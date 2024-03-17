Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно - 17.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20240317/1053913247.html
Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно
Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно - 17.03.2024 Украина.ру
Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно
На прошлой неделе украинская журналистка Маша Ефросинина в своем YouTube-канале опубликовала интервью с поп-фолк певицей Христиной Соловий. В лучших традициях украинских публичных высказываний Соловий за неделю угодила сразу в несколько скандалов, самый громкий из которых – языковой
2024-03-17T08:33
2024-03-17T08:33
культура
эксклюзив
россия
украина
львовская область
святослав вакарчук
владимир набоков
музыка
певица
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0f/1053913121_0:0:660:371_1920x0_80_0_0_1fe64e6930dce6a45b05549ead5fcede.jpg.webp
Христина Соловий – не псевдоним, а настоящее имя певицы, уроженки Дрогобыча Львовской области. Из колоритного и самобытного у нее и национальность: Соловий – лемкиня, представительница закарпатского народа лемков, чем очень гордится.Продюсированием певицы занимался Святослав Вакарчук, чей профессионализм, безусловно, обеспечил ей успех, но Соловий – певица действительно популярная. Большинство ее известных песен (и профессиональных, зрелищных клипов) – о любви: "Відпусти", "Втікала", "Хто, як не ти, "Тримай". Последний клип входил в топ самых популярных музыкальных видео в YouTube на украинском языке.Интервью она дает не очень часто, но с политической позицией в 2022 году определилась четко: заявления певицы стали радикальными и шовинистическими. В качестве творческого высказывания она перепела знаменитую песню итальянских партизан-антифашистов Bella Ciao, превратив ее в "Українську лють" (украинскую ярость. – Ред.).Уже в этом кавере Соловий дошла до строчек "И скоро вовсе [русских] не будет, а будет мир на всей Земле", но в интервью Ефросининой наговорила куда больше.1. "Искусство не может быть вне политики. Творец нужен своей стране тогда, когда его голос сливается с криком нации."2. "Мы слишком толерантны к нашим людям, которые когда-то ошиблись, даже с тобой. Сейчас ты щебечешь со мной по-украински и это само собой разумеется. Мы даем шанс нашим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцами. Мы даем людям время, и это толерантно.Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, старались усидеть на двух стульях, размывали границы. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь."3. "Меня с детства учили ненавидеть [русских] и все русское" и она же несколько минут спустя: "Я люблю эстетику нимфетки, всю эту историю. Я защитила диплом на тему "Любовная история в компаративистическом аспекте на примере романов Владимира Набокова "Лолита" и Виктора Петрова (Домонтовича) "Девочка с медвежонком"…"Мы можем стать нелюдями, Христина"Слова Соловий впечатлили даже Ефросинину, которая делает интервью и не с такими еще радикалами и занимает вполне конкретную проукраинскую позицию.Выпад о "крови на руках" тех, кто "выстраивал мосты с Россией" она восприняла сугубо лично, резко возразила певице о толерантности:Артист всегда работает на свою аудиторию, напомнила ведущая, а запрос украинского общества был таков, что популярными становились за редкими исключениями только русскоязычные проекты.Как раз такое исключение – группа Вакарчука "Океан Ельзи", о чем Ефросинина и припомнила Соловий, постаравшись ее пристыдить."Я лично была на концертах в Москве и Санкт-Петербурге, где Вакарчук собирал стадионы, хотя и пел только на украинском. Можешь дать мне пощечину", – заявила она.Соловий отшутилась, отмахнулась, но…Бессмысленная и беспощадная украинская культура отмены не щадит никого.На Соловий набросились комментаторы, как только интервью было опубликовано.Ее высказывания прокомментировали публичные люди, и в лучших традициях украинской медиасферы пошли извинения."Дорогие друзья и недруги, поклонники и хейтеры, разговаривать на русском – ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 года продолжали создавать "Русский мир" на Украине своим творчеством, своим трудом", – попыталась оправдаться Соловий.Не прошло и пары дней, как журналисты сделали еще более компрометирующее открытие о певице: ее треки доступны на российских музыкальных платформах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка".На новый шквал критики и обвинения в лицемерии Соловий ответила стандартно: кто разместил – не знает, денег не получает, с Россией никаких связей не имеет, а новости о ней пишут исключительно враги Украины и агенты ФСБ.А скандалов вокруг Соловий и до интервью Ефросининой было немало: на всеобщее медийное обозрение она выставила и много комментировала свой неудачный роман с украинским поэтом и прозаиком Сергеем Жаданом, некрасиво разрывала многолетнее сотрудничество с Вакарчуком, благодаря которому стала и известна, и популярна.Сам Вакарчук, к его чести, подобного себе не позволял никогда, сочных националистических заявлений не делал, а недавно, к 24 февраля, выпустил песню "Відповідь"(ответ. – Ред.), которая сильно отличается от большинства, что пишут сейчас на Украине о конфликте: она не о ненависти, а о человеческом горе.Пара слов в защиту ДрогобычаСоловий, выкручиваясь и манипулируя собственными словами, походя заявила, что "ненавидит все русское" (возможно, кроме денег за прослушивания), потому что родилась на Львовщине, в Дрогобыче.Как и любому националисту и шовинисту ей свойственны подобные обобщения, не оставляющие людям права быть личностями с собственным мнением и взглядами.Не станем ей уподобляться. Из Дрогобыча то и дело приходят новости о жестокой принудительной мобилизации, произволе властей, бедах и бедности.В комментариях у Соловий писали и ее земляки, резко осадив певицу и посоветовав ей побольше петь и поменьше говорить.
https://ukraina.ru/20230413/1045269911.html
https://ukraina.ru/20230916/1049449975.html
https://ukraina.ru/20230712/1047890827.html
россия
украина
львовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Мария Нестерова
Мария Нестерова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0f/1053913121_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9f9722ae41eafe168dba911a7a9003dc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, львовская область, святослав вакарчук, владимир набоков, музыка, певица, фсб, youtube
Культура, Эксклюзив, Россия, Украина, Львовская область, Святослав Вакарчук, Владимир Набоков, музыка, певица, ФСБ, Youtube

Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно

08:33 17.03.2024
 
Христина Соловий
 Христина Соловий
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
На прошлой неделе украинская журналистка Маша Ефросинина в своем YouTube-канале опубликовала интервью с поп-фолк певицей Христиной Соловий. В лучших традициях украинских публичных высказываний Соловий за неделю угодила сразу в несколько скандалов, самый громкий из которых – языковой
Христина Соловий – не псевдоним, а настоящее имя певицы, уроженки Дрогобыча Львовской области. Из колоритного и самобытного у нее и национальность: Соловий – лемкиня, представительница закарпатского народа лемков, чем очень гордится.
Продюсированием певицы занимался Святослав Вакарчук, чей профессионализм, безусловно, обеспечил ей успех, но Соловий – певица действительно популярная. Большинство ее известных песен (и профессиональных, зрелищных клипов) – о любви: "Відпусти", "Втікала", "Хто, як не ти, "Тримай". Последний клип входил в топ самых популярных музыкальных видео в YouTube на украинском языке.
Интервью она дает не очень часто, но с политической позицией в 2022 году определилась четко: заявления певицы стали радикальными и шовинистическими. В качестве творческого высказывания она перепела знаменитую песню итальянских партизан-антифашистов Bella Ciao, превратив ее в "Українську лють" (украинскую ярость. – Ред.).
Уже в этом кавере Соловий дошла до строчек "И скоро вовсе [русских] не будет, а будет мир на всей Земле", но в интервью Ефросининой наговорила куда больше.
1. "Искусство не может быть вне политики. Творец нужен своей стране тогда, когда его голос сливается с криком нации."
2. "Мы слишком толерантны к нашим людям, которые когда-то ошиблись, даже с тобой. Сейчас ты щебечешь со мной по-украински и это само собой разумеется. Мы даем шанс нашим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцами. Мы даем людям время, и это толерантно.
Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, старались усидеть на двух стульях, размывали границы. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь."
3. "Меня с детства учили ненавидеть [русских] и все русское" и она же несколько минут спустя:
"Я люблю эстетику нимфетки, всю эту историю. Я защитила диплом на тему "Любовная история в компаративистическом аспекте на примере романов Владимира Набокова "Лолита" и Виктора Петрова (Домонтовича) "Девочка с медвежонком"…
Вручение премии Сделано в России проекта Сноб - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля 2023, 05:42Культура
Бунтарь Вакарчук, украинский Свердловск и рок-н-ролл, вышедший из сумракаСамая середина весны — 13 апреля — взрывается ритмами и голосами рок-н-ролла. Мир отмечает день музыкального жанра, одновременно молодого и уже вызывающего ностальгию, давно заполонившего мир, и в тоже время символа контркультуры и музыкального подполья
"Мы можем стать нелюдями, Христина"
Слова Соловий впечатлили даже Ефросинину, которая делает интервью и не с такими еще радикалами и занимает вполне конкретную проукраинскую позицию.
Выпад о "крови на руках" тех, кто "выстраивал мосты с Россией" она восприняла сугубо лично, резко возразила певице о толерантности:

"А где толерантность?! Время — это просто жизнь человека с ее процессами, болями, распадами, и, если бы было толерантно, может быть, у нас бы не было культуры canceling (культуры отмены. – Ред.) в такой агрессивной, страшной форме".

