В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана - 11.04.2024 Украина.ру
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В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана
В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана - 11.04.2024 Украина.ру
В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана
Вторая попытка грузинских властей провести через парламент законопроект об иностранных агентах вызвала на днях новую волну массовых демонстраций. Граждане страны, выступающие против этой инициативы, провели 9 апреля в центре Тбилиси протестное шествие
2024-04-11T18:54
2024-04-11T18:54
эксклюзив
грузия
протесты
иноагент
запад
саломе зурабишвили
ес
германия
садыр жапаров
олаф шольц
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Мероприятие, в котором участвовали представители неправительственных организаций, шоу-бизнеса, студенты и другие несогласные с законопроектом граждане, состоялось в день, когда в Грузии отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.Протесты начались после того, как партия "Грузинская мечта", занимающая большинство мест в парламенте страны, сообщила о том, что она планирует повторно внести на рассмотрение законопроект об иностранных агентах. Первый раз законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте Грузии был зарегистрирован в феврале 2023 года.Авторы документа – общественное движение "Сила народа" и лидеры правящей "Грузинской мечты" - заявили тогда, что закон нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств. Противники законопроекта ответили, что он является калькой соответствующего российского закона, и поэтому его принятие только отдалит страну от Евросоюза. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что по этой причине она готова наложить вето на документ в случае его принятия.Обсуждение документа в парламенте в марте 2023 года сопровождалось массовыми протестами на улицах десяти грузинских городов. В итоге инициаторы принятия законопроекта были вынуждены отказаться от дальнейшего его рассмотрения в парламенте.Теперь представители "Грузинской мечты" заявляют, что содержание документа останется таким же, как в 2023 году. Отличие будет лишь в одном: термин "агенты иностранного влияния" будет заменен на "организации, работающие в интересах иностранной силы".По мнению представителей грузинских властей, оппозиция организовала в стране целую кампанию, чтобы убедить население в неприемлемости данного закона. В этих целях противники документа продвигают несколько заведомо ложных тезисов. Одним из них является то, что законопроект якобы представляет копию российского закона об иноагентах. По факту же подобные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии, а в Евросоюзе и Франции соответствующие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.На самом деле примером для авторов грузинской законодательной инициативы послужил американский "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA). При этом в грузинском варианте он намного либеральнее. Законопроект требует лишь декларирования доходов НПО и СМИ, более 20% финансирование которых поступает из-за рубежа и предусматривает штраф, а не тюремное заключение для его нарушителей.По данным СМИ, проект закона подразумевает, что все некоммерческие организации и средства массовой информации, соответствующие определению "организации, работающей в интересах иностранной силы", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Регистрация подразумевает заполнение декларации и отражение всех доходов компании. Министерство юстиции Грузии оставляет за собой право проверять эти компании и контролировать их доходы в любое время. Если организация откажется от регистрации и заполнения декларации, ей нужно заплатить штраф в размере 9,5 тысяч долларов.По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, закон нужен для того, чтобы грузинский народ знал, на что идут средства зарубежных доноров неправительственных организаций, действующих в стране. Он отметил, что деньги налогоплательщиков западных стран через грузинские НПО попадают в грузинскую политику, хотя иностранное финансирование политической деятельности запрещено во всем мире.Папуашвили выделил американский "Национальный фонд демократии" (NED)* и "Европейский фонд за демократию" (EED)*, которые, как заявил он, в течение года финансировали партии и радикально настроенные группы в Грузии."Прозрачность иностранного финансирования – это вопрос политической и экономической безопасности государства. Поэтому только грузинский народ и избранные им власти компетентны определять, как должны быть решены эти вопросы безопасности. Это не дело зарубежных акторов", – сказал Папуашвили.С таким яростным сопротивлением законопроект правящей партии Грузии сталкивается потому, что американские и европейские кураторы грузинских НПО прекрасно понимают – что позволено им, не позволено постсоветским странам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."Такая проблема существует не только в Грузии. Подобный законопроект с боем принимался в Киргизии. Там он тоже принимался не с первой попытки и часть депутатов выступала против закона об иноагентах, который был инициирован президентом Садыром Жапаровым. В итоге он все-таки был принят", - напомнил эксперт.Арешев отметил, что протесты, которые начались после первой попытки провести закон через парламент Грузии, имели достаточно ожесточенный характер. Теперешние митинги пока не столь массовые и менее агрессивные, считает эксперт."Но лихо беда начало. Я думаю, что сейчас идет консолидация различного рода прозападных структур и отдельных лидеров общественного мнения с тем, чтобы сделать эти протесты более структурированными и агрессивными. Есть информация, в том числе в открытых источниках, что к протестам могут быть привлечены откомандированные из Донбасса наемники так называемого Грузинского легиона. Они этому протесту могут придать экстремистские черты киевского майдана", - рассказал Арешев.По его мнению, главные события будут разворачиваться по мере приближения октябрьских парламентских выборов в Грузии. Это основное внутриполитическое событие в стране, так как Грузия является парламентской республикой, отметил Арешев."