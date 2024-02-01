https://ukraina.ru/20240201/1053003390.html

Алексей Леонков рассказал, как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ

Алексей Леонков рассказал, как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру

Алексей Леонков рассказал, как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ

Как только ВСУ понимают, что российские военные будут наступать на Купянском направлении, они перебрасывают туда самоходки. ВС РФ уничтожают их в местах базирования и ВСУ приходится гонять артиллерию по разным участкам фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T03:20

2024-02-01T03:20

2024-01-31T21:11

новости

вс рф

украина

россия

артиллерия

всу

купянское направление

дроны

беспилотники

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad01b19ea30195f8fe79349754764e4b.jpg

Раньше ВСУ могли сосредотачивать большое количество стволов на определенных участках или по всей линии фронта. Они могли бить из "Хаймарсов" не только по передовым позициям ВС РФ, но и по тылам и гражданской инфраструктуре. Теперь у них нет такой возможности, рассказал эксперт.Как только ВСУ понимают, что ВС РФ будут наступать на Купянском направлении, они перебрасывают туда самоходки. Но долго держать их нельзя, потому что российские бойцы уничтожают их в ходе контрбатарейной борьбы, отметил редактор.Самоходки уничтожаются в местах базирования, поэтому ВСУ постоянно гоняют артиллерию по разным участкам фронта. Обороняющиеся украинские подразделения требуют много огневой поддержки, но не получают ее, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1052992371.html

украина

россия

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, украина, россия, артиллерия, всу, купянское направление, дроны, беспилотники, военная техника