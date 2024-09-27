Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине - 27.09.2024 Украина.ру
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Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине
Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине - 27.09.2024 Украина.ру
Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покинет свой пост, прокомментировал анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине
2024-09-27T10:01
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"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. &lt;...&gt; Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", - сказал он.В среду на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.Несмотря на это госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить "ядерную риторику" российских властей и назвал изменения доктрины "безответственными" и "несвоевременными". Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано также назвал действия российских властей "безрассудными".Подробнее о реакции Запада - в материале "Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины на сайте Украина.ру.
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новости, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, вашингтон, нато, ес
Новости, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, Украина, Вашингтон, НАТО, ЕС

Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине

10:01 27.09.2024
 
Столтенберг
Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покинет свой пост, прокомментировал анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине
"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. <...> Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", - сказал он.
В среду на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.
Несмотря на это госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить "ядерную риторику" российских властей и назвал изменения доктрины "безответственными" и "несвоевременными".
Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано также назвал действия российских властей "безрассудными".
Подробнее о реакции Запада - в материале "Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины на сайте Украина.ру.
 
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