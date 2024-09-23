Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться - 23.09.2024 Украина.ру
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Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться
Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться - 23.09.2024 Украина.ру
Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться
По данным немецкой разведки, Москва якобы нападет на одного из членов ЕС уже в 2029 году. Это значит, что блоку НАТО нужно активно готовиться к войне с Россией, включая накопление боеприпасов и перенимание "богатого" военного опыта Киева
2024-09-23T17:44
2024-09-23T17:46
новости
россия
москва
украина
владимир зеленский
олаф шольц
ес
нато
эстония
европарламент
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Такое заявление сделал Бывший премьер Литвы, а ныне евродепутат и без пяти минут первый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Его слова процитировала британская газета Financial Times.Он отметил, что у Евросоюза нет нормативов по числу артиллерийских снарядов и пороха, хранящихся на складах "на случай войны". Кроме того, евродепутат призвал учиться у украинских военных, особенно в части работы с БПЛА и ракетами."У них есть реальный опыт", - сказал Кубилюс.Параллельно командующий Вооруженными силами Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил в интервью HS, что Таллин хочет активизировать военное сотрудничество с Финляндией в Балтийском море, чтобы полностью блокировать там деятельность России.Эти слова звучат на фоне совсем недавнего заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "настало время договариваться с Россией". По информации СМИ, его мирный план включает в себя территориальные уступки со стороны Украины.Владимир Зеленский с такой постановкой вопроса не согласен. Накануне он улетел в США, где должен презентовать свою версию "плана победы". Пока его детали полностью не раскрываются.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:В России неоднократно подчеркивали, что прямое включение Запада в украинский конфликт не останется без внимания, и Москва даст соответствующий ответ.О том, что происходит в это время на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.
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новости, россия, москва, украина, владимир зеленский, олаф шольц, ес, нато, эстония, европарламент, депутат, война
Новости, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, ЕС, НАТО, Эстония, Европарламент, депутат, война

Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться

17:44 23.09.2024 (обновлено: 17:46 23.09.2024)
 
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По данным немецкой разведки, Москва якобы нападет на одного из членов ЕС уже в 2029 году. Это значит, что блоку НАТО нужно активно готовиться к войне с Россией, включая накопление боеприпасов и перенимание "богатого" военного опыта Киева
Такое заявление сделал Бывший премьер Литвы, а ныне евродепутат и без пяти минут первый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Его слова процитировала британская газета Financial Times.
Он отметил, что у Евросоюза нет нормативов по числу артиллерийских снарядов и пороха, хранящихся на складах "на случай войны". Кроме того, евродепутат призвал учиться у украинских военных, особенно в части работы с БПЛА и ракетами.
"У них есть реальный опыт", - сказал Кубилюс.
Параллельно командующий Вооруженными силами Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил в интервью HS, что Таллин хочет активизировать военное сотрудничество с Финляндией в Балтийском море, чтобы полностью блокировать там деятельность России.
Эти слова звучат на фоне совсем недавнего заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "настало время договариваться с Россией". По информации СМИ, его мирный план включает в себя территориальные уступки со стороны Украины.
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"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать РоссиюДля урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
Владимир Зеленский с такой постановкой вопроса не согласен. Накануне он улетел в США, где должен презентовать свою версию "плана победы". Пока его детали полностью не раскрываются.
В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.
Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:
  • гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО";
  • международная финансовая помощь для восстановления экономики;
  • предоставление современных вооружений от Запада;
  • продолжение операции ВСУ в Курской области.
Зеленский радостный
14:49
То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" ЗеленскогоКремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Владимира Зеленского представить США новый "план победы" Украины, так как пока слишком много противоречивой информации. Такое заявление 23 сентября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В России неоднократно подчеркивали, что прямое включение Запада в украинский конфликт не останется без внимания, и Москва даст соответствующий ответ.
О том, что происходит в это время на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцЕСНАТОЭстонияЕвропарламентдепутатвойна
 
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