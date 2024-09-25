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Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ

Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ - 25.09.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале заявил, что ситуация на всей линии фронта остается сложной

2024-09-25T10:40

2024-09-25T10:40

2024-09-25T10:40

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"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции" - говорится в материале.Весной главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признавал, что российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с Вооруженными силами Украины. По его словам, Россия также имеет преимущество в личном составе, а кроме того, нарастила активность авиации.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, александр сырский, денис пушилин, вооруженные силы украины, генштаб, фронт, техника