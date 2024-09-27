https://ukraina.ru/20240927/1057734607.html

Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ

Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ - 27.09.2024 Украина.ру

Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ

Ближайшие три года за решеткой проведет 44-летний житель села Мартовое в Харьковской области из-за отказа пополнить ряды украинской армии. Соответствующий приговор ему вынес Дзержинский районный суд Харькова

2024-09-27T16:38

2024-09-27T16:38

2024-09-27T16:38

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Следователи установили, что украинец, будучи пригодным к военной службе, весной 2024 года получил повестку. Однако в военкомат он так и не явился, а в суде вину свою не признал, указав, что не может отправится на фронт - вера не позволяет.Украинца признали виновным по статье 336 (уклонение от призыва на службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам тюрьмы. Ранее мобилизация поющих кришнаитов привела к скандалу на Украине - правозащитники сочли законной их отправку на фронт. Мирный протест не помешал военкомам выписать повестки, потому как отказаться служить в армии по религиозным убеждениям во время действия военного положения нельзя. Подробнее по теме - в интервью военного историка, журналиста, автора книги о двух чеченских кампаниях Евгения Норина "У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

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новости, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, спецоперация, всу