"Безответственно": Блинкену не понравилось изменение российской ядерной доктрины
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Снижение порога применения ядерного оружия в рамках изменения российской ядерной доктрины госсекретарь США Энтони Блинкен считает "безответственным" шагом со стороны Кремля. В четверг и интервью телеканалу MS NBC он вновь обвинил РФ в ядерном шантаже
"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом в прошлом (...). Поэтому я бы просто посоветовал больше говорить о необходимости разоружения и нераспространения", - сказал спикер Вашингтона.
Блинкен также указал на недопустимость подобной ядерной риторики, особенно в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН.
Накануне на совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
С учетом длительной дискуссии о возможности для Киева атаковать российский тыл, уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерны военным угрозам.
Подробнее по теме - в статье автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко "Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень".
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