https://ukraina.ru/20240923/1057632765.html

Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться

Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться - 23.09.2024 Украина.ру

Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться

По данным немецкой разведки, Москва якобы нападет на одного из членов ЕС уже в 2029 году. Это значит, что блоку НАТО нужно активно готовиться к войне с Россией, включая накопление боеприпасов и перенимание "богатого" военного опыта Киева

2024-09-23T17:44

2024-09-23T17:44

2024-09-23T17:46

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Такое заявление сделал Бывший премьер Литвы, а ныне евродепутат и без пяти минут первый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Его слова процитировала британская газета Financial Times.Он отметил, что у Евросоюза нет нормативов по числу артиллерийских снарядов и пороха, хранящихся на складах "на случай войны". Кроме того, евродепутат призвал учиться у украинских военных, особенно в части работы с БПЛА и ракетами."У них есть реальный опыт", - сказал Кубилюс.Параллельно командующий Вооруженными силами Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил в интервью HS, что Таллин хочет активизировать военное сотрудничество с Финляндией в Балтийском море, чтобы полностью блокировать там деятельность России.Эти слова звучат на фоне совсем недавнего заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "настало время договариваться с Россией". По информации СМИ, его мирный план включает в себя территориальные уступки со стороны Украины.Владимир Зеленский с такой постановкой вопроса не согласен. Накануне он улетел в США, где должен презентовать свою версию "плана победы". Пока его детали полностью не раскрываются.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:В России неоднократно подчеркивали, что прямое включение Запада в украинский конфликт не останется без внимания, и Москва даст соответствующий ответ.О том, что происходит в это время на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.

https://ukraina.ru/20240911/1057371632.html

https://ukraina.ru/20240923/1057624380.html

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новости, россия, москва, украина, владимир зеленский, олаф шольц, ес, нато, эстония, европарламент, депутат, война