Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться
17:44 23.09.2024 (обновлено: 17:46 23.09.2024)
По данным немецкой разведки, Москва якобы нападет на одного из членов ЕС уже в 2029 году. Это значит, что блоку НАТО нужно активно готовиться к войне с Россией, включая накопление боеприпасов и перенимание "богатого" военного опыта Киева
Такое заявление сделал Бывший премьер Литвы, а ныне евродепутат и без пяти минут первый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Его слова процитировала британская газета Financial Times.
Он отметил, что у Евросоюза нет нормативов по числу артиллерийских снарядов и пороха, хранящихся на складах "на случай войны". Кроме того, евродепутат призвал учиться у украинских военных, особенно в части работы с БПЛА и ракетами.
"У них есть реальный опыт", - сказал Кубилюс.
Параллельно командующий Вооруженными силами Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил в интервью HS, что Таллин хочет активизировать военное сотрудничество с Финляндией в Балтийском море, чтобы полностью блокировать там деятельность России.
Эти слова звучат на фоне совсем недавнего заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "настало время договариваться с Россией". По информации СМИ, его мирный план включает в себя территориальные уступки со стороны Украины.
11 сентября, 11:59"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать РоссиюДля урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
Владимир Зеленский с такой постановкой вопроса не согласен. Накануне он улетел в США, где должен презентовать свою версию "плана победы". Пока его детали полностью не раскрываются.
Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:
- —гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО";
- —международная финансовая помощь для восстановления экономики;
- —предоставление современных вооружений от Запада;
- —продолжение операции ВСУ в Курской области.
14:49То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" ЗеленскогоКремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Владимира Зеленского представить США новый "план победы" Украины, так как пока слишком много противоречивой информации. Такое заявление 23 сентября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В России неоднократно подчеркивали, что прямое включение Запада в украинский конфликт не останется без внимания, и Москва даст соответствующий ответ.
О том, что происходит в это время на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.