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Будут чудовищные потери: Сазонов рассказал, что произойдет, если ВСУ попытаются окружить Рыльск

Будут чудовищные потери: Сазонов рассказал, что произойдет, если ВСУ попытаются окружить Рыльск - 27.09.2024 Украина.ру

Будут чудовищные потери: Сазонов рассказал, что произойдет, если ВСУ попытаются окружить Рыльск

Если ВСУ не будут штурмовать Рыльск, им придется его обходить, их колонны будут двигаться под ударами российской артиллерии и авиации. Поэтому там будут чудовищные потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T06:15

2024-09-27T06:15

2024-09-27T06:15

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курск

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вс рф

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всу

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Попытка нового прорыва ВСУ из Сумской области возможна, но она не будет уже столь неожиданной. С точки зрения военной науки действия противника правильные, рассказал эксперт.ВСУ могут попытаться перерезать трассу, которая идет от Глухова на Рыльск в Курской области, направление перспективное. Но нужно учитывать характер местности. Там лесистая местность и противнику все равно придется двигаться по дорогам, указал Сазонов.Поэтому у ВСУ будут чудовищные потери. У противника нет таких оперативно-тактических возможностей, чтобы двигаться быстро, без потерь захватывая территорию, рассказал историк. "Я не знаю, какой замысел у нашего командования, будут ли бои за Рыльск в случае его окружения, или войска будут отводиться для сбережения личного состава", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

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