https://ukraina.ru/20240927/1057722373.html

Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости

Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости - 27.09.2024 Украина.ру

Взяли измором: в ВС РФ раскрыли используемые в бою хитрости

Нередко бойцы российской армии, изучив противника достаточно хорошо, вклинивают в общую стратегию некие хитрости, используя творческий подход к решению боевых задач. Один из таковых помог взять под контроль позицию украинской армии в Курской области, рассказал командир с позывным Як

2024-09-27T10:33

2024-09-27T10:33

2024-09-27T10:33

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В интервью РИА Новости он указал на оперативное продвижение своего подразделения в районе местной лесополосы, которое остановилось из-за повстречавшейся на пути хорошо укрепленной позиции ВСУ. При попытках зачистить гнездо противника военнослужащие Киева не щадя поливали артиллерийским огнем российских бойцов.Задачу командования все равно следовало выполнить, а потому было принято решение взять ВСУ измором. Як объяснил, что для этого ВС РФ различными способами стали провоцировать противника, "чтобы они по нам стреляли, мы вели по ним огонь с разных сторон". Затем, осознавая изможденное состояние противника, российские военные записали обращение одного из пленных украинских солдат к своим бывшим сослуживцам, где он призывал сдаться в плен, и всю ночь транслировали его через сброшенную с дрона на позиции колонку. Не прошло и дня как те, кто еще вчера оказывал сопротивление, сложили оружие, а позиция была вскоре занята бойцами РФ.Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА. Подробнее по теме - в интервью редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова "Как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240927/1057701515.html

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новости, россия, курская область, киев, вооруженные силы украины, сво