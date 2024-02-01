Алексей Леонков рассказал, как армейская смекалка помогает уходить от FPV-дронов и выбивать технику ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Как только ВСУ понимают, что российские военные будут наступать на Купянском направлении, они перебрасывают туда самоходки. ВС РФ уничтожают их в местах базирования и ВСУ приходится гонять артиллерию по разным участкам фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Раньше ВСУ могли сосредотачивать большое количество стволов на определенных участках или по всей линии фронта. Они могли бить из "Хаймарсов" не только по передовым позициям ВС РФ, но и по тылам и гражданской инфраструктуре. Теперь у них нет такой возможности, рассказал эксперт.
"ВСУ пытаются заменить артиллерию FPV-дронами. Если хорошая погода, их полно в небе. Они пытаются найти цели. Но мы применяем различные схемы, чтобы не стать добычей этих дронов. Работает и техника, и армейская смекалка, и средства маскировки", - подчеркнул Леонков.
Как только ВСУ понимают, что ВС РФ будут наступать на Купянском направлении, они перебрасывают туда самоходки. Но долго держать их нельзя, потому что российские бойцы уничтожают их в ходе контрбатарейной борьбы, отметил редактор.
Самоходки уничтожаются в местах базирования, поэтому ВСУ постоянно гоняют артиллерию по разным участкам фронта. Обороняющиеся украинские подразделения требуют много огневой поддержки, но не получают ее, заключил собеседник Украина.ру.
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