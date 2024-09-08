Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины - 08.09.2024 Украина.ру
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Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины
Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины - 08.09.2024 Украина.ру
Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины
Недавно телеграм-канал "Легитимный" порадовал общественность данными закрытого социологического замера на предмет усталости украинского общества от войны. По имеющейся информации, динамика для украинской власти, как минимум, тревожная: 90% жителей Украины устали от войны.
2024-09-08T14:05
2024-09-08T14:06
эксклюзив
украина
россия
сша
александр сырский
владимир зеленский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
cnn
пентагон
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То есть 11% респондентов готовы закончить войну на любых условиях, в том числе, "отдать" России Крым, ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Еще 38% готовы на мир при отказе от территорий по нынешней линии разграничения. Остальной же 41% опрошенных готов на мир, отказавшись от территорий Донбасса и Крыма и переход Украины на федеративное устройство, когда каждый регион будет сам утверждать свою правовую систему, вопросы истории, религии, языка, идеологии и прочее.Остальные около 10% -- против "уступок" или не определились, пребывая в неизвестности по причине то ли врожденной инфантильности на грани тупости, то ли чересчур переборщив с употребление разрешенного теперь лечебного каннабиса и до такой степени изменяющего сознание, что они не способны воспринимать окружающую действительность.Но если кто-то мог бы подумать, что в Украине нет счастливых людей, кроме ее просроченного президента Владимира Зеленского и 10% ничего не знающих, то он, этот неверующий в укросчастье, не прав. Есть такие люди, и один из них – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.Ну, тот, кто хорошо носит военную форму, но в остальном безликий и бесцветный внешне, как всякое ничтожество, вознесенное волей обстоятельств на самую верхушку власти и публичности. И тот, кто по заказу Зеленского и его Офиса президента (ОПУ) вызывает у нардепа Марьяны Безуглой страшно экспрессивные чувства на уровне токсикоза кобчика и потоки критической площадной брани с обвинениями во всех военных провалах милитаристского украинства в борьбе с "московской москальщиной".А Сырский тем не менее счастлив, потому что у него все хорошо. В недавнем интервью CNN на чудовищном суржике этот этнический русский оборотень, сделавший карьеру на предательстве былых идеалов и сослуживцев именно в украинской армии, рассказал, что ВСУ смогли:- остановить наступление российской армии везде. Но особенно -- на Покровском направлении. Там согласно оперативной обстановке и по данным даже легендарного сержанта Петренко ВСУ грозит котел, прорыв фронта и выход россиян на оперативные просторы, но у Сырского все чудесно. "За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на Покровском направлении. Другими словами, наша стратегия работает", -- сказал он американскому телеканалу;- добиться грандиозного успеха при наступлении в Курской области. По Сырскому, цели бесславной авантюры таковы: "Не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы из других районов, создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов, взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и нации в целом". И ВСУ со всем этим блестяще справились, и "пэрэмога" буквально в 15 минутах.Причем, судя по всему, Сырский то ли сам каннабисом балуется, то ли живет исключительно сегодняшним днем. И не хочет видеть очевидное: его "пэрэмога" -- это сплошное поражение ВСУ. На фронтах специальной военной операции (СВО) -- сплошная "зрада" (предательство) и нет никакого победного морального духа. И у армии, ни у нации. Российские войска продолжают наступать на всех направлениях, а в Курской области полным ходом идет добивание украинцев-смертников, вторгшихся туда.Над Сырским потешаются даже свои, рисуя карикатурки о том, как он перешел красную линию и оказался на синей, а впереди – белая. То есть российский триколор, который и маячит впереди:Однако при этом Сырский, правда, признает, что у "пэрэмоги" есть как минимум, два негативных "но". Во-первых, Украина уступает России в вооружении и численности личного состава. "Враг действительно имеет преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве боеприпасов, которые он использует, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты", -- грустно констатирует это вечный победитель.