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Маньяк войны не всегда был союзником Запада. Неудобные вопросы, которые Небензя задал Зеленскому

Маньяк войны не всегда был союзником Запада. Неудобные вопросы, которые Небензя задал Зеленскому - 25.09.2024 Украина.ру

Маньяк войны не всегда был союзником Запада. Неудобные вопросы, которые Небензя задал Зеленскому

Специально к приезду Владимира Зеленского в Нью-Йорк организовали внеплановое заседание Совета Безопасности ООН, но его выступление получилось невнятным. Зато российские дипломаты напомнили, как украинский лидер раньше защищал русский язык и критиковал госпереворот 2014 года, организованный США

2024-09-25T16:01

2024-09-25T16:01

2024-09-25T16:01

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В рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН прошло заседание, посвящённое украинской тематике, с участием глав внешнеполитических ведомств.Однако первоначально его не было в программе словенского председательства на сентябрь, на что обратил внимание собравшихся постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Западные страны не могли удержаться от того, чтобы отравить атмосферу, в очередной раз пытаясь "заполнить эфир" набившим оскомину всему остальному миру украинским сюжетом. Единственное, для чего они созвали это заседание, – чтобы предоставить господину Зеленскому ещё одну концертную площадку в ООН, на этот раз в зале Совета Безопасности. А "на подпевке" у него сегодня собралась целая группа членов ЕС и НАТО, которые дисциплинированно выстраиваются в ряд каждый раз, когда им велят прийти в СБ охаивать Россию", - заявил российский дипломат.Слово Владимиру Зеленскому предоставили сразу после генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который ограничился коротким дежурным заявлением о необходимости остановить украинский конфликт.Зачитывая свою речь с бумажки, Зеленский постоянно твердил о приверженности Уставу ООН, рассказывая, что он един для всех: нет отдельного Устава ООН для стран БРИКС или G7, Китая и других стран."Эта война не может просто утихнуть. Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимые действия. Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – принудить Россию к миру", – заявил украинский лидер.Он раскритиковал всех тех, кто хочет говорить насчёт урегулирования ситуации с президентом РФ Владимиром Путиным, и дал понять, что выступает за завершение конфликта на основании своей "формулы мира", предусматривающей полный вывод российских войск с территории и выплату Россией репараций. Таким образом, Зеленский выступил против переговоров с Москвой.Членам российской делегации весь этот перформанс был совсем не интересен, они предпочли в это время посмотреть куда более полезную информацию в своих телефонах и документах. Впрочем, Небензя сразу предупредил, что тратить время на выслушивание этих "клонированных" выступлений представители РФ не намерены.Позже глава МИД РФ Сергей Лавров, который тоже находится в Нью-Йорке и видел выступление Зеленского по телевизору, сказал, что тот "был не в ударе, какой-то невеселый".В свою очередь политолог Сергей Марков так охарактеризовал речь украинского лидера: "Выступал по-прежнему как маньяк войны. Он говорил только о необходимости принуждения России к миру на условиях формулы Зеленского. <…> Не очень понятно, почему Зеленский не использовал эту возможность для завоевания симпатий стран Глобального Юга? Варианты.1. Зеленский знает, что Вашингтон очень близок к принятию жёстких решений о значительно большем вовлечении НАТО в войну против России. И поэтому своё выступление ориентировал не на Глобальный Юг, а на Запад. И поэтому был такой воинственный. 2. Зеленский лично психологически превратился в маньяка войны и не может даже в тактических целях говорить о мире".А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что слова Зеленского о принуждении России к миру – это фатальная ошибка, которая неизбежно будет иметь последствия для киевского режима.Представители европейских стран в своих выступлениях как под копирку повторяли привычные тезисы о том, что Украина не должна подвергаться ударам и имеет право на самооборону, пока Россия ни выведет свои войска со всей её территории.Совсем другой была риторика главы МИД КНР Ван И. Он отметил, что перспектива завершения конфликта далека, но все стороны должны поставить в приоритет продвижение к мирным переговорам. В связи с этим Китай призывает соблюдать три принципа: нерасширение театра военных действий, никаких провокаций с обеих сторон, неприменение оружия массового поражения, в т.ч. по мирному населению, гражданским объектам и АЭС. Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня, а единственный жизнеспособный способ урегулирования украинского кризиса – это переговоры, подчеркнул Ван И.По его словам, челночная дипломатия КНР уже дала свои плоды - в поддержку мирного решения конфликта выступает всё больше стран Глобального Юга, чем должно пользоваться международное сообщество.Выступавший следом госсекретарь США Энтони Блинкен вместо того, чтобы отметить усилия Китая в продвижении мирных инициатив, обвинил его вместе с Ираном и КНДР в поставках России отдельных видов вооружений, как обычно не приведя никаких доказательств."Кто-то может задать вопрос: а как США или любая другая страна, которая помогает Украине защищаться, может критиковать страну, которая оказывает военную поддержку России? Но есть серьёзные различия: Россия – агрессор, Украина – жертва, Россия сражается за то, чтобы захватить территорию, Украина сражается за то, чтобы выжить. Если страны перестанут поддерживать Россию, то путинское вторжение скоро кончится, а если страны перестанут поддерживать Украину, то скоро не будет Украины", - утверждает глава Госдепартамента.