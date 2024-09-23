ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области - 23.09.2024 Украина.ру
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ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области
ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области - 23.09.2024 Украина.ру
ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области
Восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглось обстрелам украинской армии за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости
2024-09-23T10:27
2024-09-23T10:51
новости
херсонская область
днепр
херсон
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
новые регионы
сво
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"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 17 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил источник.Обстрелам ВСУ подверглись Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Каховка, Обрывка, Заводовка, Сергеевка.В подконтрольном ВСУ Херсоне раздаются взрывы, пишут СМИ.В сентябре 2022 года в Херсонской области провели референдум, по итогам которого регион стал субъектом РФ. ВСУ контролирует четверть территории российской области со столицей – городом Херсоном. Временным административным центром российской области является город Геническ.Больше событий в обзоре Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября.
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новости, херсонская область, днепр, херсон, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, новые регионы, сво
Новости, Херсонская область, Днепр, Херсон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, Новые регионы, СВО

ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области

10:27 23.09.2024 (обновлено: 10:51 23.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУукраинская артиллерия
украинская артиллерия - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглось обстрелам украинской армии за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 17 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам ВСУ подверглись Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Каховка, Обрывка, Заводовка, Сергеевка.
В подконтрольном ВСУ Херсоне раздаются взрывы, пишут СМИ.
В сентябре 2022 года в Херсонской области провели референдум, по итогам которого регион стал субъектом РФ. ВСУ контролирует четверть территории российской области со столицей – городом Херсоном. Временным административным центром российской области является город Геническ.
Больше событий в обзоре Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября.
 
НовостиХерсонская областьДнепрХерсонВооруженные силы УкраиныВСУобстрелыНовые регионыСВО
 
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