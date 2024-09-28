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Эксперт: Специализация прибалтийских политиков - самая отмороженная риторика в адрес России

Эксперт: Специализация прибалтийских политиков - самая отмороженная риторика в адрес России - 28.09.2024 Украина.ру

Эксперт: Специализация прибалтийских политиков - самая отмороженная риторика в адрес России

Официальные лица Эстонии заявляют о возможности блокировки Финского залива для российских кораблей и размещении в Прибалтике ракет средней и малой дальности. Однако в Эстонии могут об этом лишь говорить, но не сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-09-28T08:05

2024-09-28T08:05

2024-09-28T08:05

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"Прибалтийские политики сами дали себе карт-бланш на самую отмороженную риторику в адрес России. Это их специализация в международной политике. Западными союзниками это одобрили и поддержали то, что Прибалтика занимает нишу мелкого антироссийского провокатора", - констатировал эксперт.По оценкам Носовича, прибалтийские правительства не предпринимают никаких практических действий. Эксперт уверен, что действия "могут последовать только после размещения там западных представительств"."Сами прибалтийские политики могут только чесать языком, остро реагировать на них не вижу смысла, слишком много чести", - подчеркнул главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться

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новости, россия, эстония, прибалтика, александр носович, эксперты, постсоветское пространство, балтийское море, финский залив, милитаризация, ракетный удар, нато, ес, финляндия