Блинкен заявил, что у Украины должно быть право избирать свой собственный путь и своё будущее. Интересно, а как это коррелируется с тем моментом, когда Запад, прежде всего бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, не позволил украинским властям заключить мирную сделку с РФ весной 2022 года в Стамбуле? Или с тем, как США организовали майдан в 2014 году, таким образом положив конец сотрудничеству Украины с Россией?Вообще-то в тот день Блинкен должен был быть в другом месте – в комитете по международным делам Палаты представителей, куда его вызвали для дачи показаний в рамках расследования вывода войск из Афганистана. Члены комитета проголосовали за наказание госсекретаря за неявку на слушания, и если нижняя палата Конгресса в полном составе поддержит инициативу, то дело передадут Министерству юстиции США, а оно может инициировать судебный процесс в отношении Блинкена.Небензя в рамках своего выступления вкратце напомнил, как развивалась ситуация на Украине с 2014 года и почему России пришлось начать специальную военную операцию, почеркнув, что она могла завершиться спустя всего месяц, но Запад отговорил киевского главаря подписывать проект мирного договора, парафированный украинской правительственной делегацией, пообещав всячески поддерживать ВСУ с целью нанести поражение России на поле боя. Однако, несмотря на обильные поставки вооружений, снабжение развединформацией, целенаведение, отправку наёмников и инструкторов, фактически прямое участие Запада в конфликте, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома."Понимая всё это, глава киевской хунты задумал реализовать единственный остающийся у него шанс остаться у власти и избежать расправы со стороны своих соотечественников - втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией. Вторая опция – спровоцировать жёсткий ответ после ударов дальнобойным западным оружием по объектам в глубине российской территории и потом уже "вопить о помощи". Однако западные лидеры, у которых инстинкт самосохранения атрофировался пока не полностью, подобное решение ещё не приняли, или, во всяком случае, не торопятся его анонсировать", - заявил постоянный представитель РФ при ООН.Вопреки ожиданиям Киева, Байден так и не изменил позицию по применению западных вооружений для атак по РФ, а Зеленский рассчитывал, что американский коллега снимет все ограничения ещё до их встречи, которая состоится уже завтра, 26 сентября. Как объясняют источники, западные лидеры не понимают, где проходят красные линии, и опасаются ответных действий Москвы.До избрания президентом и на начальном этапе руководства Украиной Зеленский критически высказывался о майдане и запрете русского языка. В 2014 году, сам будучи русскоязычным, он произнёс такие слова: "Если на востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну" - напомнил слова Зеленского российский дипломат.В своей предвыборной программе Зеленский говорил о недопустимости притеснения русского языка, обещал положить конец вооружённому конфликту в Донбассе и не навязывать культ нацистов. В итоге он победил на выборах, набрав 73,23%, т.е. почти 3/4 голосов. Однако после прихода к власти его риторика кардинально изменилась: новый президент саботировал выполнение Минских соглашений, поддержал все самые экстремистские законы в отношении русского языка и русскоязычных, а затем и вовсе посоветовал жителям юго-востока Украины, считающими себя русскими, переехать в Россию, обозвав их "особями"."Хотелось бы спросить господина Зеленского, который здесь сегодня призывал соблюдать Устав ООН, а как эти действия вписываются в него? Как с ним соотносятся нарушения базовых прав человека, санкционированных руководством государства? Или вы готовы замечать этот документ только в части, касающийся территориальной целостности?" - спросил Небензя.Может быть, у Зеленского и возникло бы желание ответить на эти вопросы сразу, вот только он их не услышал, поскольку вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и новым главой МИД Украины Андреем Сибигой покинул зал заседания. Из всей делегации остался только постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, но он активно водил пальцем по экрану телефона и ещё активнее делал вид, что не слушает своего российского коллегу."В речёвках стран Запада Украина подаётся как "невинная жертва российской агрессии", а США и их союзники – в качестве миротворцев. Нет ничего дальше от истины, чем подобные утверждения. Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готового ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину третьей мировой войны", - подчеркнул Небензя.В завершение своей речи российский дипломат подчеркнул, что РФ всегда была готова жить в мире и добрососедстве с Украиной до тех пор, пока из неё не сделали агрессивное русофобское "осиное гнездо", угрожающее безопасности РФ, и не начали строить планы по её втягиванию в милитаристский блок НАТО."Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путём, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов всё-таки окажутся важнее спасения этой страны, мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока её задачи не будут решены военным путём. Если другого пути добиться мира у нас нет", - заявил Небензя.Читайте также статью Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины

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Евгения Кондакова

россия, украина, василий небензя, владимир зеленский, энтони блинкен, спецоперация, совбез оон, переговоры, эксклюзив