Дмитрий Бавырин: кто он - 27.09.2024 Украина.ру
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Дмитрий Бавырин: кто он
Дмитрий Бавырин: кто он - 27.09.2024 Украина.ру
Дмитрий Бавырин: кто он
Политолог, политтехнолог, публицист
2024-09-27T12:36
2024-09-27T12:36
новости
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Дмитрий Александрович Бавырин родился в Москве. По первому высшему образованию журналист, по дополнительному политолог. С 2003 по 2021 годы работал на российских предвыборных кампаниях разного уровня.Как публицист регулярно публикуется в изданиях Взгляд.ру, РИА Новости, Регнум. В разные годы сотрудничал с двумя десятками СМИ.Выпускает ежедневные пятиминутные комментарии к главному политическому событию дня для аккаунтов Взгляд.ру на видеохостингах. Также занимался кинокритикой под псевдонимом Дмитрий Дабб.Сфера интересов: США, Балканы, непризнанные государства.
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новости
Новости

Дмитрий Бавырин: кто он

12:36 27.09.2024
 
© скриншот видео ВЗГЛЯД.РУДмитрий Бавырин интервью
Дмитрий Бавырин интервью
© скриншот видео ВЗГЛЯД.РУ
Читать в
Политолог, политтехнолог, публицист
Дмитрий Александрович Бавырин родился в Москве. По первому высшему образованию журналист, по дополнительному политолог.
С 2003 по 2021 годы работал на российских предвыборных кампаниях разного уровня.
Как публицист регулярно публикуется в изданиях Взгляд.ру, РИА Новости, Регнум. В разные годы сотрудничал с двумя десятками СМИ.
Выпускает ежедневные пятиминутные комментарии к главному политическому событию дня для аккаунтов Взгляд.ру на видеохостингах.
Также занимался кинокритикой под псевдонимом Дмитрий Дабб.
Сфера интересов: США, Балканы, непризнанные государства.
 
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