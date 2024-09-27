https://ukraina.ru/20240927/1057717133.html

Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация

Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация - 27.09.2024 Украина.ру

Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация

Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией. Пока для этого нет предпосылок. В рамках СВО в армии хватает добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-27T05:00

2024-09-27T05:00

2024-09-27T05:00

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Пока я не вижу предпосылок объявлять о новой мобилизации. Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией на Украине или в "старых" регионах, рассказал эксперт. Хотя Москва говорила, что "мы не будем воевать с Западом пулеметами в окопах, поэтому мы рассмотрим вопрос о применении ядерного оружия". В рамках СВО в армии пока хватает добровольцев, добавил он.При этом все, что делает НАТО, представляет для России опасность. В частности, под Калининградом наблюдается усиление Польши и Прибалтики. Поляки закупают вооружение в кредит на десятки миллиардов долларов, сообщил он."Мы видим, что Прибалтика выстраивает линии обороны вдоль российской границы, понимая, что мы будем пробивать блокаду Калининграда. Литва, Латвия и Эстония прямо сейчас проводят учения по эвакуации населения, отрабатывая проведение операций против российско-белорусских войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру

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