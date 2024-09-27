ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо - 27.09.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо
ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо - 27.09.2024 Украина.ру
ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо
Семеро жителей Херсонской области пострадали от атак украинских войск за минувшие сутки. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
2024-09-27T15:08
2024-09-27T15:08
новости
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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"В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области", – написал Сальдо.В частности, по его словам, в Каховке ранены пять человек, в том числе двое тяжело - женщины 1957 и 1962 годов рождения.По его словам, за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 50 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также использовал для нападений на гражданские объекты беспилотники.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новости, Херсонская область, Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо

15:08 27.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Семеро жителей Херсонской области пострадали от атак украинских войск за минувшие сутки. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
"В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области", – написал Сальдо.
В частности, по его словам, в Каховке ранены пять человек, в том числе двое тяжело - женщины 1957 и 1962 годов рождения.
"Также ранены две жительницы (1982 и 1984 г.р.) села Васильевка Каховского округа. Все пострадавшие госпитализированы в Каховскую ЦРБ и получают необходимую медпомощь", - подчеркнул губернатор.
По его словам, за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 50 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также использовал для нападений на гражданские объекты беспилотники.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
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