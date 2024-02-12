https://ukraina.ru/20240212/1053237853.html

Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей

Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей - 12.02.2024 Украина.ру

Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей

Некто Максим Остапенко в эфире украинского телеканала "1+1" предложил эксгумировать останки российского реформатора начала ХХ века, председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина и обменять на пленных солдат ВСУ.

2024-02-12T09:17

2024-02-12T09:17

2024-02-12T09:18

эксклюзив

украина

николай кузнецов

виталий кличко

владимир зеленский

андрей ватутин

владимир скачко

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И все тут в современной Украине сходится. Остапенко этот -- директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», недавно изнасилованного неонацистами по прямому указанию их фюрера и президента Владимира Зеленского.Предложил он упырино-некрофильское ноу-хау на телеканале, на котором и взошла звезда этого, как оказалось, кровавого клоуна.Напомню, именно в Киеве, тогда одном из городов обширной Российской империи, в сентябре 1911 года террорист Дмитрий Богров, соплеменник, кстати, Зеленского, дважды стрелял в Столыпина в оперном театре Киева на глазах императора Николая II. Премьер-министр после этого умер и был похоронен в Киево-Печерской лавре. Рядом с могилами генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея и полтавского казачьего полковника Ивана Искры.Они, как известно, в 1707 году написали и отправили будущему императору Петру I письмо, в котором предупреждали царя о тайных переговорах украинского гетмана Ивана Мазепы со шведским и польским королями и о намерении Мазепы вступить с ними в союз. Петр I же наивно и чисто по-русски считал Мазепу своим другом и учителем, не поверил этому сообщению, посчитал его наветом и выдал Мазепе Искру и Кочубея.Радостный Мазепа 15 июля 1708 года их жестоко казнил. А уже через год, в 1709 году, перешел на сторону шведского короля Карла XII и стал первым и единственным кавалером Ордена Иуды, проклятым предателем, отлученным от церкви.Петр I в полной мере осознал свою ошибку, повелел почитать казненных. Но все свершилось именно под Полтавой, под которой на поле битвы вышло Царство Московской, а победно вышла Российская империя. Ну а Мазепа сбежал в Молдавию (сейчас Приднестровская Молдавская Республика – ПМР), где его благополучно и загрызли вши. До смерти. Даже могилы не осталось.А директор Остапенко, отметил, что его идея -- внести прах Столыпина в обменный фонд -- крайне хороша, «как бы это ни выглядело и ни звучало». Ну хотя бы потому, что президент России Владимир Путин очень ценит Столыпина. За его главный подход к России – «Вам, господа, нужны великие потрясения, нам — нужна великая Россия. Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».Это близко Путину, сам он дал России эти 20 лет, и теперь у президента США Джо Байдена деменция и провалы памяти делаются, когда он слышит что-то русское. Ну а что делается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном или, к примеру, нынешним немцами – главной Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем или главой МИД той же Германии Анналеной Бербок, и говорить не совсем прилично. Ливерная колбаса в поисках изменений крутится на 360 градусов и хочет непременно выдать денег неонацистской Украине и обязательно победить Россию на поле боя, но только чужими, то есть украинскими, нет, не руками, а телами – это если коротко охарактеризовать деяния этой группой за последние пару лет.И Остапенко упорствует: «Этот процесс можно начинать». Как многие маньяки с измененным сознанием, он уверен: на прах Столыпина можно было бы обменять на солдат ВСУ. Или живых, находящихся в плену, или тела погибших украинских бойцов.И Остапенко не одинок в своих инициативах на уровне некрофилии и торговли человеческими останками. Еще в 2020 году мэр Львова Андрей Садовый предлагал обменять останки советского разведчика и Героя Советского Союза Николая Кузнецова на украинцев, отбывающих наказание в России. Он сделал прах погибшего и заложником, и предметом для торга.И понятно, почему – ему нужно понравиться указанной выше немецкой троице (фон дер Ляйен-Шольц-Бербок), уверенно идущей сегодня по пути, им начертанной еще фюрером немецкого народа Адольфом Гитлером, с отщепенцами которого и боролся Кузнецов. Этого-то ему простить и не могут. Не могут простить все неонацисты – и немцы, и их украинские последователи, прилипалы-попрошайки типа Зеленского или Садового.О Кузнецове же экс-премьер Украины Николай Азаров написал как-то: «…Один из самых знаменитых разведчиков и диверсантов Красной армии. В годы войны был заброшен в немецкий тыл в районе города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта и идеальным знанием немецкого он проник в круги германских офицеров. Собирал информацию, лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Охотился на гауляйтера Украины Эриха Коха. Он был уникальной, фантастической личностью! Обладал уникальной храбростью и удивительным умом. Такие, как Садовой, могут только воевать с памятниками, могилами и останками тех, кого боятся и ненавидят. Взять в плен Кузнецова во время войны они не смогли. Поэтому теперь взяли в плен его останки».Погиб Кузнецов при стычке с коллаборантами из нацистской Украинской повстанческой армии (УПА)*, лизавшей тогда сапожки немецких «освободителей». Чтоб не попасть в плен, подорвал себя гранатой. А теперь вот, правнуки тех недобитков, которые не смогли взять Героя живым, хотят торговать его прахом – за деньги и оружие на «борьбу с Путиным».Похоронили Кузнецова на Холме Славы во Львове, где после 1991 года пришли к власти последователи, вернее даже последователи обслуги тех, кого 11 штук прикончил разведчик. И с тех пор что только не вытворяли с могилой смельчаки и борцы с мертвыми со Степаном Бандерой в башке (это их фюрер-провиднык, в 1959 году закончивший жизнь в заплеванном подъезде в Германии под фамилией Попель – «сопля» по-немецки) – обливали краской, расписывали похабными надписями, пытались сорвать и срывали портрет-барельеф.Еще в начале нулевых этого тысячелетия отдать им прах для перезахоронения с надлежащими почестями просили и группа ветеранов из Екатеринбурга, и племянница Кузнецова. В 2007-м в Украину даже приезжала целая делегация из России с этой просьбой, но получила отказ. Хотели сторговаться подороже.А позже львовский мэр Садовой (видимо, на то он и моральный урод), почувствовав себя хозяином Львова, а вкупе с ним и мемориалом советских солдат во Львове хотел обменять прах советского разведчика на живых укро-вояк и доморощенных киборгов, попавших в плен на Донбассе.По этому же пути, походу, готов пойти еще один «херой майдана» и по совместительству мэр Киева Виталик Кличко, у которого в городе находится уже оскверненная могила Героя Советского Союза Николая Ватутина. Генерала от победы, генерала наступления (так его называли), который освободил Киев в 1943 году. От немецких нацистов.И этого ему тоже не могут простить сегодняшние укро-неонацисты. В 1943-м его смертельно ранили из засады те же вояки УПА. А их нынешние последователи глумились над памятником над могилой генерала, а потом и вообще снесли его.И точно так же, как и с Кузнецовым, в марте 2015 года в связи с событиями на Украине, 85-летняя дочь Ватутина Елена обратилась к российским властям с просьбой перенести прах полководца из Киева на Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах. А потом дочь обратилась с такой же просьбой и к властям Украины и Киева.И Кличко, мощно двигая челюстями и переразвитыми надбровными дугами боксера, публично и клятвенно обещал Елене Ватутиной, что памятник ее отца неприкосновенен в Киеве, пока он мэр. И соврал, как сивый мерин. А дочь в 2016 году умерла и не увидела надругательства над памятником.Но под постаментом еще остаются останки прославленного генерала, а значит, мэр Кличко еще может прослыть патриотом и попутно неслабо прибарахлиться на каннибальско-некрофильских торгах -- чай не одному Садовому из Львова жировать на прахе.И я не знаю, что тут можно комментировать. Тут можно только констатировать: я не психотерапевт и не психолог, но я более 30 лет наблюдаю и описываю так называемую элиту независимой Украины, и материала на «Справочник юного психиатра» -- с избытком. Предлагать его буду на факультетах, изучающих политологию в новых государствах.Франциско Гойя не зря свой самый знаменитый офорт в серии «Капричос» назвал «Сон разума рождает чудовища». А вы можете представить, что рождается в головах, где разум и не ночевал! Вот то-то же! Украинские «элитарии-неонацисты достигли дна – нравственного и духовного. Оттуда подъема наверх уже нет.Сегодня у власти в Украине даже не трупоеды из прежних каннибальских племен дикарей – те хоть, как пишут исследователи, поедая врагов, хотели быть на них похожими в доблести и смелости или просто так по-варварски ликвидировали дефицит продовольствия. Сегодня же украинские неонацисты пользуются айфонами и компьютерами, ходят в более-менее пристойных костюмах и умеют есть ложками. Но разоряют могилы и торгуют прахом. И воспитывают на этом подрастающее поколение украинцев.Вот, что к примеру, пишет украинская «Википедия» о Кузнецове: «Советский диверсант, спецагент-ликвидатор, агент НКВД, «партизан», «разведчик» (да-да именно так – в кавычках. – Авт.). Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задания советского командования – убивал руководителей немецкой администрации в Ровно – столице Рейхскоммисариата Украина и во Львове – административном центре дистрикта «Галичина».Чувствуете с какой любовью и неизбывным лизоблюдским придыханием пишут о немецких хозяевах своих предков нынешние авторы укро- «Википедии»?А вот что они же пишут там же об Отто Скорцени, как говорят, «рыцаре» и «любимом диверсанте Гитлера»: «Австрийский инженер и предприниматель, оберштурмбанфюрер СС, сотрудник СД, прославленный своим успешными спецоперациями (самая известная -- освобождение из заключения отстраненного от власти Бенито Муссолини, 1943)». И тут можно лишь добавить, что Скорцени не только с освобождал итальянского диктатора. Перед этим он убивал австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса в 1934 году, планировал ликвидировать Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в Тегеране в 1943-м, участвовал во всех еврейских погромах, где только ему это удавалось.Но он в понимании нынешней украинской власти и ее историков – герой сегодняшней Украины, и этим о ней все сказано. И понятно, почему ей нужна денацификация после безоговорочной капитуляции в результате СВО.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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