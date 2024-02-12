Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей - 12.02.2024 Украина.ру
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Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей
Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей - 12.02.2024 Украина.ру
Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей
Некто Максим Остапенко в эфире украинского телеканала "1+1" предложил эксгумировать останки российского реформатора начала ХХ века, председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина и обменять на пленных солдат ВСУ.
2024-02-12T09:17
2024-02-12T09:18
эксклюзив
украина
николай кузнецов
виталий кличко
владимир зеленский
андрей ватутин
владимир скачко
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И все тут в современной Украине сходится. Остапенко этот -- директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», недавно изнасилованного неонацистами по прямому указанию их фюрера и президента Владимира Зеленского.Предложил он упырино-некрофильское ноу-хау на телеканале, на котором и взошла звезда этого, как оказалось, кровавого клоуна.Напомню, именно в Киеве, тогда одном из городов обширной Российской империи, в сентябре 1911 года террорист Дмитрий Богров, соплеменник, кстати, Зеленского, дважды стрелял в Столыпина в оперном театре Киева на глазах императора Николая II. Премьер-министр после этого умер и был похоронен в Киево-Печерской лавре. Рядом с могилами генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея и полтавского казачьего полковника Ивана Искры.Они, как известно, в 1707 году написали и отправили будущему императору Петру I письмо, в котором предупреждали царя о тайных переговорах украинского гетмана Ивана Мазепы со шведским и польским королями и о намерении Мазепы вступить с ними в союз. Петр I же наивно и чисто по-русски считал Мазепу своим другом и учителем, не поверил этому сообщению, посчитал его наветом и выдал Мазепе Искру и Кочубея.Радостный Мазепа 15 июля 1708 года их жестоко казнил. А уже через год, в 1709 году, перешел на сторону шведского короля Карла XII и стал первым и единственным кавалером Ордена Иуды, проклятым предателем, отлученным от церкви.Петр I в полной мере осознал свою ошибку, повелел почитать казненных. Но все свершилось именно под Полтавой, под которой на поле битвы вышло Царство Московской, а победно вышла Российская империя. Ну а Мазепа сбежал в Молдавию (сейчас Приднестровская Молдавская Республика – ПМР), где его благополучно и загрызли вши. До смерти. Даже могилы не осталось.А директор Остапенко, отметил, что его идея -- внести прах Столыпина в обменный фонд -- крайне хороша, «как бы это ни выглядело и ни звучало». Ну хотя бы потому, что президент России Владимир Путин очень ценит Столыпина. За его главный подход к России – «Вам, господа, нужны великие потрясения, нам — нужна великая Россия. Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».Это близко Путину, сам он дал России эти 20 лет, и теперь у президента США Джо Байдена деменция и провалы памяти делаются, когда он слышит что-то русское. Ну а что делается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном или, к примеру, нынешним немцами – главной Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем или главой МИД той же Германии Анналеной Бербок, и говорить не совсем прилично. Ливерная колбаса в поисках изменений крутится на 360 градусов и хочет непременно выдать денег неонацистской Украине и обязательно победить Россию на поле боя, но только чужими, то есть украинскими, нет, не руками, а телами – это если коротко охарактеризовать деяния этой группой за последние пару лет.И Остапенко упорствует: «Этот процесс можно начинать». Как многие маньяки с измененным сознанием, он уверен: на прах Столыпина можно было бы обменять на солдат ВСУ. Или живых, находящихся в плену, или тела погибших украинских бойцов.И Остапенко не одинок в своих инициативах на уровне некрофилии и торговли человеческими останками. Еще в 2020 году мэр Львова Андрей Садовый предлагал обменять останки советского разведчика и Героя Советского Союза Николая Кузнецова на украинцев, отбывающих наказание в России. Он сделал прах погибшего и заложником, и предметом для торга.И понятно, почему – ему нужно понравиться указанной выше немецкой троице (фон дер Ляйен-Шольц-Бербок), уверенно идущей сегодня по пути, им начертанной еще фюрером немецкого народа Адольфом Гитлером, с отщепенцами которого и боролся Кузнецов. Этого-то ему простить и не могут. Не могут простить все неонацисты – и немцы, и их украинские последователи, прилипалы-попрошайки типа Зеленского или Садового.