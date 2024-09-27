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Взрывы пейджеров - это только начало: Стариков о новом терроре и его заказчиках
Взрывы пейджеров - это только начало: Стариков о новом терроре и его заказчиках - 27.09.2024 Украина.ру
Взрывы пейджеров - это только начало: Стариков о новом терроре и его заказчиках
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о новом виде глобального терроризма, а также о том, кто стоит за его воплощением и кто сегодня в зоне наибольшего риска
2024-09-27T15:38
2024-09-27T15:38
2024-09-27T15:38
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Взрывы пейджеров - это только начало: Стариков о новом терроре и его заказчиках
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о новом виде глобального терроризма, а также о том, кто стоит за его воплощением и кто сегодня в зоне наибольшего риска