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Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины

Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины - 08.09.2024 Украина.ру

Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины

Недавно телеграм-канал "Легитимный" порадовал общественность данными закрытого социологического замера на предмет усталости украинского общества от войны. По имеющейся информации, динамика для украинской власти, как минимум, тревожная: 90% жителей Украины устали от войны.

2024-09-08T14:05

2024-09-08T14:05

2024-09-08T14:06

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То есть 11% респондентов готовы закончить войну на любых условиях, в том числе, "отдать" России Крым, ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Еще 38% готовы на мир при отказе от территорий по нынешней линии разграничения. Остальной же 41% опрошенных готов на мир, отказавшись от территорий Донбасса и Крыма и переход Украины на федеративное устройство, когда каждый регион будет сам утверждать свою правовую систему, вопросы истории, религии, языка, идеологии и прочее.Остальные около 10% -- против "уступок" или не определились, пребывая в неизвестности по причине то ли врожденной инфантильности на грани тупости, то ли чересчур переборщив с употребление разрешенного теперь лечебного каннабиса и до такой степени изменяющего сознание, что они не способны воспринимать окружающую действительность.Но если кто-то мог бы подумать, что в Украине нет счастливых людей, кроме ее просроченного президента Владимира Зеленского и 10% ничего не знающих, то он, этот неверующий в укросчастье, не прав. Есть такие люди, и один из них – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.Ну, тот, кто хорошо носит военную форму, но в остальном безликий и бесцветный внешне, как всякое ничтожество, вознесенное волей обстоятельств на самую верхушку власти и публичности. И тот, кто по заказу Зеленского и его Офиса президента (ОПУ) вызывает у нардепа Марьяны Безуглой страшно экспрессивные чувства на уровне токсикоза кобчика и потоки критической площадной брани с обвинениями во всех военных провалах милитаристского украинства в борьбе с "московской москальщиной".А Сырский тем не менее счастлив, потому что у него все хорошо. В недавнем интервью CNN на чудовищном суржике этот этнический русский оборотень, сделавший карьеру на предательстве былых идеалов и сослуживцев именно в украинской армии, рассказал, что ВСУ смогли:- остановить наступление российской армии везде. Но особенно -- на Покровском направлении. Там согласно оперативной обстановке и по данным даже легендарного сержанта Петренко ВСУ грозит котел, прорыв фронта и выход россиян на оперативные просторы, но у Сырского все чудесно. "За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на Покровском направлении. Другими словами, наша стратегия работает", -- сказал он американскому телеканалу;- добиться грандиозного успеха при наступлении в Курской области. По Сырскому, цели бесславной авантюры таковы: "Не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы из других районов, создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов, взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и нации в целом". И ВСУ со всем этим блестяще справились, и "пэрэмога" буквально в 15 минутах.Причем, судя по всему, Сырский то ли сам каннабисом балуется, то ли живет исключительно сегодняшним днем. И не хочет видеть очевидное: его "пэрэмога" -- это сплошное поражение ВСУ. На фронтах специальной военной операции (СВО) -- сплошная "зрада" (предательство) и нет никакого победного морального духа. И у армии, ни у нации. Российские войска продолжают наступать на всех направлениях, а в Курской области полным ходом идет добивание украинцев-смертников, вторгшихся туда.Над Сырским потешаются даже свои, рисуя карикатурки о том, как он перешел красную линию и оказался на синей, а впереди – белая. То есть российский триколор, который и маячит впереди:Однако при этом Сырский, правда, признает, что у "пэрэмоги" есть как минимум, два негативных "но". Во-первых, Украина уступает России в вооружении и численности личного состава. "Враг действительно имеет преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве боеприпасов, которые он использует, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты", -- грустно констатирует это вечный победитель.