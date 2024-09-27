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ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо

ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо - 27.09.2024 Украина.ру

ВСУ обстреливают Херсонщину, есть раненые – Сальдо

Семеро жителей Херсонской области пострадали от атак украинских войск за минувшие сутки. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале

2024-09-27T15:08

2024-09-27T15:08

2024-09-27T15:08

новости

херсонская область

каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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"В результате террористических обстрелов и атак пострадали семь жителей Херсонской области", – написал Сальдо.В частности, по его словам, в Каховке ранены пять человек, в том числе двое тяжело - женщины 1957 и 1962 годов рождения.По его словам, за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 50 артиллерийских снарядов и минометных мин, а также использовал для нападений на гражданские объекты беспилотники.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины