https://ukraina.ru/20240924/1057650472.html

Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в аду

Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в аду - 24.09.2024 Украина.ру

Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в аду

Осквернением могил и надругательством над памятью погибших героев, которые уже не могут за себя постоять и ответить, на современной Украине никого не удивишь. Это государственная политика оскопления веры и традиций.

2024-09-24T15:02

2024-09-24T15:02

2024-09-24T15:02

украина

владимир зеленский

сша

визит

ивано-франковская область

великая отечественная война

памятник

осквернение

могила

мнения

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Она, по задумке инициаторов, и должна привести к немедленному и неизбежному становлению "Украинской Украины" (УУ), некоего мононационального рая для "щырых" (искренних, подлинных) украинцев на земле, где даже нужник возле Пирятинского автовокзала благоухает "жовто-сынимы волошками" (желто-синими васильками) под цвет национального флага.Однако то, что произошло в селе Саджава Ивано-Франковского района одноименной области, выходит за рамки даже привычной уже политической и зоологической русофобии, ставшей сутью так называемого "национального возрождения Украины". Видимо, идя навстречу эпохальному визиту просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского в США, где тот должен предметно отчитаться, как он "побеждает Путина", его клевреты и эпигоны на родине его главного духовного предшественника – Степана Бандеры (он из Ивано-Франковщины) решили помочь шефу и дружно пошли в некрофилы. Натуральные!В селе Саджава они не просто снесли памятник-обелиск, но и разрушили могилу радистки-разведчицы Антонины Верещагиной, погибшей в этих местах в годы Великой Отечественной войны в 1944 году в боях даже не с гитлеровскими нацистами, а как раз с их верными прихвостнями – украинскими нацистами из Организации украинских националистов-бандеровской – ОУН(б)*. Обелиск в честь разведчицы был снесен, а останки вынуты из могилы и переданы поселковому совету, в котором отнюдь не все хотели такого надругательства над памятником, который еще недавно был одним из символов и села, и благодарных сельчан.Чумная эпидемия переименований и надругательства над памятью и памятниками после госпереворота 2014 года пронеслась по всей Украине. Начали с Владимира Ленина и прочих коммунистов-ленинцев, а закончили героями Великой Отечественной войны, которую официально объявили "несуществующей" и тоже запретили даже поминать всуе.Но вот чтобы надругались уже непосредственно над останками – это впервые. Раньше этим некрофильски пробавлялись в Прибалтике, в некоторых странах Восточной Европы, как бы отринувшей коммунизм. А Украина, может, благодаря тому, что хранила верность православию, от такой хулы и окончательного грехопадения беспамятства воздерживалась. Даже в исполнении конченых отморозков и громил.Теперь же все сделали под присмотром властей. Дорога в ад была открыта официально:Что сельские власти будут делать с останками героини, тоже пока не понятно. Связей с Россией у современной Украины нет никаких. Равно как нет и возможностей у родственников погибшей и оскверненной забрать останки для человеческого захоронения в другом месте. Например, на родине в Туапсе.Антонина Верещагина родилась в городе Сухуми 21 июня 1922 года, откуда семья, спасаясь от голода, в 1924 году, переехала в Туапсе. Там Антонина закончила школу, вступила в комсомол, в 1941 году начал работать счетоводом на туапсинской нефтебазе.Там ее и застала война, с началом которой молодая девушка по комсомольской путевке ушла добровольцем на фронт. В 1942-1943 годах она закончила Сочинскую школу радистов, принимала участие в сражениях под Новороссийском. Как особо отличившуюся в боях, Антонину направили в московскую радиошколу особого назначения, после окончания которой в марте 1944 года по приказу штаба партизанского движения 4-го Украинского фронта она с партизанским отрядом в 11 человек вылетела с Кировоградского аэродрома на самолете через линию фронта. И пропала. Семье сообщили, что без вестиИ только в феврале 1968 года, почти через 24 года, благодаря местным следопытам да открытым архивам стало известно, как погибла смелая разведчица-партизанка. Ее матери Марине Ивановне Верещагиной направили официальное сообщение: "Ваша дочь героически погибла в борьбе за Советскую Родину против немецко-фашистских захватчиков".