Украина запустила "Фурию" и "Бобра", но у нее нет альтернативы "Ланцетам" и "Гераням" — эксперт
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Россия лидирует по дальнобойным ракетам (это тоже турбореактивные дроны). По некоторым их категориям она даже превосходит Запад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Россия лидирует по дальнобойным ракетам (это тоже турбореактивные дроны). По некоторым их категориям она даже превосходит Запад. По дальнобойным БПЛА вроде "Герани" Украина тоже ничего серьезного не предложила, отметил он.
"Хотя она создала приличные БПЛА вроде "Бобра" и "Фурии". По дронам-разведчикам у противника есть неплохие решения, но у нас они более технологичные: "Орланы" и "Суперкамы". В этом отношении у нас паритет", — подчеркнул Клинцевич.
По дронам-перехватчикам, способным сбивать высотные дроны, у противника есть комплекс "Пластун", который в Курской области приземлил опредленное количество российских высотных "медленных птиц", указал специалист.
"В этой части Украина сделала резкий рывок. Мы такие дроны пока не создали. Надеюсь, они скоро появятся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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