Во-вторых, людоловы из ТЦК в Украине отправляют на фронт мобилизованных украинцев "меньше, чем хотелось бы", и уровень подготовки из -- из рук вон плох и короток, а потому недостаточен. Один месяц базовой подготовки -- от двух недель до месяца более специализированной подготовки – фронт, а потом плен (если повезет) или могила. Так Сырский сам обрисовал путь украинского воина-"пэрэможця" на кладбище. Или в безымянное захоронение, чтобы тем же ТЦК не надо было платить семьям погибших никакой погребальной компенсации, а выделенные на это деньги пустить на особняки в Испании.Но Сырский, повторяю, не унывает. Его таки не зря называют меж собой "мясником" и "генералом 200". Исправлять сложившееся плачевное состояние ВСУ он не собирается. Наоборот – оптимистично рисует будущее: "Набор новых солдат является приоритетной задачей".И Сырский будет ее выполнять, что, собственно, и означает без обиняков расшифрованный завет западных кураторов и спонсоров – "война на последнего украинца". При таких темпах "могилизации" этот последний – уже на подходе.Но Сырский надеется на западных спонсоров и потому не унывает, а спонсоры не подводят. Недавно в соцсетях завирусилось шикарное видео, на котором сенатор-каннибал из США Линдси Грэм во время визита в Киев тискает Зеленского и откровенно говорит о нарезанных им задачах: "Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними сражаться... Украинцы сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для американской экономики. Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали помогать Украине".Во как! Цинично, но предельно честно и откровенно: украинцы должны умирать, чтобы этого не делали американцы. Украинцы должны отдать американцам все, что есть у них – недра, земли, наземное промышленное богатство, а сами погибнуть, потому что "майно" (имущество) нужно американцам, а живые украинцы им мешают хапать чужое, сдуру считая его своим.И потому США и сами будут присылать в Украину смертоносное оружие, и других своих рабов, пардон, союзников по демократии в Европе заставят это делать. И те будут делать! Как же – Путин напал, а демократия в опасности!На что же надеется Сырский и те 10% верящих в победу? А на то, что Запад им поможет и все нужное даст.Зеленский тут, правда, ломанулся на заседание спонсоров на базу ВВС США Рамштайн в Германии и там выпрашивал ингредиенты победы. Однако это именно американская газета Washington Post сообщила, что западные союзники Украины отклонили просьбу Зеленского о снятии запрета использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Причем по инициативе как раз США – как бы ключевого союзника Украины и крупнейшего поставщика военной помощи. Washington Post пишет: глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Зеленским даже проигнорировал его просьбу и не сообщил, когда будет снят запрет.И точно также не обломилось с активными поставками оружия: Зеленскому, как всегда, что-то дали, но по минимуму. Чтобы штанишки окончательно не свалились во фронтовую грязь и пыль.И означает это одно: Зеленский, Сырский и Украина с ними должны воевать, но не побеждать, и не проигрывать катастрофически, а тянуть время – садиться за стол переговоров и там пытаться обмануть Россию, усыпить ее бдительность, дать Западу передышку для более основательной подготовки войны с Россией. А что война эта действительно может закончиться смертью или бегством из страны последнего украинца, Запад прагматично не волнует – не они же погибнут.А вот гибель украинцев уже сейчас говорит о будущей войне, к которой запад усиленно и форсировано готовится. Агентство Bloomberg поведало заинтересованной общественности: Минобороны США потратило с февраля 2022 года свыше 5,3 млрд долл (около 476 млрд рублей) только на производство снарядов. В 2022 году США производили 14 тысяч 155-мм снарядов в месяц, а в 2024 — уже 40 тысяч. Производство систем HIMARS увеличилось с 5 в месяц до 8, а ракет для комплекса Patriot — с 21 до 42.Судя по всему, такими же темпами восстанавливаются и затачиваются на войну и ВПК стран НАТО и прочих русофобских и антикитайских союзников США по миру. А это значит, что никак не выжить последнему украинцу, никак, если Россия не спасет эту несчастную Украину…Более подробно о том, что происходило на последнем заседании в Рамштайне - в статье "Последний "Рамштайн". Зеленский просит, США опасаются а Польша с Германией спорят, кто больше дает".

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, александр сырский, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, cnn, пентагон