В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана
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Вторая попытка грузинских властей провести через парламент законопроект об иностранных агентах вызвала на днях новую волну массовых демонстраций. Граждане страны, выступающие против этой инициативы, провели 9 апреля в центре Тбилиси протестное шествие
Мероприятие, в котором участвовали представители неправительственных организаций, шоу-бизнеса, студенты и другие несогласные с законопроектом граждане, состоялось в день, когда в Грузии отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
Протесты начались после того, как партия "Грузинская мечта", занимающая большинство мест в парламенте страны, сообщила о том, что она планирует повторно внести на рассмотрение законопроект об иностранных агентах. Первый раз законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте Грузии был зарегистрирован в феврале 2023 года.
Авторы документа – общественное движение "Сила народа" и лидеры правящей "Грузинской мечты" - заявили тогда, что закон нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств. Противники законопроекта ответили, что он является калькой соответствующего российского закона, и поэтому его принятие только отдалит страну от Евросоюза. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что по этой причине она готова наложить вето на документ в случае его принятия.
Обсуждение документа в парламенте в марте 2023 года сопровождалось массовыми протестами на улицах десяти грузинских городов. В итоге инициаторы принятия законопроекта были вынуждены отказаться от дальнейшего его рассмотрения в парламенте.
Теперь представители "Грузинской мечты" заявляют, что содержание документа останется таким же, как в 2023 году. Отличие будет лишь в одном: термин "агенты иностранного влияния" будет заменен на "организации, работающие в интересах иностранной силы".
По мнению представителей грузинских властей, оппозиция организовала в стране целую кампанию, чтобы убедить население в неприемлемости данного закона. В этих целях противники документа продвигают несколько заведомо ложных тезисов. Одним из них является то, что законопроект якобы представляет копию российского закона об иноагентах. По факту же подобные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии, а в Евросоюзе и Франции соответствующие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
На самом деле примером для авторов грузинской законодательной инициативы послужил американский "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA). При этом в грузинском варианте он намного либеральнее. Законопроект требует лишь декларирования доходов НПО и СМИ, более 20% финансирование которых поступает из-за рубежа и предусматривает штраф, а не тюремное заключение для его нарушителей.
По данным СМИ, проект закона подразумевает, что все некоммерческие организации и средства массовой информации, соответствующие определению "организации, работающей в интересах иностранной силы", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Регистрация подразумевает заполнение декларации и отражение всех доходов компании.
Министерство юстиции Грузии оставляет за собой право проверять эти компании и контролировать их доходы в любое время. Если организация откажется от регистрации и заполнения декларации, ей нужно заплатить штраф в размере 9,5 тысяч долларов.
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По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, закон нужен для того, чтобы грузинский народ знал, на что идут средства зарубежных доноров неправительственных организаций, действующих в стране. Он отметил, что деньги налогоплательщиков западных стран через грузинские НПО попадают в грузинскую политику, хотя иностранное финансирование политической деятельности запрещено во всем мире.
Папуашвили выделил американский "Национальный фонд демократии" (NED)* и "Европейский фонд за демократию" (EED)*, которые, как заявил он, в течение года финансировали партии и радикально настроенные группы в Грузии.
"Прозрачность иностранного финансирования – это вопрос политической и экономической безопасности государства. Поэтому только грузинский народ и избранные им власти компетентны определять, как должны быть решены эти вопросы безопасности. Это не дело зарубежных акторов", – сказал Папуашвили.
С таким яростным сопротивлением законопроект правящей партии Грузии сталкивается потому, что американские и европейские кураторы грузинских НПО прекрасно понимают – что позволено им, не позволено постсоветским странам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
"Такая проблема существует не только в Грузии. Подобный законопроект с боем принимался в Киргизии. Там он тоже принимался не с первой попытки и часть депутатов выступала против закона об иноагентах, который был инициирован президентом Садыром Жапаровым. В итоге он все-таки был принят", - напомнил эксперт.
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Арешев отметил, что протесты, которые начались после первой попытки провести закон через парламент Грузии, имели достаточно ожесточенный характер. Теперешние митинги пока не столь массовые и менее агрессивные, считает эксперт.
"Но лихо беда начало. Я думаю, что сейчас идет консолидация различного рода прозападных структур и отдельных лидеров общественного мнения с тем, чтобы сделать эти протесты более структурированными и агрессивными. Есть информация, в том числе в открытых источниках, что к протестам могут быть привлечены откомандированные из Донбасса наемники так называемого Грузинского легиона. Они этому протесту могут придать экстремистские черты киевского майдана", - рассказал Арешев.
По его мнению, главные события будут разворачиваться по мере приближения октябрьских парламентских выборов в Грузии. Это основное внутриполитическое событие в стране, так как Грузия является парламентской республикой, отметил Арешев.
"Я думаю, что летом и осенью этого года события могут принять достаточно серьезный оборот, судя по тем организационным действиям и той информационной поддержке, которая оказывается прозападным НПО как на уровне посольств западных стран, так и на уровне отдельных западных политиков", - сказал эксперт.
Арешев не исключил, что западные лидеры будут оказывать непосредственное давление на "Грузинскую мечту", в том числе в ходе предстоящей встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. По словам эксперта, стоит обратить внимание на роль Германии в продавливании интересов коллективного Запада. Здесь европейским элитам отводится ведущая роль, добавил он.
"На мой взгляд, здесь виден курс на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Грузии, где история с законопроектом об иноагентах используется в качестве информационного повода", - подчеркнул Арешев.
Эксперт также отметил, что обсуждаемый законопроект волнует лишь часть грузинского общества – ту, которая достаточно активна, и которая так или иначе связана с деятельностью хорошо развитой сети неправительственных организаций и средств массовой информации.
"Развитие этой структуры началось еще при Шеварднадзе. В Грузии была гражданская война, длительный период разрухи в 1990-х годах. Когда туда заходили западные НПО, они давали своим сотрудникам серьезные по местным меркам зарплаты – 200, 300 долларов. За относительно небольшие деньги можно было сформировать сеть сторонников и потом внедрить их в государственные структуры. Несмотря на то, что "Грузинская мечта" довольно давно у власти, вся эта сеть никуда не делась. Едва ли они в восторге от того, что в случае принятия закона они на законодательном уровне будут обязаны информировать об источниках своего материального положения", - рассказал Арешев.
С другой стороны, любая власть заинтересована в том, чтобы контролировать деньги, особенно те, которые идут из-за рубежа и при этом направляются под конкретные цели политической борьбы, добавил эксперт. Для Грузии это серьезный вопрос, учитывая богатую историю гражданского противостояния и государственных переворотов в этой стране, продолжил Арешев.
"Сейчас многое меняется. Запад пытается судорожно держаться за свое ускользающее господство. Мы видим попытки, которые он в этом направлении предпринимает в постсоветских странах. На Кавказе не в первый раз пытаются сформировать антироссийский фронт. Я думаю, что нынешние грузинские власти полностью осознают печальные последствия неконтролируемого потока финансовых средств из-за рубежа и пытаются обезопасить себя", - подытожил Андрей Арешев.
* - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