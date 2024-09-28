Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы - 28.09.2024 Украина.ру
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Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы
Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы - 28.09.2024 Украина.ру
Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы
Джо Байден даст Владимиру Зеленскому разрешение на разрешение на удары западными ракетами по России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2024-09-28T07:15
2024-09-28T07:15
новости
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запад
владимир зеленский
александр носович
джо байден
военная помощь
военная техника
военная эскалация
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В ходе сентябрьского визита в США Зеленский ждёт разрешения Белого дома на удары западным дальнобойным оружием по территории России. По мнению Носовича, согласие Белого дома будет получено, и это вписывается в отработанный сценарий ролевой игры."Думаю, да, - сказал эксперт. - Это продолжение сериала, который длится уже два с половиной года. Он разворачивается по одному и тому же принципу: Украина заявляет о своих претензиях на то или иное вооружение, Запад решительно отказывается, Украина настаивает, и спустя время Запад соглашается и дает ей эти вооружения".При этом Носович заметил, что "если это оружие и будет использовано, то не Украиной, потому что она этими ракетами распоряжаться не в состоянии". Эксперт уверен, что "западные наводчики будут бить западными ракетами, прикрываясь украинским флагом"."Эти ракеты могут направляться только иностранными операторами. Поэтому постановка вопроса, как она была сформулирована Западом и Украиной, манипулятивна", - констатировал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже по этому вопросу высказался Ростислав Ищенко в публикации Зеленский – идеальный американец. Почти Проблему также проанализировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, александр носович, джо байден, военная помощь, военная техника, военная эскалация, ракеты, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности, сво
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Александр Носович, Джо Байден, военная помощь, военная техника, военная эскалация, ракеты, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности, СВО

Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы

07:15 28.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Джо Байден даст Владимиру Зеленскому разрешение на разрешение на удары западными ракетами по России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
В ходе сентябрьского визита в США Зеленский ждёт разрешения Белого дома на удары западным дальнобойным оружием по территории России. По мнению Носовича, согласие Белого дома будет получено, и это вписывается в отработанный сценарий ролевой игры.
"Думаю, да, - сказал эксперт. - Это продолжение сериала, который длится уже два с половиной года. Он разворачивается по одному и тому же принципу: Украина заявляет о своих претензиях на то или иное вооружение, Запад решительно отказывается, Украина настаивает, и спустя время Запад соглашается и дает ей эти вооружения".
При этом Носович заметил, что "если это оружие и будет использовано, то не Украиной, потому что она этими ракетами распоряжаться не в состоянии". Эксперт уверен, что "западные наводчики будут бить западными ракетами, прикрываясь украинским флагом".
"Эти ракеты могут направляться только иностранными операторами. Поэтому постановка вопроса, как она была сформулирована Западом и Украиной, манипулятивна", - констатировал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.
Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.ру
Также по этому вопросу высказался Ростислав Ищенко в публикации Зеленский – идеальный американец. Почти
Проблему также проанализировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийАлександр НосовичДжо Байденвоенная помощьвоенная техникавоенная эскалацияракетыракетный ударракеты средней и меньшей дальностиСВО
 
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