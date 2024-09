https://ukraina.ru/20240927/1057718968.html

Пенсильванская ловушка: Зеленский попался

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон опубликовал письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

2024-09-27T06:21

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

борис джонсон

республиканская партия

эксклюзив

"Президент Зеленский, Ваш визит на военный завод в штате Пенсильвания — явно партизанское предвыборное мероприятие и вмешательство в выборы в США. Требую немедленно уволить посла Украины в США Маркарову, которая организовала этот тур", - написал Джонсон. Сейчас начато разбирательство, на каком самолете и за чей счет был организован перелет украинского президента, кто его сопровождал, и если выясниться, что турне оплачено за счет американских налогоплательщиков, то это будет расценено, как прямое вмешательство в американские выборы. Пока скандал набирает обороты, как минимум дипломатический уже обеспечен. Также Украина потеряла двухпартийную поддержку, судя по заявлениям кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Даже если, в выборах победит демократка Харрис, американская политика более многоцветна, чем кажется в Киеве. Поэтому ссорится с республиканцами – так себе идея. Впрочем, пока Зеленский "катается на "американских горках" в Нью-Йорке, на его Родине все громче голоса его оппонентов. Больше – в обзоре украинских соцсетей.Политический эксперт Сергей МарченкоВ дипломатическом скандале с требованием отозвать посла Маркарову есть две составляющие. Первая составляющая – это конченые трамписты. Вторая составляющая – это ошибки президента и украинской дипломатии. По первому пункту все достаточно прозрачно. Трамп сам отбит во всю голову и собрал вокруг себя еще более отбитых. В последнее время Трамп нащупал чувствительное место для демократов – расходы на войну в Украине. Он безбожно лжет, преувеличивая расходы Штатов на помощь Украине. Но его избирателям это нравится – хватит кормить украинцев за американские деньги! Поэтому Трамп педалирует и будет активно педалировать в дальнейшем тему расходования средств американских налогоплательщиков на Украину. Скандалы, эпатаж, хамство и давление – это стиль проведения избирательной кампании Трампа. Письмо спикера Джонсона Зеленскому составлено в максимально резком тоне, а само публичное требование уволить посла является недипломатическим и хамским по содержанию. С точки зрения логики ведения предвыборной кампании Трампа, скандал вокруг визита Зеленского в США был ожидаемым и желанным для Трампа. Единственное, чего не хватало трампистам – серьезных оснований для скандала. С этим мы помогли сами. А теперь к ошибкам украинской дипломатии. Как бы ни пытались положительные блоггеры Банковой снять ответственность с Офиса и подать скандал как исключительно выходки трампистов, ошибки украинской дипломатии тоже есть.1. На мой взгляд, если ты решил не вмешиваться в американские выборы, ошибкой была попытка встретиться с кандидатами в президенты. Потому что кандидаты в президенты сейчас делают только то, что связано с выборами. Как бы ты ни хотел вмешиваться в выборы, сами кандидаты втянут тебя, потому что ты сейчас медийная фигура и так, тема Украины, к сожалению, стала одной из центральных тем американских выборов. В такой ситуации, за два месяца до выборов, разумно было не встречаться публично ни с кем, кроме официальных лиц. При этом, безусловно, украинская делегация должна встречаться со штабами кандидатов и работать с ними. Но непублично, и не на уровне президента, а на уровне советников. Такой подход автоматически снимает любые упреки во вмешательстве Украины в выборы США и симпатий одной из сторон. Но болт. У нас был План Победы, и мы очень хотели мощно его озвучить. Поэтому имеем, что имеем.2. Факты, изложенные в хамском письме Джонсона, истинны. Зеленский действительно ездил в Пенсильванию – один из спорных штатов, где решается судьба президентства. Встречался с губернатором-демократом, близким к Камале Харрис и сенатором и конгрессменом от демократов.Губернатор после встречи с Зеленским выкатил роскошный предвыборный пост, где вспомнил об украинской диаспоре, на голоса которой рассчитывает. Республиканцев в эту поездку, по словам Джонсона, не приглашали. Хм... президент Украины уехал с друзьями демократического кандидата в президенты в спорный штат и те наклепали кучу предвыборного контента – что бы здесь могло не понравиться республиканцам?3. В своем интервью The New Yorker президент Украины зачем-то дал публичную личную оценку вице-президенту Трампа, упорному Джей Ди Венсу назвав его "Слишком радикальным". Это грубая ошибка. Каким бы ни был Вэнс, официальным лицам оценивать политиков другого государства – неприемлемо. Тем более учитывая, что это Америка дает нам десятки миллиардов долларов, а не мы ей. Подытоживая.