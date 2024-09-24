https://ukraina.ru/20240924/1057639364.html

Зеленский – идеальный американец. Почти

Зеленский – идеальный американец. Почти - 24.09.2024 Украина.ру

Зеленский – идеальный американец. Почти

Помните шварцевского "Дракона" в видеопереложении Марка Захарова: "Всех учили, но почему ты оказался лучшим учеником, скотина?"

2024-09-24T08:00

2024-09-24T08:00

2024-09-24T08:05

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украина

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владимир зеленский

соловьев владимир (экономист)

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Надо отдать должное родителям маленького Вовы Зеленского – комплекс лучшего ученика они ему привили намертво. В школе он получил грант на бесплатное обучение в Израиле (не воспользовался – отец запретил). По окончании школы подросший Володя хотел поступать в МГИМО (самый престижный ВУЗ постсоветского пространства) – родители отговорили – убедили гарантировано поступить в ВУЗ, в котором работал отец, тем более, что для карьеры в КВН, которую Владимир делал с 11-го класса, престижность ВУЗа и полученная профессия были не важны.В команде КВН, как утверждают его друзья, он тоже всегда стремился быть первым (лидером) и болезненно воспринимал любую конкуренцию.Не то, чтобы Владимир Зеленский был совсем уж глуп, просто не блистал интеллектом – обычный средний уровень. Толковые тексты выступлений на сцене ему писала жена. Когда же он начал озвучивать политические тексты, написанные аппаратом его Офиса, весь талант куда-то испарился.Впрочем, отсутствие выдающего ума никогда не мешало амбициям, наоборот поощряло их – амбициозная серость может гордится только должностью, без места она никто. На лидирующие позиции Владимир Александрович прорывался потому, что всегда умел определить главный принцип раздачи коврижек и соответствовать ему. Даже в своей команде он не был самым искусным клоуном, команда ему подыгрывала, как лидеру, а лидером он стал потому, что лучше других понял, как продавать услуги "Квартала" Коломойскому и другим потенциальным заказчикам.Кривляться на сцене умели многие, некоторые лучше Зеленского, но Владимир лучше других умел превращать кривляние в деньги.Став президентом, он так и не осознал своей ответственности перед страной и народом, зато моментально понял основные принципы американской политики. Их всего два:1. Оказанная услуга ничего не стоит (им Зеленский руководствовался, списывая с корабля истории, придумавшего ему "историю Золушки" ("Слуги народа") и сделавшего его президентом Коломойского, изобретения которого, в виде собранной по помойкам партии ничтожеств, обеспечивающей Зеленскому устойчивый контроль над парламентом, клоун и его команда эксплуатируют до сих пор);2. В любой ситуации всегда поднимай ставки (цель – настолько поднять издержки противника, чтобы он сам отказался от борьбы за победу, решив, что уступить Америке дешевле).Последний принцип обеспечил рождение самих США. В ходе Войны за независимость Англия должна была победить. Лондон воевал купленными у германских княжеств войсками и особых издержек не нёс. Так Англия могла воевать десятилетиями. Колонисты же вынуждены были отбиваться от войск короны, индейцев, собственных соседей-лоялистов, и всё это на своей территории, которую война разоряла. Долго бы они так не выдержали. Но их вожди были достаточно толковыми людьми, чтобы привлечь на сторону восставших колоний Францию и Испанию – традиционных врагов Британии.На десять лет раньше или на десять лет позже им бы это не помогло. Британия уже была мастерской мира и владычицей морей, превращавшейся в первую сверхдержаву в истории человечества. Денег и кораблей у неё было больше, чем у кого бы то ни было. Она легко побеждала врагов на море, а на суше нанимала против них армии соседних государств. Но именно в этот период, во время царствования Людовика XVI, случилось краткое возрождение французского флота, который по численности корабельного состава почти догнал британский и начал даже одерживать над ним победы в стычках.В это же время бывшие континентальные союзники Британии оказались не готовы воевать против Франции. Австрия ещё со времён Семилетней войны ориентировалась на союз с Парижем, а австрийский брак дофина, а затем короля Людовика окончательно сблизил обе монархии. Испания со времён Войны за испанское наследство перешедшая под контроль Бурбонов, с той поры исправно следовала в фарватере французской политики. Пруссия постаревшего Фридриха Великого получила всё что хотела и совершенно не желала рисковать приобретённым, помня что лишь случай (неожиданная кончина Елизаветы Петровны) позволил ей избежать разгрома в Семилетней войне.Россия была далеко, занималась своими делами, осваивая отбитую у турок Новороссию, и уже начинала конфликтовать с Британией (в Семилетней войне они были в разных коалициях, а вскоре Екатерина Великая инициирует создание коалиции "Вооружённого нейтралитета", с помощью которой умерит британскую наглость на морях). Больше никто в Европе бросить вызов Британии не мог (мелковаты были).Французские войска, высадившись в Америке, сместили баланс сухопутных сил в пользу колонистов, а французский и испанский флоты оспорили господство Британии на море. Если бы речь шла об Индии, очевидно Лондон бы напрягся и воевал до победы. Но североамериканские колонии не имели для него столь принципиального значения. Правящая элита решила, что издержки от войны за колонии больше не оправдывают возможную прибыль от победы, и независимость США была признана, хоть ресурсы британской короны были далеки от исчерпания, а Франция надорвалась настолько, что бюджетный кризис в последующие годы так и не был преодолён и стал едва ли не главной причиной победы Великой французской революции, разразившейся через неполные шесть лет после подписания завершившего Войну за независимость США Парижского мира.До этого случая схему повышения издержек для своих врагов системно применяла как раз Британия (блокировавшая их морскую торговлю и вынуждавшая воевать на континенте со своими прокси). Рождение США было первым случаем применения этого принципа против Британии.