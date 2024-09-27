Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости - 27.09.2024 Украина.ру
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Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости
Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости - 27.09.2024 Украина.ру
Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости
Нередко бойцы российской армии, изучив противника достаточно хорошо, вклинивают в общую стратегию некие хитрости, используя творческий подход к решению боевых задач. Один из таковых помог взять под контроль позицию украинской армии в Курской области, рассказал командир с позывным Як
2024-09-27T10:33
2024-09-27T10:33
новости
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
сво
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В интервью РИА Новости он указал на оперативное продвижение своего подразделения в районе местной лесополосы, которое остановилось из-за повстречавшейся на пути хорошо укрепленной позиции ВСУ. При попытках зачистить гнездо противника военнослужащие Киева не щадя поливали артиллерийским огнем российских бойцов.Задачу командования все равно следовало выполнить, а потому было принято решение взять ВСУ измором. Як объяснил, что для этого ВС РФ различными способами стали провоцировать противника, "чтобы они по нам стреляли, мы вели по ним огонь с разных сторон". Затем, осознавая изможденное состояние противника, российские военные записали обращение одного из пленных украинских солдат к своим бывшим сослуживцам, где он призывал сдаться в плен, и всю ночь транслировали его через сброшенную с дрона на позиции колонку. Не прошло и дня как те, кто еще вчера оказывал сопротивление, сложили оружие, а позиция была вскоре занята бойцами РФ.Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА. Подробнее по теме - в интервью редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова "Как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, СВО

Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости

10:33 27.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Нередко бойцы российской армии, изучив противника достаточно хорошо, вклинивают в общую стратегию некие хитрости, используя творческий подход к решению боевых задач. Один из таковых помог взять под контроль позицию украинской армии в Курской области, рассказал командир с позывным Як
В интервью РИА Новости он указал на оперативное продвижение своего подразделения в районе местной лесополосы, которое остановилось из-за повстречавшейся на пути хорошо укрепленной позиции ВСУ. При попытках зачистить гнездо противника военнослужащие Киева не щадя поливали артиллерийским огнем российских бойцов.
Задачу командования все равно следовало выполнить, а потому было принято решение взять ВСУ измором. Як объяснил, что для этого ВС РФ различными способами стали провоцировать противника, "чтобы они по нам стреляли, мы вели по ним огонь с разных сторон".
"Они на это повелись. Два дня по нам вели плотный огонь. А натовское оружие — оно, скажем так, не особо подготовлено к таким боям. На второй день оно начало клинить", — добавил командир.
Затем, осознавая изможденное состояние противника, российские военные записали обращение одного из пленных украинских солдат к своим бывшим сослуживцам, где он призывал сдаться в плен, и всю ночь транслировали его через сброшенную с дрона на позиции колонку.
Не прошло и дня как те, кто еще вчера оказывал сопротивление, сложили оружие, а позиция была вскоре занята бойцами РФ.
Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА.
Подробнее по теме - в интервью редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова "Как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ" на сайте Украина.ру.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской областиКиевские власти пытаются любыми силами удержать до ноября территорию в Курской области, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
 
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