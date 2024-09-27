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Рогов рассказал, где ВСУ прячут натовскую технику
Рогов рассказал, где ВСУ прячут натовскую технику - 27.09.2024 Украина.ру
Рогов рассказал, где ВСУ прячут натовскую технику
Украинские войска стягивают военную технику стран НАТО в подконтрольный им город Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-09-27T09:09
2024-09-27T09:09
2024-09-27T09:09
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"Украинские боевики стягивают натовскую технику в Запорожье, где прячут на промышленных площадках крупных заводов", - сказал Рогов.По его словам, техника перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге.Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.Об уничтожении западной техники - в материале Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, запорожье, россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, нато
Новости, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, НАТО
Рогов рассказал, где ВСУ прячут натовскую технику
Украинские войска стягивают военную технику стран НАТО в подконтрольный им город Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости