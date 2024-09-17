https://ukraina.ru/20240917/1057475900.html

"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация

"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация - 17.09.2024 Украина.ру

"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация

Не исключено, что в начале 2025 года нам не обойтись без второй волны мобилизации. Если мы соберем 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит. Радует то, что у ВСУ в этом отношении ситуация гораздо хуже. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-17T06:00

2024-09-17T06:00

2024-09-17T06:00

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По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине страны, которые работают в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт, отметил эксперт.Та же 47-я бригада носится по всему фронту, стачивается, бежит закрывать новую дыру и сдает позиции условной теробороне, которая теряет стратегически важную "Пырловку", а потом говорит: "Ну не смогла я, не смогла", констатировал историк."Это война на истощение. Проиграет тот, кто первый упадет. Противник пока на пару ступенек ниже. Он будет делать все, чтобы мы падали быстрее. Мы это ему не дадим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, евгений норин, вс рф, мобилизация, армия, росгвардия, сво, война