О Кузнецове же экс-премьер Украины Николай Азаров написал как-то: «…Один из самых знаменитых разведчиков и диверсантов Красной армии. В годы войны был заброшен в немецкий тыл в районе города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта и идеальным знанием немецкого он проник в круги германских офицеров. Собирал информацию, лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Охотился на гауляйтера Украины Эриха Коха. Он был уникальной, фантастической личностью! Обладал уникальной храбростью и удивительным умом. Такие, как Садовой, могут только воевать с памятниками, могилами и останками тех, кого боятся и ненавидят. Взять в плен Кузнецова во время войны они не смогли. Поэтому теперь взяли в плен его останки».Погиб Кузнецов при стычке с коллаборантами из нацистской Украинской повстанческой армии (УПА)*, лизавшей тогда сапожки немецких «освободителей». Чтоб не попасть в плен, подорвал себя гранатой. А теперь вот, правнуки тех недобитков, которые не смогли взять Героя живым, хотят торговать его прахом – за деньги и оружие на «борьбу с Путиным».Похоронили Кузнецова на Холме Славы во Львове, где после 1991 года пришли к власти последователи, вернее даже последователи обслуги тех, кого 11 штук прикончил разведчик. И с тех пор что только не вытворяли с могилой смельчаки и борцы с мертвыми со Степаном Бандерой в башке (это их фюрер-провиднык, в 1959 году закончивший жизнь в заплеванном подъезде в Германии под фамилией Попель – «сопля» по-немецки) – обливали краской, расписывали похабными надписями, пытались сорвать и срывали портрет-барельеф.Еще в начале нулевых этого тысячелетия отдать им прах для перезахоронения с надлежащими почестями просили и группа ветеранов из Екатеринбурга, и племянница Кузнецова. В 2007-м в Украину даже приезжала целая делегация из России с этой просьбой, но получила отказ. Хотели сторговаться подороже.А позже львовский мэр Садовой (видимо, на то он и моральный урод), почувствовав себя хозяином Львова, а вкупе с ним и мемориалом советских солдат во Львове хотел обменять прах советского разведчика на живых укро-вояк и доморощенных киборгов, попавших в плен на Донбассе.По этому же пути, походу, готов пойти еще один «херой майдана» и по совместительству мэр Киева Виталик Кличко, у которого в городе находится уже оскверненная могила Героя Советского Союза Николая Ватутина. Генерала от победы, генерала наступления (так его называли), который освободил Киев в 1943 году. От немецких нацистов.И этого ему тоже не могут простить сегодняшние укро-неонацисты. В 1943-м его смертельно ранили из засады те же вояки УПА. А их нынешние последователи глумились над памятником над могилой генерала, а потом и вообще снесли его.И точно так же, как и с Кузнецовым, в марте 2015 года в связи с событиями на Украине, 85-летняя дочь Ватутина Елена обратилась к российским властям с просьбой перенести прах полководца из Киева на Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах. А потом дочь обратилась с такой же просьбой и к властям Украины и Киева.И Кличко, мощно двигая челюстями и переразвитыми надбровными дугами боксера, публично и клятвенно обещал Елене Ватутиной, что памятник ее отца неприкосновенен в Киеве, пока он мэр. И соврал, как сивый мерин. А дочь в 2016 году умерла и не увидела надругательства над памятником.Но под постаментом еще остаются останки прославленного генерала, а значит, мэр Кличко еще может прослыть патриотом и попутно неслабо прибарахлиться на каннибальско-некрофильских торгах -- чай не одному Садовому из Львова жировать на прахе.И я не знаю, что тут можно комментировать. Тут можно только констатировать: я не психотерапевт и не психолог, но я более 30 лет наблюдаю и описываю так называемую элиту независимой Украины, и материала на «Справочник юного психиатра» -- с избытком. Предлагать его буду на факультетах, изучающих политологию в новых государствах.Франциско Гойя не зря свой самый знаменитый офорт в серии «Капричос» назвал «Сон разума рождает чудовища». А вы можете представить, что рождается в головах, где разум и не ночевал! Вот то-то же! Украинские «элитарии-неонацисты достигли дна – нравственного и духовного. Оттуда подъема наверх уже нет.Сегодня у власти в Украине даже не трупоеды из прежних каннибальских племен дикарей – те хоть, как пишут исследователи, поедая врагов, хотели быть на них похожими в доблести и смелости или просто так по-варварски ликвидировали дефицит продовольствия. Сегодня же украинские неонацисты пользуются айфонами и компьютерами, ходят в более-менее пристойных костюмах и умеют есть ложками. Но разоряют могилы и торгуют прахом. И воспитывают на этом подрастающее поколение украинцев.Вот, что к примеру, пишет украинская «Википедия» о Кузнецове: «Советский диверсант, спецагент-ликвидатор, агент НКВД, «партизан», «разведчик» (да-да именно так – в кавычках. – Авт.). Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задания советского командования – убивал руководителей немецкой администрации в Ровно – столице Рейхскоммисариата Украина и во Львове – административном центре дистрикта «Галичина».