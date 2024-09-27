В Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом 27 сентября сообщил телеграм-канал "Военкоры русской весны"
По информации военкоров, Гаврилец вместе с сослуживцами решили "отовариться" в одной из "Пятерочек" региона.
Подробности ликвидации бойца не сообщаются, однако известно, что он был старшим оператором группы спецназа.
Официальной информации от Минобороны не поступало.
О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.