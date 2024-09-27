ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо
Семеро жителей Херсонской области пострадали от атак украинских войск за минувшие сутки. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
"В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области", – написал Сальдо.
В частности, по его словам, в Каховке ранены пять человек, в том числе двое тяжело - женщины 1957 и 1962 годов рождения.
"Также ранены две жительницы (1982 и 1984 г.р.) села Васильевка Каховского округа. Все пострадавшие госпитализированы в Каховскую ЦРБ и получают необходимую медпомощь", - подчеркнул губернатор.
По его словам, за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 50 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также использовал для нападений на гражданские объекты беспилотники.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области на сайте Украина.ру.