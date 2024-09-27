https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

Дмитрий Бавырин: кто он

Дмитрий Бавырин: кто он - 27.09.2024 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: кто он

Политолог, политтехнолог, публицист

2024-09-27T12:36

2024-09-27T12:36

2024-09-27T12:36

новости

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Дмитрий Александрович Бавырин родился в Москве. По первому высшему образованию журналист, по дополнительному политолог. С 2003 по 2021 годы работал на российских предвыборных кампаниях разного уровня.Как публицист регулярно публикуется в изданиях Взгляд.ру, РИА Новости, Регнум. В разные годы сотрудничал с двумя десятками СМИ.Выпускает ежедневные пятиминутные комментарии к главному политическому событию дня для аккаунтов Взгляд.ру на видеохостингах. Также занимался кинокритикой под псевдонимом Дмитрий Дабб.Сфера интересов: США, Балканы, непризнанные государства.

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2024

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости