https://ukraina.ru/20240928/1057650277.html

Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы

Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы - 28.09.2024 Украина.ру

Носович: Ракетными ударами по России могут управлять только западные операторы

Джо Байден даст Владимиру Зеленскому разрешение на разрешение на удары западными ракетами по России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-09-28T07:15

2024-09-28T07:15

2024-09-28T07:15

новости

украина

россия

запад

владимир зеленский

александр носович

джо байден

военная помощь

военная техника

военная эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg

В ходе сентябрьского визита в США Зеленский ждёт разрешения Белого дома на удары западным дальнобойным оружием по территории России. По мнению Носовича, согласие Белого дома будет получено, и это вписывается в отработанный сценарий ролевой игры."Думаю, да, - сказал эксперт. - Это продолжение сериала, который длится уже два с половиной года. Он разворачивается по одному и тому же принципу: Украина заявляет о своих претензиях на то или иное вооружение, Запад решительно отказывается, Украина настаивает, и спустя время Запад соглашается и дает ей эти вооружения".При этом Носович заметил, что "если это оружие и будет использовано, то не Украиной, потому что она этими ракетами распоряжаться не в состоянии". Эксперт уверен, что "западные наводчики будут бить западными ракетами, прикрываясь украинским флагом"."Эти ракеты могут направляться только иностранными операторами. Поэтому постановка вопроса, как она была сформулирована Западом и Украиной, манипулятивна", - констатировал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже по этому вопросу высказался Ростислав Ищенко в публикации Зеленский – идеальный американец. Почти Проблему также проанализировал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, александр носович, джо байден, военная помощь, военная техника, военная эскалация, ракеты, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности, сво