Артист всегда работает на свою аудиторию, напомнила ведущая, а запрос украинского общества был таков, что популярными становились за редкими исключениями только русскоязычные проекты.
Как раз такое исключение – группа Вакарчука "Океан Ельзи", о чем Ефросинина и припомнила Соловий, постаравшись ее пристыдить.
"Я лично была на концертах в Москве и Санкт-Петербурге, где Вакарчук собирал стадионы, хотя и пел только на украинском. Можешь дать мне пощечину", – заявила она.
Соловий отшутилась, отмахнулась, но…
Бессмысленная и беспощадная украинская культура отмены не щадит никого.
На Соловий набросились комментаторы, как только интервью было опубликовано.Ее высказывания прокомментировали публичные люди, и в лучших традициях украинской медиасферы пошли извинения.
"Дорогие друзья и недруги, поклонники и хейтеры, разговаривать на русском – ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 года продолжали создавать "Русский мир" на Украине своим творчеством, своим трудом", – попыталась оправдаться Соловий.
Сергей Бабкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября 2023, 10:40Культура
"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифестВ среду, 13 сентября украинский певец и композитор Сергей Бабкин выпустил новую песню под названием "Зрада" (предательство – ред.). Опубликованный в YouTube трек вызвал неоднозначную реакцию в обществе
Не прошло и пары дней, как журналисты сделали еще более компрометирующее открытие о певице: ее треки доступны на российских музыкальных платформах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка".
На новый шквал критики и обвинения в лицемерии Соловий ответила стандартно: кто разместил – не знает, денег не получает, с Россией никаких связей не имеет, а новости о ней пишут исключительно враги Украины и агенты ФСБ.
А скандалов вокруг Соловий и до интервью Ефросининой было немало: на всеобщее медийное обозрение она выставила и много комментировала свой неудачный роман с украинским поэтом и прозаиком Сергеем Жаданом, некрасиво разрывала многолетнее сотрудничество с Вакарчуком, благодаря которому стала и известна, и популярна.
Сам Вакарчук, к его чести, подобного себе не позволял никогда, сочных националистических заявлений не делал, а недавно, к 24 февраля, выпустил песню "Відповідь"(ответ. – Ред.), которая сильно отличается от большинства, что пишут сейчас на Украине о конфликте: она не о ненависти, а о человеческом горе.
Пара слов в защиту Дрогобыча
Соловий, выкручиваясь и манипулируя собственными словами, походя заявила, что "ненавидит все русское" (возможно, кроме денег за прослушивания), потому что родилась на Львовщине, в Дрогобыче.
Как и любому националисту и шовинисту ей свойственны подобные обобщения, не оставляющие людям права быть личностями с собственным мнением и взглядами.
Бруно Шульц Автопортрет
12 июля 2023, 18:00История
Бруно Шульц: магический реализм еврейского ДрогобычаГаличина, как известно, родина Леопольда фон Захер-Мазоха, родившегося в Лемберге (Львове). Гораздо менее известен художник и писатель из провинциального Дрогобыча Бруно Шульц, который сам по себе представляет довольно самобытное явление
Не станем ей уподобляться. Из Дрогобыча то и дело приходят новости о жестокой принудительной мобилизации, произволе властей, бедах и бедности.
В комментариях у Соловий писали и ее земляки, резко осадив певицу и посоветовав ей побольше петь и поменьше говорить.
 
КультураЭксклюзивРоссияУкраинаЛьвовская областьСвятослав ВакарчукВладимир НабоковмузыкапевицаФСБYoutube
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину
08:33Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно
08:23Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами
08:00Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО
18:17Украинские колл-центры в операции СБУ против выборов. Итоги 16 марта на Украине
17:30В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко
16:57Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосование
16:30Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК
16:00"Приключения капитана Врунгеля": первый сериал Давида Черкасского
15:58Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье
15:05Выборы-2024 и феномен российской демократии
13:48В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ
13:41Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области
13:23Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ
13:00Предотвращение теракта, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 16 марта
12:51"Устроить конкурс": Безуглая придумала, как протолкнуть новый закон о мобилизации
12:43"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
12:16Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборонs Украины ради фортификаций
12:00Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников
10:49Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборы
Лента новостейМолния