"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Не исключено, что в начале 2025 года нам не обойтись без второй волны мобилизации. Если мы соберем 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит. Радует то, что у ВСУ в этом отношении ситуация гораздо хуже. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.
Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине страны, которые работают в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт, отметил эксперт.
"Так что я не исключаю, что в начале 2025 года нам не обойтись без второй волны мобилизации. Радует только то, что у противника в этом отношении ситуация гораздо хуже. Украина столкнулась с ситуацией, когда у нее уровень боеспособности разных бригад драматически различается", — подчеркнул Норин.
Та же 47-я бригада носится по всему фронту, стачивается, бежит закрывать новую дыру и сдает позиции условной теробороне, которая теряет стратегически важную "Пырловку", а потом говорит: "Ну не смогла я, не смогла", констатировал историк.
"Это война на истощение. Проиграет тот, кто первый упадет. Противник пока на пару ступенек ниже. Он будет делать все, чтобы мы падали быстрее. Мы это ему не дадим", — резюмировал собеседник издания.
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