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Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине

Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине - 27.09.2024 Украина.ру

Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покинет свой пост, прокомментировал анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине

2024-09-27T10:01

2024-09-27T10:01

2024-09-27T10:01

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"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. <...> Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", - сказал он.В среду на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.Несмотря на это госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить "ядерную риторику" российских властей и назвал изменения доктрины "безответственными" и "несвоевременными". Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано также назвал действия российских властей "безрассудными".Подробнее о реакции Запада - в материале "Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины на сайте Украина.ру.

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