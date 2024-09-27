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Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине
Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине - 27.09.2024 Украина.ру
Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покинет свой пост, прокомментировал анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине
2024-09-27T10:01
2024-09-27T10:01
2024-09-27T10:01
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"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. <...> Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", - сказал он.В среду на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.Несмотря на это госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить "ядерную риторику" российских властей и назвал изменения доктрины "безответственными" и "несвоевременными". Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано также назвал действия российских властей "безрассудными".Подробнее о реакции Запада - в материале "Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, вашингтон, нато, ес
Новости, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, Украина, Вашингтон, НАТО, ЕС
Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покинет свой пост, прокомментировал анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине
"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. <...> Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", - сказал он.
В среду на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил
внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева
атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.
Несмотря на это госсекретарь США Энтони Блинкен
призвал осудить "ядерную риторику" российских властей и назвал изменения доктрины "безответственными" и "несвоевременными".
Представитель ЕС
по внешней политике Петер Стано также назвал действия российских властей "безрассудными".