интервью кандидата политических наук Артура Атаева Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует АбхазияВопросы отношений Москвы и Сухума рассмотрел автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Абхазии подрезали пенсии: где еще получают российские выплаты и что с ними будет

абхазия

грузия

россия

белоруссия

ближнее зарубежье

минск

тбилиси

сухум

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, абхазия, грузия, россия, константин затулин, бидзине иванишвили, снг, нато, постсоветское пространство, белоруссия, союзное государство, союзники, национальные интересы, национальная безопасность, ближнее зарубежье, минск, тбилиси, сухум, ес, восточное партнерство