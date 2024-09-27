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В Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА

В Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА - 27.09.2024 Украина.ру

В Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом 27 сентября сообщил телеграм-канал "Военкоры русской весны"

2024-09-27T07:50

2024-09-27T07:50

2024-09-27T07:50

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курская область

украина

минобороны

боец

ликвидация

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По информации военкоров, Гаврилец вместе с сослуживцами решили "отовариться" в одной из "Пятерочек" региона. Подробности ликвидации бойца не сообщаются, однако известно, что он был старшим оператором группы спецназа.Официальной информации от Минобороны не поступало.На днях в ходе боев на территории ДНР российские военные ликвидировали двух украинских спортсменов: чемпионку Европы и Украины по тяжелой атлетике Нину Пашкевич и победителя мирового первенства по панкратиону Ярослава Стрельца.О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, украина, минобороны, боец, ликвидация