Я думаю, трамписты устроили бы скандал вокруг визита Зеленского в США в любом случае. Но мы сами существенно облегчили им работу, наделав непринужденных и ничем не мотивированных ошибок в простых ситуациях. Включая клиническую несостоятельность президента Украины контролировать свой язык в интервью западным СМИ. Для Украины было бы лучше не допускать ошибок и пусть трамписты скандалили не по поводу фактов, которые мы сами им любезно предоставили, а по какому-то надуманному поводу и выставляли себя дебилами, которыми они, в основном, и являются. К сожалению, отработать без ошибок не получилось. Замена Кулебы на Сибигу пока не выглядит улучшившей украинскую дипломатию. И мои искренние соболезнования Оксане Маркаровой, вокруг которой сейчас разворачиваются такие страсти. Она точно не имеет к этому никакого отношения. Лично я горжусь таким послом, как она.Политтехнолог Карл ВолохВы верите, что опытная, хитрая, мегавзвешенная Оксана Маркарова по собственной инициативе рискнула бы двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе США? Вспомните ли, где находится единый центр формирования внешней (как и всей другой) политики государства и где главным мотивом являются амбиции закомплексованного недомерка, притворяющегося крутым мачо? Кстати, я уверен, что Джонсон это прекрасно знает. Но ведь не может он потребовать от Зеленского, чтобы тот уволил самого себя.Политолог Дмитрий ЗолотухинСледует объективно отметить, что за последние пять лет уровень этичности и логичности требований трампистского лагеря к Украине значительно вырос. Если в 2019 году от Зеленского требовали уволить американского посла в Украине, то в 2024 году от Зеленского требуют уволить украинского посла в США. Очевидно, что простая мысль "если что-то не так - уволь посла" мертво засела у головах трампистов.Но теперь они хоть остаются в рамках логики международного права. Поблагодарим их за это.Общественный деятель Валерий ПекарЗадача Украины по отношению к США заключалась в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку, а еще желательно не стать точкой раздора во внутриполитической борьбе. Сначала в прошлом году провалилась вторая цель, и нашей вины здесь нет (ну или почти нет): глобальное влияние нашей войны вынесло ее на первые полосы, поэтому она вошла в американскую предвыборную повестку дня. Лучше бы этого было избежать, но я не знаю, как можно было бы этого избежать. С этого момента все пошло не так, потому что тема нашей войны стала горячей картошкой, которую перебрасывают американские политики. Трамп обещал моментально завершить войну, по сути принудив Украину к прекращению сопротивления, и эту позицию Украина не могла не критиковать – а это уже сделало невозможным сбалансированные отношения с обеими партиями. Я не говорю, что не было ошибок с нашей стороны. Наверное, какие-то неосторожные высказывания были. Но со стороны команды Трампа, по-моему, был целенаправленный поиск повода для скандала. Если искать хорошо, найти всегда можно. Как вы понимаете, визит Зеленского на американский завод организовывала американская сторона, и на каком самолете туда следовать, решал не Зеленский и не Маркарова. Какой самолет дали, на таком и улетел. Кто из американских чиновников будет сопровождать Зеленского по заводу (принадлежащему Армии США), также не украинское посольство определяло. Неприятность, но целенаправленно созданная командой Трампа. Очень плохо, но это не последствие наших ошибок. Двухпартийной поддержки теперь не будет, или ее придется сложно восстанавливать. Я уже две недели (после форума YES) убежден, что американской поддержки в 2025 не будет. Поэтому для меня в этих событиях ничего особенно неожиданного нет. Плохая история должна была плохо закончиться, так или иначе. Если нужно доказать, что виновата невестка (зачеркнуто) Украина, всегда найдется способ.Украинский политик Леонид ЕмецПоиграю в Касандру, дам рекомендацию которую не послушают. Влезть в американские выборы, это самая большая глупость, которую можно сейчас допустить. Это я сейчас конкретно об идее поливать грязью Трампа, которую я наблюдаю сегодня на многих офисных ресурсах в Украине. Остановитесь, мой вам совет/просьба. Выборы в США пройдут, но критику одного из кандидатов ведущей партии нам не забудут. Пострадают не конкретные политики (здесь не до злорадств сейчас) — пострадают интересы всего украинского государства. Включите мозг, пожалуйста.Более подробно о визите Зеленского в США - в статье Евгении Кондаковой "Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады"