Во-вторых, людоловы из ТЦК в Украине отправляют на фронт мобилизованных украинцев "меньше, чем хотелось бы", и уровень подготовки из -- из рук вон плох и короток, а потому недостаточен. Один месяц базовой подготовки -- от двух недель до месяца более специализированной подготовки – фронт, а потом плен (если повезет) или могила. Так Сырский сам обрисовал путь украинского воина-"пэрэможця" на кладбище. Или в безымянное захоронение, чтобы тем же ТЦК не надо было платить семьям погибших никакой погребальной компенсации, а выделенные на это деньги пустить на особняки в Испании.Но Сырский, повторяю, не унывает. Его таки не зря называют меж собой "мясником" и "генералом 200". Исправлять сложившееся плачевное состояние ВСУ он не собирается. Наоборот – оптимистично рисует будущее: "Набор новых солдат является приоритетной задачей".И Сырский будет ее выполнять, что, собственно, и означает без обиняков расшифрованный завет западных кураторов и спонсоров – "война на последнего украинца". При таких темпах "могилизации" этот последний – уже на подходе.Но Сырский надеется на западных спонсоров и потому не унывает, а спонсоры не подводят. Недавно в соцсетях завирусилось шикарное видео, на котором сенатор-каннибал из США Линдси Грэм во время визита в Киев тискает Зеленского и откровенно говорит о нарезанных им задачах: "Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними сражаться... Украинцы сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для американской экономики. Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали помогать Украине".Во как! Цинично, но предельно честно и откровенно: украинцы должны умирать, чтобы этого не делали американцы. Украинцы должны отдать американцам все, что есть у них – недра, земли, наземное промышленное богатство, а сами погибнуть, потому что "майно" (имущество) нужно американцам, а живые украинцы им мешают хапать чужое, сдуру считая его своим.И потому США и сами будут присылать в Украину смертоносное оружие, и других своих рабов, пардон, союзников по демократии в Европе заставят это делать. И те будут делать! Как же – Путин напал, а демократия в опасности!На что же надеется Сырский и те 10% верящих в победу? А на то, что Запад им поможет и все нужное даст.Зеленский тут, правда, ломанулся на заседание спонсоров на базу ВВС США Рамштайн в Германии и там выпрашивал ингредиенты победы. Однако это именно американская газета Washington Post сообщила, что западные союзники Украины отклонили просьбу Зеленского о снятии запрета использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Причем по инициативе как раз США – как бы ключевого союзника Украины и крупнейшего поставщика военной помощи. Washington Post пишет: глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Зеленским даже проигнорировал его просьбу и не сообщил, когда будет снят запрет.И точно также не обломилось с активными поставками оружия: Зеленскому, как всегда, что-то дали, но по минимуму. Чтобы штанишки окончательно не свалились во фронтовую грязь и пыль.И означает это одно: Зеленский, Сырский и Украина с ними должны воевать, но не побеждать, и не проигрывать катастрофически, а тянуть время – садиться за стол переговоров и там пытаться обмануть Россию, усыпить ее бдительность, дать Западу передышку для более основательной подготовки войны с Россией. А что война эта действительно может закончиться смертью или бегством из страны последнего украинца, Запад прагматично не волнует – не они же погибнут.А вот гибель украинцев уже сейчас говорит о будущей войне, к которой запад усиленно и форсировано готовится. Агентство Bloomberg поведало заинтересованной общественности: Минобороны США потратило с февраля 2022 года свыше 5,3 млрд долл (около 476 млрд рублей) только на производство снарядов. В 2022 году США производили 14 тысяч 155-мм снарядов в месяц, а в 2024 — уже 40 тысяч. Производство систем HIMARS увеличилось с 5 в месяц до 8, а ракет для комплекса Patriot — с 21 до 42.Судя по всему, такими же темпами восстанавливаются и затачиваются на войну и ВПК стран НАТО и прочих русофобских и антикитайских союзников США по миру. А это значит, что никак не выжить последнему украинцу, никак, если Россия не спасет эту несчастную Украину…Более подробно о том, что происходило на последнем заседании в Рамштайне - в статье "Последний "Рамштайн". Зеленский просит, США опасаются а Польша с Германией спорят, кто больше дает".
