Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Ближайшие три года за решеткой проведет 44-летний житель села Мартовое в Харьковской области из-за отказа пополнить ряды украинской армии. Соответствующий приговор ему вынес Дзержинский районный суд Харькова
Следователи установили, что украинец, будучи пригодным к военной службе, весной 2024 года получил повестку. Однако в военкомат он так и не явился, а в суде вину свою не признал, указав, что не может отправится на фронт - вера не позволяет.
"Уважительных причин для этого мужчина не имел и был должным образом уведомлен о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации, объявленной Указом Президента Украины. Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и заявил, что не может проходить военную службу из-за религиозных убеждений", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Украинца признали виновным по статье 336 (уклонение от призыва на службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам тюрьмы.
Ранее мобилизация поющих кришнаитов привела к скандалу на Украине - правозащитники сочли законной их отправку на фронт. Мирный протест не помешал военкомам выписать повестки, потому как отказаться служить в армии по религиозным убеждениям во время действия военного положения нельзя.
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14:38Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.