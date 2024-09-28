Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу - 28.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240928/1057650800.html
Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу
Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу - 28.09.2024 Украина.ру
Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу
ВСУ не в состоянии полноценно применять дальнобойные западные ракеты для ударов по России, поэтому у Москвы есть основания ответить тем, кто использует Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2024-09-28T07:25
2024-09-28T07:25
новости
россия
запад
москва
александр носович
йенс столтенберг
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101139/27/1011392725_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_c2d36b077b77583bb92a1511c4dbc004.jpg
Комментируя предупреждения Москвы о последствиях эскалации Западом конфликта с Россией, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никакой российской реакции со на пересечение "красных линий" не последует. Носович уверен, что ответ России "будет ассиметричным"."Возможности у России для этого есть, - отметил эксперт. - Многократно было сказано, что купировать эти угрозы можно только через ответ непосредственно Западу"."Президент России уже расставил все точки над i, когда сказал, что если это разрешение будет дано, то это отношения России и Запада, потому что это западные наводчики будут бить западными ракетами, прикрываясь украинским флагом. Это будет уже не российско-украинский конфликт, это нечто большее", - пояснил главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже по этому вопросу высказалась Евгения Кондакова в публикации "Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать
россия
запад
москва
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101139/27/1011392725_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_ae7225a2d05534f9e8e0b7bf46bc229a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, москва, александр носович, йенс столтенберг, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, сво, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, ракетный удар, ракетные войска, сша, украина, военная эскалация, международные отношения, международная политика, международное право, ракеты средней и меньшей дальности
Новости, Россия, Запад, Москва, Александр Носович, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, ракетный удар, ракетные войска, США, Украина, военная эскалация, международные отношения, Международная политика, международное право, ракеты средней и меньшей дальности

Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу

07:25 28.09.2024
 
© РИА Новости . В. Киселев / Перейти в фотобанкРакета РСД-10 (СС-20)
Ракета РСД-10 (СС-20) - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . В. Киселев
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ не в состоянии полноценно применять дальнобойные западные ракеты для ударов по России, поэтому у Москвы есть основания ответить тем, кто использует Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
Комментируя предупреждения Москвы о последствиях эскалации Западом конфликта с Россией, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никакой российской реакции со на пересечение "красных линий" не последует. Носович уверен, что ответ России "будет ассиметричным".
"Возможности у России для этого есть, - отметил эксперт. - Многократно было сказано, что купировать эти угрозы можно только через ответ непосредственно Западу".
"Президент России уже расставил все точки над i, когда сказал, что если это разрешение будет дано, то это отношения России и Запада, потому что это западные наводчики будут бить западными ракетами, прикрываясь украинским флагом. Это будет уже не российско-украинский конфликт, это нечто большее", - пояснил главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.
Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.ру
Также по этому вопросу высказалась Евгения Кондакова в публикации "Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать
 
НовостиРоссияЗападМоскваАлександр НосовичЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОСВОЯдерное оружиеядерная войнаядерная безопасностьядерная угрозаракетный ударракетные войскаСШАУкраинавоенная эскалациямеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное праворакеты средней и меньшей дальности
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы введен режим ЧС — власти
09:47Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
09:28Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября
09:21Захарова: Запад не заинтересован в эффективном расследовании теракта на "Северных потоках"
09:13Украина сегодня: Снимите зелёные очки! Про зелёный "Ламборджини" и цены на хлеб
08:15"Другой путь": Затулин рассказал, будет ли Россия принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию
08:10"Полуреванш" и желанный Очаков. Профессор МГУ рассказал, почему Лондон и Париж заодно против России
08:09Литовский Статут 1529 года – передовое законодательство на периферии Европы
08:05Эксперт: Специализация прибалтийских политиков - самая отмороженная риторика в адрес России
08:00Эксперт рассказал, как РУКи помогают в штурме Угледара
07:53Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится
07:45Клинцевич рассказал, как Россия может помочь "прищемить петушиный хвост" Франции
07:35Директор ИНИОН РАН объяснил, почему не стоит уповать на скорое улучшение отношений России с ЕС
07:25Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу
07:15Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы
07:12Иллюзий питать не надо, фронт валится. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
07:04Дмитрий Бавырин: Россия угомонила американский "цирк", но "клоуны" из Украины еще могут сделать ей больно
07:00Эксперт: Поддержка украинских националистов чужда основным партиям ФРГ
06:45Затулин рассказал, сильны ли протурецкие настроения среди абхазской оппозиции
06:36Ростислав Ищенко: Запад может организовать фронт на Днепре, чтобы сберечь кусок Украины и начать сначала
Лента новостейМолния