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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эксклюзив, украина, россия, сша, александр сырский, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, cnn, пентагон
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, CNN, Пентагон

Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины

14:05 08.09.2024 (обновлено: 14:06 08.09.2024)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Недавно телеграм-канал "Легитимный" порадовал общественность данными закрытого социологического замера на предмет усталости украинского общества от войны. По имеющейся информации, динамика для украинской власти, как минимум, тревожная: 90% жителей Украины устали от войны.
То есть 11% респондентов готовы закончить войну на любых условиях, в том числе, "отдать" России Крым, ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Еще 38% готовы на мир при отказе от территорий по нынешней линии разграничения. Остальной же 41% опрошенных готов на мир, отказавшись от территорий Донбасса и Крыма и переход Украины на федеративное устройство, когда каждый регион будет сам утверждать свою правовую систему, вопросы истории, религии, языка, идеологии и прочее.
Остальные около 10% -- против "уступок" или не определились, пребывая в неизвестности по причине то ли врожденной инфантильности на грани тупости, то ли чересчур переборщив с употребление разрешенного теперь лечебного каннабиса и до такой степени изменяющего сознание, что они не способны воспринимать окружающую действительность.
Но если кто-то мог бы подумать, что в Украине нет счастливых людей, кроме ее просроченного президента Владимира Зеленского и 10% ничего не знающих, то он, этот неверующий в укросчастье, не прав. Есть такие люди, и один из них – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Ну, тот, кто хорошо носит военную форму, но в остальном безликий и бесцветный внешне, как всякое ничтожество, вознесенное волей обстоятельств на самую верхушку власти и публичности. И тот, кто по заказу Зеленского и его Офиса президента (ОПУ) вызывает у нардепа Марьяны Безуглой страшно экспрессивные чувства на уровне токсикоза кобчика и потоки критической площадной брани с обвинениями во всех военных провалах милитаристского украинства в борьбе с "московской москальщиной".
А Сырский тем не менее счастлив, потому что у него все хорошо. В недавнем интервью CNN на чудовищном суржике этот этнический русский оборотень, сделавший карьеру на предательстве былых идеалов и сослуживцев именно в украинской армии, рассказал, что ВСУ смогли:
- остановить наступление российской армии везде. Но особенно -- на Покровском направлении. Там согласно оперативной обстановке и по данным даже легендарного сержанта Петренко ВСУ грозит котел, прорыв фронта и выход россиян на оперативные просторы, но у Сырского все чудесно. "За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на Покровском направлении. Другими словами, наша стратегия работает", -- сказал он американскому телеканалу;
- добиться грандиозного успеха при наступлении в Курской области. По Сырскому, цели бесславной авантюры таковы: "Не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы из других районов, создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов, взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и нации в целом". И ВСУ со всем этим блестяще справились, и "пэрэмога" буквально в 15 минутах.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Причем, судя по всему, Сырский то ли сам каннабисом балуется, то ли живет исключительно сегодняшним днем. И не хочет видеть очевидное: его "пэрэмога" -- это сплошное поражение ВСУ. На фронтах специальной военной операции (СВО) -- сплошная "зрада" (предательство) и нет никакого победного морального духа. И у армии, ни у нации. Российские войска продолжают наступать на всех направлениях, а в Курской области полным ходом идет добивание украинцев-смертников, вторгшихся туда.
Над Сырским потешаются даже свои, рисуя карикатурки о том, как он перешел красную линию и оказался на синей, а впереди – белая. То есть российский триколор, который и маячит впереди:
Сырский-карикатура
Сырский-карикатура
Сырский-карикатура
Однако при этом Сырский, правда, признает, что у "пэрэмоги" есть как минимум, два негативных "но". Во-первых, Украина уступает России в вооружении и численности личного состава. "Враг действительно имеет преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве боеприпасов, которые он использует, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты", -- грустно констатирует это вечный победитель.
