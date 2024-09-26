"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины - 26.09.2024 Украина.ру
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"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины
"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины - 26.09.2024 Украина.ру
"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины
Снижение порога применения ядерного оружия в рамках изменения российской ядерной доктрины госсекретарь США Энтони Блинкен считает "безответственным" шагом со стороны Кремля. В четверг и интервью телеканалу MS NBC он вновь обвинил РФ в ядерном шантаже
2024-09-26T16:57
2024-09-26T16:57
новости
россия
сша
энтони блинкен
владимир путин
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная война
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Блинкен также указал на недопустимость подобной ядерной риторики, особенно в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН. Накануне на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну. С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко "Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень".
https://ukraina.ru/20240926/1057687642.html
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новости, россия, сша, энтони блинкен, владимир путин, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война
Новости, Россия, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война

"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины

16:57 26.09.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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Снижение порога применения ядерного оружия в рамках изменения российской ядерной доктрины госсекретарь США Энтони Блинкен считает "безответственным" шагом со стороны Кремля. В четверг и интервью телеканалу MS NBC он вновь обвинил РФ в ядерном шантаже

"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом в прошлом (...). Поэтому я бы просто посоветовал больше говорить о необходимости разоружения и нераспространения", - сказал спикер Вашингтона.

Блинкен также указал на недопустимость подобной ядерной риторики, особенно в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН.
Накануне на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.
Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко "Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень".
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
03:45
Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетикеАмериканскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому власти Украины будут продавать им что-то очень яркое. Сценариев очень много, вплоть до ракетных атак по объектам атомной энергетики РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
 
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