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Рогов рассказал, где ВСУ прячут натовскую технику

Рогов рассказал, где ВСУ прячут натовскую технику - 27.09.2024 Украина.ру

Рогов рассказал, где ВСУ прячут натовскую технику

Украинские войска стягивают военную технику стран НАТО в подконтрольный им город Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-09-27T09:09

2024-09-27T09:09

2024-09-27T09:09

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"Украинские боевики стягивают натовскую технику в Запорожье, где прячут на промышленных площадках крупных заводов", - сказал Рогов.По его словам, техника перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге.Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.Об уничтожении западной техники - в материале Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, запорожье, россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, нато