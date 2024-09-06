https://ukraina.ru/20240906/1057288851.html
Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия - 06.09.2024 Украина.ру
Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
Абхазия, имеющая договор о сотрудничестве с Россией, по мнению ряда представителей российской политической элиты должна демонстрировать более лояльное отношение как к бизнесу, так и к политическим трендам России.
2024-09-06T19:00
2024-09-06T19:00
2024-09-06T19:00
интервью
россия
украина
константин затулин
мид
украина.ру
госдума
абхазия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Приостановка выплат коснулась врачей, учителей, сотрудников силовых структур и других категорий. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил это решение невыполнением абхазской стороной своих обязательств.- Артур Викторович, в чем подлинная причина охлаждения отношений между двумя странами?- Я бы не стал говорить, что это охлаждение отношений. На примере Южной Осетии мы уже видели, как Россия выходит на более прагматичный, выверенный, откровенно выгодный для себя характер взаимоотношений с государствами, которые позиционируют себя как сторонники и противники России. Абхазия, имеющая договор о сотрудничестве с Россией, по мнению ряда представителей российской политической элиты, должна демонстрировать более лояльное отношение как к бизнесу, так и к политическим трендам России.Необходимо и взаимное признание судебных решений. Если есть движение в одну сторону, то должно быть и движение в другую. Но я бы предостерег наблюдателей и экспертов от мнения, что это кризис отношений. На мой взгляд, это рост более доверительных и качественных отношений, потому что Россия решилась открыто своему союзнику высказать свое недовольство. Это не негатив, а позитив, когда открыто в лицо можно сказать своему брату, союзнику, чем недовольны. Было бы намного хуже, если бы это было сделано латентно, в форме другого политического действия.- Что стало причиной изменения вектора российской внешней политики на постсоветском пространстве?- Кризис на Украине многому научил Россию. На все российские инвестиции в экономический сектор Украина отвечала крайне негативно, никакой благодарности не было. Парадокс России в том, что она отдает, не требуя ничего взамен. Это время потихоньку заканчивается. Нельзя сказать, что оно закончилось совсем, это традиция, установленная еще СССР. Достаточно было предполагаемым союзникам попросить, и все отдавалось.- Один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба окончил турецкое образовательное учреждение "Башаран колледж", которое функционировало на деньги Фетхулаха Гюлена, турецкого "Сороса". Насколько сильны протурецкие настроения в республике?- В Абхазии есть, скорее, промухаджирские настроения. Часть населения Абхазии позитивно относится к мухаджирам. Это потомки переселенцев, которые в XIX веке покинули Абхазию.Но обратить внимание следует на то, что для турецкого бизнеса созданы очень благоприятные условия, в отличие от российского. Это касается и рыболовной отрасли. Для турецких инвесторов даже в сфере гостиничного бизнеса созданы благоприятные условия, несмотря на то, что более 90% туристов из России.- Удивительная история, ведь современная абхазская государственность сложилась благодаря поддержке России.- У ряда депутатов, которых предлагается лишить российского гражданства, как раз противоположное мнение, что их независимость состоялась исключительно благодаря деятельности их вооруженных подразделений и воле абхазского народа. Этот сложившийся нарратив представлен и в учебных пособиях, и в исторических концептах.- Можно ли тогда утверждать, что Россия теряет Абхазию?- Это невозможно, потому что и политически, и экономически альтернативы у Абхазии нет.- Сейчас наблюдается тренд на взаимопонимание в российско-грузинских отношениях. Есть ли связь между этой тенденцией и нынешней ситуацией в отношениях между Россией и Абхазией?- Нет, потому что и в МИД, и в Администрации президента этими направлениями занимаются совершенно разные люди. Опять-таки, это в целом касается изменения российского внешнеполитического вектора. Вектор становится более прагматичным, более соотнесённым с экономическими и политическими реалиями. Есть политики, которые выступают с антироссийскими заявлениями. Почему они должны иметь гражданство России? Это понимает и абхазская сторона на высшем уровне. Посмотрите заявление главы МИД республики Шамба. Там нет антироссийских посылов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, украина, константин затулин, мид, украина.ру, госдума, абхазия
Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
Абхазия, имеющая договор о сотрудничестве с Россией, по мнению ряда представителей российской политической элиты должна демонстрировать более лояльное отношение как к бизнесу, так и к политическим трендам России.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.
Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии
. Приостановка выплат коснулась врачей, учителей, сотрудников силовых структур и других категорий. Первый зампред комитета Госдумы
по делам СНГ
, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
объяснил это решение невыполнением абхазской стороной своих обязательств.
- Артур Викторович, в чем подлинная причина охлаждения отношений между двумя странами?
- Я бы не стал говорить, что это охлаждение отношений. На примере Южной Осетии
мы уже видели, как Россия выходит на более прагматичный, выверенный, откровенно выгодный для себя характер взаимоотношений с государствами, которые позиционируют себя как сторонники и противники России.
Абхазия, имеющая договор о сотрудничестве с Россией, по мнению ряда представителей российской политической элиты, должна демонстрировать более лояльное отношение как к бизнесу, так и к политическим трендам России.
Необходимо и взаимное признание судебных решений. Если есть движение в одну сторону, то должно быть и движение в другую. Но я бы предостерег наблюдателей и экспертов от мнения, что это кризис отношений. На мой взгляд, это рост более доверительных и качественных отношений, потому что Россия решилась открыто своему союзнику высказать свое недовольство.
Это не негатив, а позитив, когда открыто в лицо можно сказать своему брату, союзнику, чем недовольны. Было бы намного хуже, если бы это было сделано латентно, в форме другого политического действия.
- Что стало причиной изменения вектора российской внешней политики на постсоветском пространстве?
- Кризис на Украине многому научил Россию. На все российские инвестиции в экономический сектор Украина отвечала крайне негативно, никакой благодарности не было. Парадокс России в том, что она отдает, не требуя ничего взамен. Это время потихоньку заканчивается. Нельзя сказать, что оно закончилось совсем, это традиция, установленная еще СССР
. Достаточно было предполагаемым союзникам попросить, и все отдавалось.
- Один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба окончил турецкое образовательное учреждение "Башаран колледж", которое функционировало на деньги Фетхулаха Гюлена, турецкого "Сороса". Насколько сильны протурецкие настроения в республике?
- В Абхазии есть, скорее, промухаджирские настроения. Часть населения Абхазии позитивно относится к мухаджирам. Это потомки переселенцев, которые в XIX веке покинули Абхазию.
Но обратить внимание следует на то, что для турецкого бизнеса созданы очень благоприятные условия, в отличие от российского. Это касается и рыболовной отрасли. Для турецких инвесторов даже в сфере гостиничного бизнеса созданы благоприятные условия, несмотря на то, что более 90% туристов из России.
- Удивительная история, ведь современная абхазская государственность сложилась благодаря поддержке России.
- У ряда депутатов, которых предлагается лишить российского гражданства, как раз противоположное мнение, что их независимость состоялась исключительно благодаря деятельности их вооруженных подразделений и воле абхазского народа. Этот сложившийся нарратив представлен и в учебных пособиях, и в исторических концептах.
- Можно ли тогда утверждать, что Россия теряет Абхазию?
- Это невозможно, потому что и политически, и экономически альтернативы у Абхазии нет.
- Сейчас наблюдается тренд на взаимопонимание в российско-грузинских отношениях. Есть ли связь между этой тенденцией и нынешней ситуацией в отношениях между Россией и Абхазией?
- Нет, потому что и в МИД
, и в Администрации президента этими направлениями занимаются совершенно разные люди. Опять-таки, это в целом касается изменения российского внешнеполитического вектора.
Вектор становится более прагматичным, более соотнесённым с экономическими и политическими реалиями. Есть политики, которые выступают с антироссийскими заявлениями. Почему они должны иметь гражданство России? Это понимает и абхазская сторона на высшем уровне. Посмотрите заявление главы МИД республики Шамба. Там нет антироссийских посылов.