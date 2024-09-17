"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация - 17.09.2024 Украина.ру
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"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация - 17.09.2024 Украина.ру
"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
Не исключено, что в начале 2025 года нам не обойтись без второй волны мобилизации. Если мы соберем 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит. Радует то, что у ВСУ в этом отношении ситуация гораздо хуже. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-17T06:00
2024-09-17T06:00
новости
россия
украина
евгений норин
вс рф
мобилизация
армия
росгвардия
сво
война
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По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине страны, которые работают в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт, отметил эксперт.Та же 47-я бригада носится по всему фронту, стачивается, бежит закрывать новую дыру и сдает позиции условной теробороне, которая теряет стратегически важную "Пырловку", а потом говорит: "Ну не смогла я, не смогла", констатировал историк."Это война на истощение. Проиграет тот, кто первый упадет. Противник пока на пару ступенек ниже. Он будет делать все, чтобы мы падали быстрее. Мы это ему не дадим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, евгений норин, вс рф, мобилизация, армия, росгвардия, сво, война
Новости, Россия, Украина, Евгений Норин, ВС РФ, мобилизация, Армия, Росгвардия, СВО, война

"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация

06:00 17.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Не исключено, что в начале 2025 года нам не обойтись без второй волны мобилизации. Если мы соберем 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит. Радует то, что у ВСУ в этом отношении ситуация гораздо хуже. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.
Другое дело, что этот ручеек небольшой и одноразовый. Я знаю ребят из Росгвардии в глубине страны, которые работают в три смены просто потому, что остальных отправили на фронт, отметил эксперт.
"Так что я не исключаю, что в начале 2025 года нам не обойтись без второй волны мобилизации. Радует только то, что у противника в этом отношении ситуация гораздо хуже. Украина столкнулась с ситуацией, когда у нее уровень боеспособности разных бригад драматически различается", — подчеркнул Норин.
Та же 47-я бригада носится по всему фронту, стачивается, бежит закрывать новую дыру и сдает позиции условной теробороне, которая теряет стратегически важную "Пырловку", а потом говорит: "Ну не смогла я, не смогла", констатировал историк.
"Это война на истощение. Проиграет тот, кто первый упадет. Противник пока на пару ступенек ниже. Он будет делать все, чтобы мы падали быстрее. Мы это ему не дадим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
Норман Спинрад - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 08:01История
Американские ракеты на украинских базах: жутковатое предвидение Нормана СпинрадаПереговоры относительно снятия ограничений на использование американских дальнобойных вооружений против России заставили нас вспомнить: "преследуя мирные цели и желая сделать все для предотвращения ядерной катастрофы… мы пустим ракету с пятью головками, снаряженными не ядерной взрывчаткой, а навозом добропорядочных украинских свиней"
 
НовостиРоссияУкраинаЕвгений НоринВС РФмобилизацияАрмияРосгвардияСВОвойна
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
05:45"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
05:30"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА
05:15Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам
05:00"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города
04:45"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов
04:30На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
04:15"Смотрите, мы можем бить по России": Орлов раскрыл, может ли Украина нанести массированный ракетный удар
04:00Бросить жалко, а нести сил нет: Норин объяснил, когда Покровск станет для ВСУ "чемоданом без ручки"
03:45"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине
03:30На бумаге большая, а в реальности — не очень: Норин раскрыл, почему Украина всех подряд ставит под ружье
03:15"Мы можем разровнять все": эксперт о том, почему после Полтавы инструкторы НАТО неохотно едут на Украину
03:00"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
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19:00Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
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