Будут чудовищные потери: Сазонов рассказал, что произойдет, если ВСУ попытаются окружить Рыльск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если ВСУ не будут штурмовать Рыльск, им придется его обходить, их колонны будут двигаться под ударами российской артиллерии и авиации. Поэтому там будут чудовищные потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Попытка нового прорыва ВСУ из Сумской области возможна, но она не будет уже столь неожиданной. С точки зрения военной науки действия противника правильные, рассказал эксперт.
ВСУ могут попытаться перерезать трассу, которая идет от Глухова на Рыльск в Курской области, направление перспективное. Но нужно учитывать характер местности. Там лесистая местность и противнику все равно придется двигаться по дорогам, указал Сазонов.
"Из истории СВО известно, что бои за каждый город идут не месяцами. Если они не будут штурмовать Рыльск, им придется его обходить, их колонны будут двигаться под ударами нашей артиллерии и авиации", — подчеркнул публицист.
Поэтому у ВСУ будут чудовищные потери. У противника нет таких оперативно-тактических возможностей, чтобы двигаться быстро, без потерь захватывая территорию, рассказал историк.
"Я не знаю, какой замысел у нашего командования, будут ли бои за Рыльск в случае его окружения, или войска будут отводиться для сбережения личного состава", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.ру
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