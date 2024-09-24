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Абхазии подрезали пенсии: где еще получают российские выплаты и что с ними будет

Абхазии подрезали пенсии: где еще получают российские выплаты и что с ними будет - 24.09.2024 Украина.ру

Абхазии подрезали пенсии: где еще получают российские выплаты и что с ними будет

Россия сократила свои расходы на социальные выплаты жителям Абхазии, в частности, пенсий. Это стало следствием невыполнения этой страной ряд двусторонних договоров с РФ. Абхазия – не единственное государство, граждане которого получают российские пенсионные выплаты

2024-09-24T17:30

2024-09-24T17:30

2024-09-24T17:32

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Россия - Абхазия: что произошлоОдна из главных причин сложившегося положения в российско-абхазских отношениях – Сухум так и не ратифицировал двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам.Это решение представляет важность для российских потенциальных инвесторов, которые хотят быть уверенными в наличии в Абхазии необходимых условий для ведения бизнеса. Интерес для них также представляет местный рынок недвижимости, однако и здесь абхазские власти чинят препятствия.Дело в том, что в республике запрещена продажа домов и квартир иностранным гражданам. Недавно руководство Абхазии инициировало законопроект о строительстве апартаментов на 10 тысяч человек в восточных районах страны, однако оппозиция выступила резко против.По их мнению, это привело бы к наплыву иностранцев, фактической скупке ими недвижимости и вытеснению местного бизнеса. Власти сдали назад и проект закона отозвали."Абхазия, имеющая договор о сотрудничестве с Россией, по мнению ряда представителей российской политической элиты, должна демонстрировать более лояльное отношение как к бизнесу, так и к политическим трендам России", - отмечал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.Обманули РоссиюВопрос выплат пенсий со стороны России в случае Абхазии крайне актуален. Население этой республики составляет 245 тысяч человек. Из них подавляющее большинство (порядка 190 тысяч) имеют российское гражданство.Получается, что около 30 тысяч абхазских пенсионеров рассчитывают на пенсии, которые по большей части покрывает российский бюджет. За прошлый год на эти цели Москва перевела Сухуму 3,4 миллиарда рублей.Тема эта стала проблемной еще раньше, когда в РФ подсчитали, что с 2015 по июнь 2022 года более 24,3 млн рублей в виде пенсий и соцвыплат для абхазцев были начислены ошибочно. Дело в том, что ряд жителей этой страны обманным путем присваивали пенсии своих умерших родственников.По информации пенсионного фонда России, всего таких абхазцев насчитали более 600 человек. В прошлом году власти республики были вынуждены принять изменения в закон "О бюджете Пенсионного фонда Абхазии на 2023 год", в котором они взяли на себя обязательства вернуть РФ незаконно полученные пенсионные и социальные выплаты.Тогда же в России ратифицировали протокол к соглашению, по которому РФ и Абхазия взяли на себя обязательства усилить контроль за правильностью выплаты пенсий.Без стажа в СНГДо недавнего времени РФ была частью Соглашения о гарантиях прав граждан стран-участников СНГ в области пенсионного обеспечения.В 2022 году Россия денонсировала это соглашение.Речь в нем шла о выплатах Россией из средств Пенсионного фонда пенсионных выплат постоянно проживающим в РФ гражданам, но заработавших трудовой стаж в других странах СНГ. Выход из этого договора позволил сэкономить несколько миллиардов рублей.Теперь при назначении пенсии в России имеет значение лишь стаж, приобретенный непосредственно в РФ или же на территории бывшего РСФСР.Отдельные правила продолжают действовать для государств Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся внутри объединения было принято в 2021 году.Ключевое его положение – суммирование пенсионного стажа, полученного в этих странах. Например, житель Казахстана выходит на пенсию, до этого он определенное количество лет работал в России. Он имеет право подать соответствующее заявление, стаж, наработанный в двух этих государствах, суммируется, после чего происходит расчет пенсии.Также этот документ предусматривает так называемый экспорт пенсий, то есть право человека получать выплаты в стране пребывания или же в том государстве, гражданином которого он является.Случай в ЧелябинскеЧто касается других стран бывшего Советского Союза, которые не входят в ЕАЭС, то с ними нужно регулировать этот вопрос с каждой по-отдельности.Два года назад вступил в силу Договор между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения. Он предполагает пропорциональный принцип при выплате пенсий, то есть граждане РФ и Таджикистана могут обратиться за назначением пенсии в той стране, в которой они фактически проживают.В апреле этого года российские СМИ опубликовали историю 94-летней жительницы Челябинска Надежды Татаренко. Треть своей жизни она работала на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР. После развала СССР осталась в Таджикистане. В 2022-м переехала в Россию. Не имея стажа работы в РСФСР и РФ, она могла рассчитывать только на таджикскую пенсию. В пересчете на рубли она составила 2,5 тысячи.После общественного резонанса российские власти оказали ей поддержку как человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. В 2023 году правительство Челябинской области отчиталось о выплате Татаренко 15 тысяч рублей материальной помощи. Также ей была предложены услуги социального работника на дому, однако она от этого отказалась.Теперь и биометриейВсего в мире порядка 400 тысяч человек получают российские пенсии за границей. Помимо Абхазии, наибольшее число таких граждан проживает в Германии (100 тысяч) и в Израиле (40 тысяч).Пенсионерам, получающим выплаты за границей, необходимо ежегодно подтверждать право на получении пенсии, попросту говоря, что они еще живы. Раньше это можно было сделать двумя способами: лично прийти в консульство РФ или диппредставительство, либо же отправить нотариально заверенные копии в российский Социальный фонд. С недавних пор это можно сделать онлайн с помощью биометрии."Для этого на портале Госуслуг во вкладке "Ведомства" необходимо открыть раздел "СФР" и выбрать пункт "Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ". После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление. Заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении Госключ", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.При этом по-прежнему можно будет воспользоваться и двумя другими способами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, абхазия, снг, пенсии, таджикистан