Стали известны и обстоятельства последних дней смелой девушки. Ее отряд высаживался в непогоду и был разбросан по территории, на которой очень активны были боевики ОУН(б)*, пользовавшихся симпатией у части местного населения. Антонина попыталась спрятаться в доме некоей бабы Елены, которая и выдала ее бандеровцам. Антонина три дня отстреливалась в окружении, но была взята в плен и подвергнута страшным пытками (бандеровцы умели это делать и пытали вдохновенно). У разведчицы были отрублены пальцы на руках, оторвана с кожей ее прекрасная коса, на груди вырезана или выжжена звезда.Разведчица никого и ничего не выдала бандеровцам, а только, по воспоминаниям очевидцев, кричала своим палачам "Гады, вы за все ответите, Советскую Родину вам не убить". Полуживую и растерзанную, ее расстреляли в трех километрах у села на лесной поляне. Там ее могилу и обнаружили следопыты. Кто-то из сельчан украдкой неглубоко похоронил тело расстрелянной.Областная Ивано-Франковская экспертиза подтвердила следы и пыток, и казни безвестной патриотки. А потом ее торжественно перезахоронили в селе, поставили обелиск, на котором она на мраморной мемориальной плите была изображена в летном шлеме, кожаном пальто, с планшетом и радиостанцией. И с надписью: "Саджавцы никогда не забудут дочь русского народа, парашютистку-подпольщицу А.Г. Верещагину. Вечная память героине".Видимо, вот это упоминание о "дочери русского народа" и разъярило так по-зверски нынешних внуков той бабы Елены, которая выдала радистку. Для современных бандеровцев нет никакого русского народа и никакой России. Не должно их быть и для рядовых украинцев. Равно как должна быть уничтожена память о войне с Гитлером и о героях той войны.А они, судя по всему, были в Саджаве: там героиню захоронили после расстрела, и память сохраняли, и за памятником ухаживали. Рядом со школой в селе был поставлен школе памятник-мемориал, на котором выбиты 27 имен солдат-красноармейцев, учеников и учителей, не вернувшихся назад с войны. Среди них есть и имя Антонины Верещагиной. Но главное то, что там были местные жители, воевавшие не за идеалы Бандеры и Гитлера.С этим верные сыны Зеленского, побирающегося на новую войну с Россией, никак не могли смириться, поэтому и выбрали путь в преисподнюю, на дно нравственного падения, откуда возврата уже нет. И теперь в Саджаве – филиал этого ада беспамятства. Зато украинский – Россия в нем отменена. Вместе с "недостойными" земляками…И как говорится, лиха беда начало. Процесс осквернения останков героев возглавили власти, и теперь эта чума, скорее всего, пойдет гулять по всей Украине, если Россия не найдет укорот на варваров, которые таким способом захотят выслужиться перед Зеленским и его кураторами, вдохновителями и спонсорами.Не зря же мэр Львова Андрей Садовый предлагал торговать останками Героя Советского Союза и разведчика Николая Кузнецова, желая обменять его прах на живых украинских пленных, взятых на фронтах СВО. А в Киеве в могиле находятся останки Николая Ватутина, генерала армии, который освободил Киев от гитлеровцев, чем нанес практически родовую травму современным бандеровцам-неонацистам. Настоящим сволочам современности!И в этом нет никакой излишне эмоциональной ругани – только констатация безмерной глубины нравственного падения. Слово "сволочь", по данным некоторых филологов, происходит от древнеславянского глагола "сволОчь" (ударение на второй букве "о"), который означал процесс посмертного обворовывания покойников в разрытых могилах. У древних славян вот такие "сволочи" были самым мерзкими и презираемыми преступниками, даже хуже, чем потом церковные воры. Ниже нравственно падать уже было некуда.Но то было у древних. А вот у современных укров-потомков копателей Черного моря, средь карпатских и галичанских смерек породивших Иисуса Христа и Будду, а также смерековых приматов, от которых, по Дарвину, пошли обезьяны, выродившиеся в людей, наступило, похоже, настоящее время сволочей.И не только у укров. Как еще можно назвать директора музея Аушвиц-Биркенау Петра Цивиньского, одного из организаторов памятных дней, посвященных 80-летию освобождения узников этого гитлеровского концлагеря смерти 27 января 1945 года?Сделали это части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Петрова в ходе висло-Одерской операции.В январе будущего года будут эти памятные дни к годовщине освобождения Освенцима, и на них решено не приглашать… россиян и Россию. "Трудно представить присутствие России, которая явно не понимает ценности свободы. Такое присутствие было бы циничным", – заявил упомянутый директор Цивиньский, судя по всему, ярый поклонник Украины, под руководством Зеленского и на деньги Запада сражающейся "с Мордором".Может, России пора готовить новых четыре Украинских фронта, чтобы всем и все объяснить еще раз?* организация, деятельность которой запрещена в России Еще на эту тема насаждения беспамятства на Украине читайте в статье Владимира Скачко Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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