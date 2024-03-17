Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно
Христина Соловий
На прошлой неделе украинская журналистка Маша Ефросинина в своем YouTube-канале опубликовала интервью с поп-фолк певицей Христиной Соловий. В лучших традициях украинских публичных высказываний Соловий за неделю угодила сразу в несколько скандалов, самый громкий из которых – языковой
Христина Соловий – не псевдоним, а настоящее имя певицы, уроженки Дрогобыча Львовской области. Из колоритного и самобытного у нее и национальность: Соловий – лемкиня, представительница закарпатского народа лемков, чем очень гордится.
Продюсированием певицы занимался Святослав Вакарчук, чей профессионализм, безусловно, обеспечил ей успех, но Соловий – певица действительно популярная. Большинство ее известных песен (и профессиональных, зрелищных клипов) – о любви: "Відпусти", "Втікала", "Хто, як не ти, "Тримай". Последний клип входил в топ самых популярных музыкальных видео в YouTube на украинском языке.
Интервью она дает не очень часто, но с политической позицией в 2022 году определилась четко: заявления певицы стали радикальными и шовинистическими. В качестве творческого высказывания она перепела знаменитую песню итальянских партизан-антифашистов Bella Ciao, превратив ее в "Українську лють" (украинскую ярость. – Ред.).
Уже в этом кавере Соловий дошла до строчек "И скоро вовсе [русских] не будет, а будет мир на всей Земле", но в интервью Ефросининой наговорила куда больше.
1. "Искусство не может быть вне политики. Творец нужен своей стране тогда, когда его голос сливается с криком нации."
2. "Мы слишком толерантны к нашим людям, которые когда-то ошиблись, даже с тобой. Сейчас ты щебечешь со мной по-украински и это само собой разумеется. Мы даем шанс нашим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцами. Мы даем людям время, и это толерантно.
3. "Меня с детства учили ненавидеть [русских] и все русское" и она же несколько минут спустя:
"Я люблю эстетику нимфетки, всю эту историю. Я защитила диплом на тему "Любовная история в компаративистическом аспекте на примере романов Владимира Набокова "Лолита" и Виктора Петрова (Домонтовича) "Девочка с медвежонком"…
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"Мы можем стать нелюдями, Христина"
Слова Соловий впечатлили даже Ефросинину, которая делает интервью и не с такими еще радикалами и занимает вполне конкретную проукраинскую позицию.
Выпад о "крови на руках" тех, кто "выстраивал мосты с Россией" она восприняла сугубо лично, резко возразила певице о толерантности:
"А где толерантность?! Время — это просто жизнь человека с ее процессами, болями, распадами, и, если бы было толерантно, может быть, у нас бы не было культуры canceling (культуры отмены. – Ред.) в такой агрессивной, страшной форме".
Артист всегда работает на свою аудиторию, напомнила ведущая, а запрос украинского общества был таков, что популярными становились за редкими исключениями только русскоязычные проекты.
Как раз такое исключение – группа Вакарчука "Океан Ельзи", о чем Ефросинина и припомнила Соловий, постаравшись ее пристыдить.
"Я лично была на концертах в Москве и Санкт-Петербурге, где Вакарчук собирал стадионы, хотя и пел только на украинском. Можешь дать мне пощечину", – заявила она.
Соловий отшутилась, отмахнулась, но…
Бессмысленная и беспощадная украинская культура отмены не щадит никого.
На Соловий набросились комментаторы, как только интервью было опубликовано.Ее высказывания прокомментировали публичные люди, и в лучших традициях украинской медиасферы пошли извинения.
"Дорогие друзья и недруги, поклонники и хейтеры, разговаривать на русском – ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 года продолжали создавать "Русский мир" на Украине своим творчеством, своим трудом", – попыталась оправдаться Соловий.
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Не прошло и пары дней, как журналисты сделали еще более компрометирующее открытие о певице: ее треки доступны на российских музыкальных платформах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка".
На новый шквал критики и обвинения в лицемерии Соловий ответила стандартно: кто разместил – не знает, денег не получает, с Россией никаких связей не имеет, а новости о ней пишут исключительно враги Украины и агенты ФСБ.
А скандалов вокруг Соловий и до интервью Ефросининой было немало: на всеобщее медийное обозрение она выставила и много комментировала свой неудачный роман с украинским поэтом и прозаиком Сергеем Жаданом, некрасиво разрывала многолетнее сотрудничество с Вакарчуком, благодаря которому стала и известна, и популярна.
Сам Вакарчук, к его чести, подобного себе не позволял никогда, сочных националистических заявлений не делал, а недавно, к 24 февраля, выпустил песню "Відповідь"(ответ. – Ред.), которая сильно отличается от большинства, что пишут сейчас на Украине о конфликте: она не о ненависти, а о человеческом горе.
Пара слов в защиту Дрогобыча
Соловий, выкручиваясь и манипулируя собственными словами, походя заявила, что "ненавидит все русское" (возможно, кроме денег за прослушивания), потому что родилась на Львовщине, в Дрогобыче.
Как и любому националисту и шовинисту ей свойственны подобные обобщения, не оставляющие людям права быть личностями с собственным мнением и взглядами.
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Не станем ей уподобляться. Из Дрогобыча то и дело приходят новости о жестокой принудительной мобилизации, произволе властей, бедах и бедности.
В комментариях у Соловий писали и ее земляки, резко осадив певицу и посоветовав ей побольше петь и поменьше говорить.