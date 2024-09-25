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Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ
Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ - 25.09.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале заявил, что ситуация на всей линии фронта остается сложной
2024-09-25T10:40
2024-09-25T10:40
2024-09-25T10:40
новости
россия
александр сырский
денис пушилин
вооруженные силы украины
генштаб
фронт
техника
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"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции" - говорится в материале.Весной главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признавал, что российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с Вооруженными силами Украины. По его словам, Россия также имеет преимущество в личном составе, а кроме того, нарастила активность авиации.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, александр сырский, денис пушилин, вооруженные силы украины, генштаб, фронт, техника
Новости, Россия, Александр Сырский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, фронт, техника
Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале заявил, что ситуация на всей линии фронта остается сложной
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции" - говорится в материале.
Весной главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский
признавал, что российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с Вооруженными силами Украины. По его словам, Россия также имеет преимущество в личном составе, а кроме того, нарастила активность авиации.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.