"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины

Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике

Американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому власти Украины будут продавать им что-то очень яркое. Сценариев очень много, вплоть до ракетных атак по объектам атомной энергетики РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич