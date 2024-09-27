Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ - 27.09.2024 Украина.ру
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Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ
Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ - 27.09.2024 Украина.ру
Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ
Ближайшие три года за решеткой проведет 44-летний житель села Мартовое в Харьковской области из-за отказа пополнить ряды украинской армии. Соответствующий приговор ему вынес Дзержинский районный суд Харькова
2024-09-27T16:38
2024-09-27T16:38
новости
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Следователи установили, что украинец, будучи пригодным к военной службе, весной 2024 года получил повестку. Однако в военкомат он так и не явился, а в суде вину свою не признал, указав, что не может отправится на фронт - вера не позволяет.Украинца признали виновным по статье 336 (уклонение от призыва на службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам тюрьмы. Ранее мобилизация поющих кришнаитов привела к скандалу на Украине - правозащитники сочли законной их отправку на фронт. Мирный протест не помешал военкомам выписать повестки, потому как отказаться служить в армии по религиозным убеждениям во время действия военного положения нельзя. Подробнее по теме - в интервью военного историка, журналиста, автора книги о двух чеченских кампаниях Евгения Норина "У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация" на сайте Украина.ру
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новости, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, мобилизация, СВО, Спецоперация, ВСУ

Православного верующего на Украине посадили на три года - не захотел идти в ВСУ

16:38 27.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Ближайшие три года за решеткой проведет 44-летний житель села Мартовое в Харьковской области из-за отказа пополнить ряды украинской армии. Соответствующий приговор ему вынес Дзержинский районный суд Харькова
Следователи установили, что украинец, будучи пригодным к военной службе, весной 2024 года получил повестку. Однако в военкомат он так и не явился, а в суде вину свою не признал, указав, что не может отправится на фронт - вера не позволяет.
"Уважительных причин для этого мужчина не имел и был должным образом уведомлен о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации, объявленной Указом Президента Украины. Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и заявил, что не может проходить военную службу из-за религиозных убеждений", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Украинца признали виновным по статье 336 (уклонение от призыва на службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам тюрьмы.
Ранее мобилизация поющих кришнаитов привела к скандалу на Украине - правозащитники сочли законной их отправку на фронт. Мирный протест не помешал военкомам выписать повестки, потому как отказаться служить в армии по религиозным убеждениям во время действия военного положения нельзя.
Подробнее по теме - в интервью военного историка, журналиста, автора книги о двух чеченских кампаниях Евгения Норина "У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация" на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко интервью
14:38
Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
 
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