Во-вторых, людоловы из ТЦК в Украине отправляют на фронт мобилизованных украинцев "меньше, чем хотелось бы", и уровень подготовки из -- из рук вон плох и короток, а потому недостаточен. Один месяц базовой подготовки -- от двух недель до месяца более специализированной подготовки – фронт, а потом плен (если повезет) или могила. Так Сырский сам обрисовал путь украинского воина-"пэрэможця" на кладбище. Или в безымянное захоронение, чтобы тем же ТЦК не надо было платить семьям погибших никакой погребальной компенсации, а выделенные на это деньги пустить на особняки в Испании.
Но Сырский, повторяю, не унывает. Его таки не зря называют меж собой "мясником" и "генералом 200". Исправлять сложившееся плачевное состояние ВСУ он не собирается. Наоборот – оптимистично рисует будущее: "Набор новых солдат является приоритетной задачей".
И Сырский будет ее выполнять, что, собственно, и означает без обиняков расшифрованный завет западных кураторов и спонсоров – "война на последнего украинца". При таких темпах "могилизации" этот последний – уже на подходе.
Но Сырский надеется на западных спонсоров и потому не унывает, а спонсоры не подводят. Недавно в соцсетях завирусилось шикарное видео, на котором сенатор-каннибал из США Линдси Грэм во время визита в Киев тискает Зеленского и откровенно говорит о нарезанных им задачах: "Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними сражаться... Украинцы сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для американской экономики. Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали помогать Украине".
Во как! Цинично, но предельно честно и откровенно: украинцы должны умирать, чтобы этого не делали американцы. Украинцы должны отдать американцам все, что есть у них – недра, земли, наземное промышленное богатство, а сами погибнуть, потому что "майно" (имущество) нужно американцам, а живые украинцы им мешают хапать чужое, сдуру считая его своим.
И потому США и сами будут присылать в Украину смертоносное оружие, и других своих рабов, пардон, союзников по демократии в Европе заставят это делать. И те будут делать! Как же – Путин напал, а демократия в опасности!
На что же надеется Сырский и те 10% верящих в победу? А на то, что Запад им поможет и все нужное даст.
Зеленский тут, правда, ломанулся на заседание спонсоров на базу ВВС США Рамштайн в Германии и там выпрашивал ингредиенты победы. Однако это именно американская газета Washington Post сообщила, что западные союзники Украины отклонили просьбу Зеленского о снятии запрета использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Причем по инициативе как раз США – как бы ключевого союзника Украины и крупнейшего поставщика военной помощи. Washington Post пишет: глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Зеленским даже проигнорировал его просьбу и не сообщил, когда будет снят запрет.
И точно также не обломилось с активными поставками оружия: Зеленскому, как всегда, что-то дали, но по минимуму. Чтобы штанишки окончательно не свалились во фронтовую грязь и пыль.
И означает это одно: Зеленский, Сырский и Украина с ними должны воевать, но не побеждать, и не проигрывать катастрофически, а тянуть время – садиться за стол переговоров и там пытаться обмануть Россию, усыпить ее бдительность, дать Западу передышку для более основательной подготовки войны с Россией. А что война эта действительно может закончиться смертью или бегством из страны последнего украинца, Запад прагматично не волнует – не они же погибнут.
А вот гибель украинцев уже сейчас говорит о будущей войне, к которой запад усиленно и форсировано готовится. Агентство Bloomberg поведало заинтересованной общественности: Минобороны США потратило с февраля 2022 года свыше 5,3 млрд долл (около 476 млрд рублей) только на производство снарядов. В 2022 году США производили 14 тысяч 155-мм снарядов в месяц, а в 2024 — уже 40 тысяч. Производство систем HIMARS увеличилось с 5 в месяц до 8, а ракет для комплекса Patriot — с 21 до 42.
Судя по всему, такими же темпами восстанавливаются и затачиваются на войну и ВПК стран НАТО и прочих русофобских и антикитайских союзников США по миру. А это значит, что никак не выжить последнему украинцу, никак, если Россия не спасет эту несчастную Украину…
Более подробно о том, что происходило на последнем заседании в Рамштайне - в статье "Последний "Рамштайн". Зеленский просит, США опасаются а Польша с Германией спорят, кто больше дает".
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШААлександр СырскийВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныCNNПентагон
 
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