Вся последующая история США является последовательным применением принципа повышения издержек для врага. Непосредственно США воюют либо с индейцами, либо со слабыми и внутренне неустойчивыми соседями по американскому континенту. В крупные же войны с сильными противниками они вступают на завершающем этапе, когда враг достаточно истощён для того, чтобы США без особых издержек добились успеха и даже могли потом утверждать, что внесли решающий вклад в победу.Зеленский с ходу усвоил принцип повышения ставок. Именно поэтому он без страха полез в войну с Россией. Он был уверен, что США будут последовательно поднимать ставки до победы, а поскольку на их стороне коллективный Запад (легенда о 60% мирового ВВП против 2% была в тот момент ещё весьма популярна) Зеленский не сомневался, что присоединяется к будущим победителям и что ничего сложного, кроме как продержаться годик-другой, его не ждёт.Его можно понять. Большая часть людей руководствуется именно такой линейной логикой. Но большая часть людей, осознавая недостаточность своей квалификации не лезет в президенты и, тем более, не начинает войну со сверхдержавой. Дело в том, что при оценке политической ситуации необходимо оценивать не только бросающиеся в глаза очевидности, но и факторы второго порядка, не такие заметные, но от этого не менее важные.Британия, в принципиальных для неё моментах повышавшая ставки до конца, уступила всё же в вопросе о независимости США, посчитав его непринципиальным. Возможно Лондон ошибся в долгосрочной перспективе, но в ближайшие сто лет его решение выглядело вполне обоснованным и не помешало Великобритании стать сверхдержавой второй половины XIX века, в кратчайшие сроки создав богатейшую империю, над которой не заходило солнце и в которой жила треть тогдашнего человечества.Но и США до конца поднимали ставки лишь в принципиальных моментах, спокойно фиксируя поражения в конфликтах, не способных повлиять на стратегическую расстановку сил в мире. США спокойно ушли из Вьетнама, хоть этим поражением был нанесён сильный удар и по международному престижу Америки, и по самолюбию её населения. Базовые основы американского господства это поражение под вопрос не ставило, а значит нести дальнейшие издержки не было никакой необходимости.Конечно, противостояние с Россией – не война во Вьетнаме. Оно носит принципиальный характер. Но и Индокитайские войны были частью противостояния США и СССР, которое носило принципиальный характер. При этом само поражение во Вьетнаме не определяло поражение США в целом. Это было поражение в битве, но не в войне против СССР.Конечно, в Киеве думают (Зеленский в том числе), что Украина не Вьетнам. Но власти Сайгона тоже не верили, что США могут бросить такой важный плацдарм и таких верных союзников. Записывающиеся в прокси великих держав лимитрофы вообще склонны переоценивать свою важность для хозяев и свою роль в глобальной расстановке сил.Результатом завышенной самооценки амбициозного ничтожества стал позор Зеленского с широко разрекламированным "планом победы". Считая что полностью вник в суть американской системы повышения ставок, Зеленский примчался в Вашингтон с требованием срочно принять Украину в НАТО и разрешить наносить удары дальнобойными ракетами в глубь России. То есть, перейти ту грань, которая отделяет угрозу ядерной войны от реализации этой угрозы.В принципе, он всё понял правильно. Почти всё. Всё, кроме одного. США действительно готовы поднимать ставки в противостоянии с Россией до предела. Как минимум для части американских элит (для большей их части) противостояние настолько принципиально, что они готовы рискнуть ядерной войной.Но не ради Украины. Только ради США.Поражение на Украине серьёзно ослабит Запад, уронит его престиж ниже уровня асфальта, может даже дать старт необратимым последствиям в виде ускорения распада западного лагеря. Но всё это в перспективе. В моменте же США всё ещё будут оставаться сильным противником, имеющим мощные позиции в Европе и не намеренным сдаваться или как-то уступать России.После Украины Вашингтон намерен продолжать войну против России. Только горячая её фаза остановится, пока не будет найден новый прокси, готовый пожертвовать собой в интересах США.США заинтересованы в том, чтобы агония Украины продолжалась подольше. Но они не планируют ради этого увеличивать издержки на поддержание устойчивости украинского государства. Если бы речь шла только о деньгах, их бы дали. Возможно нашли бы даже оружие (хоть здесь уже возникли бы сложности). Но нести политические и, возможно, даже военные издержки, ради того, чтобы Украина продержалась на пару месяцев дольше Вашингтон не намерен.Поэтому Байден сухо напомнил Зеленскому, что его дружба с Альцгеймером и Паркинсоном не мешает ему помнить о том, что он уже не раз отказывал Украине в её стремлении стать членом НАТО "уже вчера" и получить разрешение на стрельбу западными ракетами по жилым кварталам российских городов.Зеленский не понял главного – это Украина должна умереть за США, а не США за Украину. В остальном же он оказался примерным американцем. Не хуже индейских вождей, подписывавших с большим белым вождём из Вашингтона разные договоры, а потом удивлявшихся, почему всё это работает совсем не так, как ожидалось (вместо того, чтобы разбогатеть, индейцы теряют земли и мрут как мухи)?Всё просто, есть ещё третий, секретный, принцип американской политики: "только США решают когда и как действуют любые принципы и действуют ли они в данный момент вообще". Зеленский мог о нём что-то слышать, но думал, что это относится к России, а относится это и к нему. Россия-то и сама в состоянии решить какие принципы сегодня действуют, а какие будут действовать завтра. И для кого.О том, что будет делать Зеленский после отказа разрешить ему пользоваться дальнобойными ракетами и вступления в НАТО - в статье Михаила Павлива "Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы""

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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