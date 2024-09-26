Украина запустила "Фурию" и "Бобра", но у нее нет альтернативы "Ланцетам" и "Гераням" — эксперт - 26.09.2024 Украина.ру
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Украина запустила "Фурию" и "Бобра", но у нее нет альтернативы "Ланцетам" и "Гераням" — эксперт
Украина запустила "Фурию" и "Бобра", но у нее нет альтернативы "Ланцетам" и "Гераням" — эксперт - 26.09.2024 Украина.ру
Украина запустила "Фурию" и "Бобра", но у нее нет альтернативы "Ланцетам" и "Гераням" — эксперт
Россия лидирует по дальнобойным ракетам (это тоже турбореактивные дроны). По некоторым их категориям она даже превосходит Запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T03:00
2024-09-26T03:00
новости
украина
россия
запад
клинцевич
владимир путин
рустем умеров
бпла
дроны
беспилотники
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На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. При этом президент РФ Владимир Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона различных БПЛА, сообщил эксперт.Россия лидирует по дальнобойным ракетам (это тоже турбореактивные дроны). По некоторым их категориям она даже превосходит Запад. По дальнобойным БПЛА вроде "Герани" Украина тоже ничего серьезного не предложила, отметил он.По дронам-перехватчикам, способным сбивать высотные дроны, у противника есть комплекс "Пластун", который в Курской области приземлил опредленное количество российских высотных "медленных птиц", указал специалист."В этой части Украина сделала резкий рывок. Мы такие дроны пока не создали. Надеюсь, они скоро появятся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, клинцевич, владимир путин, рустем умеров, бпла, дроны, беспилотники, "ланцет", герань, сво
Новости, Украина, Россия, Запад, Клинцевич, Владимир Путин, Рустем Умеров, БПЛА, дроны, беспилотники, "Ланцет", Герань, СВО

Украина запустила "Фурию" и "Бобра", но у нее нет альтернативы "Ланцетам" и "Гераням" — эксперт

03:00 26.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Россия лидирует по дальнобойным ракетам (это тоже турбореактивные дроны). По некоторым их категориям она даже превосходит Запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. При этом президент РФ Владимир Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона различных БПЛА, сообщил эксперт.
Россия лидирует по дальнобойным ракетам (это тоже турбореактивные дроны). По некоторым их категориям она даже превосходит Запад. По дальнобойным БПЛА вроде "Герани" Украина тоже ничего серьезного не предложила, отметил он.
"Хотя она создала приличные БПЛА вроде "Бобра" и "Фурии". По дронам-разведчикам у противника есть неплохие решения, но у нас они более технологичные: "Орланы" и "Суперкамы". В этом отношении у нас паритет", — подчеркнул Клинцевич.
По дронам-перехватчикам, способным сбивать высотные дроны, у противника есть комплекс "Пластун", который в Курской области приземлил опредленное количество российских высотных "медленных птиц", указал специалист.
"В этой части Украина сделала резкий рывок. Мы такие дроны пока не создали. Надеюсь, они скоро появятся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Вчера, 14:42
Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государстваГоворя о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но, по моим впечатлениям, ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии.
 
НовостиУкраинаРоссияЗападКлинцевичВладимир ПутинРустем УмеровБПЛАдроныбеспилотники"Ланцет"ГераньСВО
 
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