Я думаю, что летом и осенью этого года события могут принять достаточно серьезный оборот, судя по тем организационным действиям и той информационной поддержке, которая оказывается прозападным НПО как на уровне посольств западных стран, так и на уровне отдельных западных политиков", - сказал эксперт.Арешев не исключил, что западные лидеры будут оказывать непосредственное давление на "Грузинскую мечту", в том числе в ходе предстоящей встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. По словам эксперта, стоит обратить внимание на роль Германии в продавливании интересов коллективного Запада. Здесь европейским элитам отводится ведущая роль, добавил он."На мой взгляд, здесь виден курс на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Грузии, где история с законопроектом об иноагентах используется в качестве информационного повода", - подчеркнул Арешев.Эксперт также отметил, что обсуждаемый законопроект волнует лишь часть грузинского общества – ту, которая достаточно активна, и которая так или иначе связана с деятельностью хорошо развитой сети неправительственных организаций и средств массовой информации.С другой стороны, любая власть заинтересована в том, чтобы контролировать деньги, особенно те, которые идут из-за рубежа и при этом направляются под конкретные цели политической борьбы, добавил эксперт. Для Грузии это серьезный вопрос, учитывая богатую историю гражданского противостояния и государственных переворотов в этой стране, продолжил Арешев."Сейчас многое меняется. Запад пытается судорожно держаться за свое ускользающее господство. Мы видим попытки, которые он в этом направлении предпринимает в постсоветских странах. На Кавказе не в первый раз пытаются сформировать антироссийский фронт. Я думаю, что нынешние грузинские власти полностью осознают печальные последствия неконтролируемого потока финансовых средств из-за рубежа и пытаются обезопасить себя", - подытожил Андрей Арешев.* - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ
https://ukraina.ru/20230310/1044242101.html
https://ukraina.ru/20240212/1053254424.html
https://ukraina.ru/20230918/1049491315.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, грузия, протесты, иноагент, запад, саломе зурабишвили, ес, германия, садыр жапаров, олаф шольц
Эксклюзив, Грузия, протесты, иноагент, Запад, Саломе Зурабишвили, ЕС, Германия, Садыр Жапаров, Олаф Шольц

В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана

18:54 11.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВ Тбилиси проходит масштабная акция протеста
В Тбилиси проходит масштабная акция протеста
© Sputnik
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Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вторая попытка грузинских властей провести через парламент законопроект об иностранных агентах вызвала на днях новую волну массовых демонстраций. Граждане страны, выступающие против этой инициативы, провели 9 апреля в центре Тбилиси протестное шествие
Мероприятие, в котором участвовали представители неправительственных организаций, шоу-бизнеса, студенты и другие несогласные с законопроектом граждане, состоялось в день, когда в Грузии отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
Протесты начались после того, как партия "Грузинская мечта", занимающая большинство мест в парламенте страны, сообщила о том, что она планирует повторно внести на рассмотрение законопроект об иностранных агентах. Первый раз законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте Грузии был зарегистрирован в феврале 2023 года.
Авторы документа – общественное движение "Сила народа" и лидеры правящей "Грузинской мечты" - заявили тогда, что закон нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств. Противники законопроекта ответили, что он является калькой соответствующего российского закона, и поэтому его принятие только отдалит страну от Евросоюза. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что по этой причине она готова наложить вето на документ в случае его принятия.
Обсуждение документа в парламенте в марте 2023 года сопровождалось массовыми протестами на улицах десяти грузинских городов. В итоге инициаторы принятия законопроекта были вынуждены отказаться от дальнейшего его рассмотрения в парламенте.
Теперь представители "Грузинской мечты" заявляют, что содержание документа останется таким же, как в 2023 году. Отличие будет лишь в одном: термин "агенты иностранного влияния" будет заменен на "организации, работающие в интересах иностранной силы".
По мнению представителей грузинских властей, оппозиция организовала в стране целую кампанию, чтобы убедить население в неприемлемости данного закона. В этих целях противники документа продвигают несколько заведомо ложных тезисов. Одним из них является то, что законопроект якобы представляет копию российского закона об иноагентах. По факту же подобные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии, а в Евросоюзе и Франции соответствующие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
На самом деле примером для авторов грузинской законодательной инициативы послужил американский "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA). При этом в грузинском варианте он намного либеральнее. Законопроект требует лишь декларирования доходов НПО и СМИ, более 20% финансирование которых поступает из-за рубежа и предусматривает штраф, а не тюремное заключение для его нарушителей.
По данным СМИ, проект закона подразумевает, что все некоммерческие организации и средства массовой информации, соответствующие определению "организации, работающей в интересах иностранной силы", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Регистрация подразумевает заполнение декларации и отражение всех доходов компании.
Министерство юстиции Грузии оставляет за собой право проверять эти компании и контролировать их доходы в любое время. Если организация откажется от регистрации и заполнения декларации, ей нужно заплатить штраф в размере 9,5 тысяч долларов.
- РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта 2023, 09:50
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По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, закон нужен для того, чтобы грузинский народ знал, на что идут средства зарубежных доноров неправительственных организаций, действующих в стране. Он отметил, что деньги налогоплательщиков западных стран через грузинские НПО попадают в грузинскую политику, хотя иностранное финансирование политической деятельности запрещено во всем мире.
Папуашвили выделил американский "Национальный фонд демократии" (NED)* и "Европейский фонд за демократию" (EED)*, которые, как заявил он, в течение года финансировали партии и радикально настроенные группы в Грузии.
"Прозрачность иностранного финансирования – это вопрос политической и экономической безопасности государства. Поэтому только грузинский народ и избранные им власти компетентны определять, как должны быть решены эти вопросы безопасности. Это не дело зарубежных акторов", – сказал Папуашвили.
С таким яростным сопротивлением законопроект правящей партии Грузии сталкивается потому, что американские и европейские кураторы грузинских НПО прекрасно понимают – что позволено им, не позволено постсоветским странам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
"Такая проблема существует не только в Грузии. Подобный законопроект с боем принимался в Киргизии. Там он тоже принимался не с первой попытки и часть депутатов выступала против закона об иноагентах, который был инициирован президентом Садыром Жапаровым. В итоге он все-таки был принят", - напомнил эксперт.
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12 февраля, 18:04
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Арешев отметил, что протесты, которые начались после первой попытки провести закон через парламент Грузии, имели достаточно ожесточенный характер. Теперешние митинги пока не столь массовые и менее агрессивные, считает эксперт.
"Но лихо беда начало. Я думаю, что сейчас идет консолидация различного рода прозападных структур и отдельных лидеров общественного мнения с тем, чтобы сделать эти протесты более структурированными и агрессивными. Есть информация, в том числе в открытых источниках, что к протестам могут быть привлечены откомандированные из Донбасса наемники так называемого Грузинского легиона. Они этому протесту могут придать экстремистские черты киевского майдана", - рассказал Арешев.
По его мнению, главные события будут разворачиваться по мере приближения октябрьских парламентских выборов в Грузии. Это основное внутриполитическое событие в стране, так как Грузия является парламентской республикой, отметил Арешев.
"Я думаю, что летом и осенью этого года события могут принять достаточно серьезный оборот, судя по тем организационным действиям и той информационной поддержке, которая оказывается прозападным НПО как на уровне посольств западных стран, так и на уровне отдельных западных политиков", - сказал эксперт.
Арешев не исключил, что западные лидеры будут оказывать непосредственное давление на "Грузинскую мечту", в том числе в ходе предстоящей встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. По словам эксперта, стоит обратить внимание на роль Германии в продавливании интересов коллективного Запада. Здесь европейским элитам отводится ведущая роль, добавил он.
"На мой взгляд, здесь виден курс на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Грузии, где история с законопроектом об иноагентах используется в качестве информационного повода", - подчеркнул Арешев.
Эксперт также отметил, что обсуждаемый законопроект волнует лишь часть грузинского общества – ту, которая достаточно активна, и которая так или иначе связана с деятельностью хорошо развитой сети неправительственных организаций и средств массовой информации.
"Развитие этой структуры началось еще при Шеварднадзе. В Грузии была гражданская война, длительный период разрухи в 1990-х годах. Когда туда заходили западные НПО, они давали своим сотрудникам серьезные по местным меркам зарплаты – 200, 300 долларов. За относительно небольшие деньги можно было сформировать сеть сторонников и потом внедрить их в государственные структуры. Несмотря на то, что "Грузинская мечта" довольно давно у власти, вся эта сеть никуда не делась. Едва ли они в восторге от того, что в случае принятия закона они на законодательном уровне будут обязаны информировать об источниках своего материального положения", - рассказал Арешев.
С другой стороны, любая власть заинтересована в том, чтобы контролировать деньги, особенно те, которые идут из-за рубежа и при этом направляются под конкретные цели политической борьбы, добавил эксперт. Для Грузии это серьезный вопрос, учитывая богатую историю гражданского противостояния и государственных переворотов в этой стране, продолжил Арешев.
"Сейчас многое меняется. Запад пытается судорожно держаться за свое ускользающее господство. Мы видим попытки, которые он в этом направлении предпринимает в постсоветских странах. На Кавказе не в первый раз пытаются сформировать антироссийский фронт. Я думаю, что нынешние грузинские власти полностью осознают печальные последствия неконтролируемого потока финансовых средств из-за рубежа и пытаются обезопасить себя", - подытожил Андрей Арешев.
18 сентября 2023, 12:35
В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности Группа людей планирует начать гражданский переворот и беспорядки в Грузии с целью смены власти насильственным путем. Об этом заявила 18 сентября Служба государственной безопасности страны
* - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ
 
ЭксклюзивГрузияпротестыиноагентЗападСаломе ЗурабишвилиЕСГерманияСадыр ЖапаровОлаф Шольц
 
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