Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация
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Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией. Пока для этого нет предпосылок. В рамках СВО в армии хватает добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Пока я не вижу предпосылок объявлять о новой мобилизации. Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией на Украине или в "старых" регионах, рассказал эксперт.
"Сейчас не нужны армии на сотни тысяч человек. Сейчас те же беспилотники прорубают оборону противника и заходят для закрепления", — указал Клинцевич.
При этом все, что делает НАТО, представляет для России опасность. В частности, под Калининградом наблюдается усиление Польши и Прибалтики. Поляки закупают вооружение в кредит на десятки миллиардов долларов, сообщил он.
"Мы видим, что Прибалтика выстраивает линии обороны вдоль российской границы, понимая, что мы будем пробивать блокаду Калининграда. Литва, Латвия и Эстония прямо сейчас проводят учения по эвакуации населения, отрабатывая проведение операций против российско-белорусских войск", — резюмировал собеседник издания.
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