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Суд оправдал певицу Соловий, матерившуюся на одесситов. Выйдя из здания суда она сделала это снова

Суд оправдал певицу Соловий, матерившуюся на одесситов. Выйдя из здания суда она сделала это снова - 27.09.2024 Украина.ру

Суд оправдал певицу Соловий, матерившуюся на одесситов. Выйдя из здания суда она сделала это снова

В связи с нарушениями при составлении протокола и неубедительными доказательствами вины Черноморский суд (переименованного города Ильичёвска) оправдал певицу Христину Соловий, которая со сцены нецензурно высказалась о старом названии города. На своей странице в соцсети она опубликовала фото решения суда и вновь обматерила название города

2024-09-27T15:06

2024-09-27T15:06

2024-09-27T15:06

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"Суд оправдал меня, потому что нет состава преступления, потому что Ильич* - [мат]", - написала она. * Певица имеет в виду Владимира Ильича Ленина, в честь которого был назван город прежде. Напомним, в июле во время фестиваля "Вилкаfest" Соловий спросила у зрителей, нравилось ли им старое название города Ильичёвск. Услышав разные ответы, певица матом высказала свое мнение. В ответ певицу обвинили в мелком хулиганстве. Помимо этого Соловий известна своей русофобской позицией о чем заявляла в интервью Маше Ефросининой. Подробнее об этом - в статье Марии Нестеровой "Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно" на сайте Украина.ру.

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новости, ильичевск, одесская область, русофобия, сво, спецоперация