Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация - 27.09.2024 Украина.ру
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Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация
Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация - 27.09.2024 Украина.ру
Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация
Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией. Пока для этого нет предпосылок. В рамках СВО в армии хватает добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-27T05:00
2024-09-27T05:00
новости
россия
украина
калининград
клинцевич
мобилизация
сво
доброволец
калининградская область
латвия
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Пока я не вижу предпосылок объявлять о новой мобилизации. Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией на Украине или в "старых" регионах, рассказал эксперт. Хотя Москва говорила, что "мы не будем воевать с Западом пулеметами в окопах, поэтому мы рассмотрим вопрос о применении ядерного оружия". В рамках СВО в армии пока хватает добровольцев, добавил он.При этом все, что делает НАТО, представляет для России опасность. В частности, под Калининградом наблюдается усиление Польши и Прибалтики. Поляки закупают вооружение в кредит на десятки миллиардов долларов, сообщил он."Мы видим, что Прибалтика выстраивает линии обороны вдоль российской границы, понимая, что мы будем пробивать блокаду Калининграда. Литва, Латвия и Эстония прямо сейчас проводят учения по эвакуации населения, отрабатывая проведение операций против российско-белорусских войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, калининград, клинцевич, мобилизация, сво, доброволец, калининградская область, латвия, литва, польша
Новости, Россия, Украина, Калининград, Клинцевич, мобилизация, СВО, доброволец, Калининградская область, Латвия, Литва, Польша

Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация

05:00 27.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВручение денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
Вручение денежного вознаграждения военнослужащим группировки Центр за уничтоженные танки Абрамс и Леопард - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией. Пока для этого нет предпосылок. В рамках СВО в армии хватает добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Пока я не вижу предпосылок объявлять о новой мобилизации. Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с Россией на Украине или в "старых" регионах, рассказал эксперт.
Хотя Москва говорила, что "мы не будем воевать с Западом пулеметами в окопах, поэтому мы рассмотрим вопрос о применении ядерного оружия". В рамках СВО в армии пока хватает добровольцев, добавил он.
"Сейчас не нужны армии на сотни тысяч человек. Сейчас те же беспилотники прорубают оборону противника и заходят для закрепления", — указал Клинцевич.
При этом все, что делает НАТО, представляет для России опасность. В частности, под Калининградом наблюдается усиление Польши и Прибалтики. Поляки закупают вооружение в кредит на десятки миллиардов долларов, сообщил он.
"Мы видим, что Прибалтика выстраивает линии обороны вдоль российской границы, понимая, что мы будем пробивать блокаду Калининграда. Литва, Латвия и Эстония прямо сейчас проводят учения по эвакуации населения, отрабатывая проведение операций против российско-белорусских войск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Вчера, 07:57
Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-ГолСША и Германия занимают враждебный нейтралитет в отношении ракетных ударов по России. Шольц якобы колеблется по вопросу "бить или не бить", но вместе с Прибалтикой сковывает наши силы на западных границах. Лондон метит на базу Очаков, чтобы установить контроль над Черным морем.
 
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