https://ukraina.ru/20240928/1057650800.html

Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу

Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу - 28.09.2024 Украина.ру

Носович: Россия может купировать угрозы ракетных ударов только через ответ непосредственно Западу

ВСУ не в состоянии полноценно применять дальнобойные западные ракеты для ударов по России, поэтому у Москвы есть основания ответить тем, кто использует Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-09-28T07:25

2024-09-28T07:25

2024-09-28T07:25

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Комментируя предупреждения Москвы о последствиях эскалации Западом конфликта с Россией, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никакой российской реакции со на пересечение "красных линий" не последует. Носович уверен, что ответ России "будет ассиметричным"."Возможности у России для этого есть, - отметил эксперт. - Многократно было сказано, что купировать эти угрозы можно только через ответ непосредственно Западу"."Президент России уже расставил все точки над i, когда сказал, что если это разрешение будет дано, то это отношения России и Запада, потому что это западные наводчики будут бить западными ракетами, прикрываясь украинским флагом. Это будет уже не российско-украинский конфликт, это нечто большее", - пояснил главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже по этому вопросу высказалась Евгения Кондакова в публикации "Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать

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