Чувствуете с какой любовью и неизбывным лизоблюдским придыханием пишут о немецких хозяевах своих предков нынешние авторы укро- «Википедии»?А вот что они же пишут там же об Отто Скорцени, как говорят, «рыцаре» и «любимом диверсанте Гитлера»: «Австрийский инженер и предприниматель, оберштурмбанфюрер СС, сотрудник СД, прославленный своим успешными спецоперациями (самая известная -- освобождение из заключения отстраненного от власти Бенито Муссолини, 1943)». И тут можно лишь добавить, что Скорцени не только с освобождал итальянского диктатора. Перед этим он убивал австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса в 1934 году, планировал ликвидировать Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в Тегеране в 1943-м, участвовал во всех еврейских погромах, где только ему это удавалось.Но он в понимании нынешней украинской власти и ее историков – герой сегодняшней Украины, и этим о ней все сказано. И понятно, почему ей нужна денацификация после безоговорочной капитуляции в результате СВО.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, украина, николай кузнецов, виталий кличко, владимир зеленский, андрей ватутин, владимир скачко
Эксклюзив, Украина, Николай Кузнецов, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Андрей Ватутин, Владимир Скачко

Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей

09:17 12.02.2024 (обновлено: 09:18 12.02.2024)
 
Могила Столыпина
Могила Столыпина
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Некто Максим Остапенко в эфире украинского телеканала "1+1" предложил эксгумировать останки российского реформатора начала ХХ века, председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина и обменять на пленных солдат ВСУ.
И все тут в современной Украине сходится. Остапенко этот -- директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», недавно изнасилованного неонацистами по прямому указанию их фюрера и президента Владимира Зеленского.
Предложил он упырино-некрофильское ноу-хау на телеканале, на котором и взошла звезда этого, как оказалось, кровавого клоуна.
Напомню, именно в Киеве, тогда одном из городов обширной Российской империи, в сентябре 1911 года террорист Дмитрий Богров, соплеменник, кстати, Зеленского, дважды стрелял в Столыпина в оперном театре Киева на глазах императора Николая II. Премьер-министр после этого умер и был похоронен в Киево-Печерской лавре. Рядом с могилами генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея и полтавского казачьего полковника Ивана Искры.
Они, как известно, в 1707 году написали и отправили будущему императору Петру I письмо, в котором предупреждали царя о тайных переговорах украинского гетмана Ивана Мазепы со шведским и польским королями и о намерении Мазепы вступить с ними в союз. Петр I же наивно и чисто по-русски считал Мазепу своим другом и учителем, не поверил этому сообщению, посчитал его наветом и выдал Мазепе Искру и Кочубея.
Радостный Мазепа 15 июля 1708 года их жестоко казнил. А уже через год, в 1709 году, перешел на сторону шведского короля Карла XII и стал первым и единственным кавалером Ордена Иуды, проклятым предателем, отлученным от церкви.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Петр I в полной мере осознал свою ошибку, повелел почитать казненных. Но все свершилось именно под Полтавой, под которой на поле битвы вышло Царство Московской, а победно вышла Российская империя. Ну а Мазепа сбежал в Молдавию (сейчас Приднестровская Молдавская Республика – ПМР), где его благополучно и загрызли вши. До смерти. Даже могилы не осталось.
А директор Остапенко, отметил, что его идея -- внести прах Столыпина в обменный фонд -- крайне хороша, «как бы это ни выглядело и ни звучало». Ну хотя бы потому, что президент России Владимир Путин очень ценит Столыпина. За его главный подход к России – «Вам, господа, нужны великие потрясения, нам — нужна великая Россия. Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».
Это близко Путину, сам он дал России эти 20 лет, и теперь у президента США Джо Байдена деменция и провалы памяти делаются, когда он слышит что-то русское. Ну а что делается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном или, к примеру, нынешним немцами – главной Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем или главой МИД той же Германии Анналеной Бербок, и говорить не совсем прилично. Ливерная колбаса в поисках изменений крутится на 360 градусов и хочет непременно выдать денег неонацистской Украине и обязательно победить Россию на поле боя, но только чужими, то есть украинскими, нет, не руками, а телами – это если коротко охарактеризовать деяния этой группой за последние пару лет.
И Остапенко упорствует: «Этот процесс можно начинать». Как многие маньяки с измененным сознанием, он уверен: на прах Столыпина можно было бы обменять на солдат ВСУ. Или живых, находящихся в плену, или тела погибших украинских бойцов.
И Остапенко не одинок в своих инициативах на уровне некрофилии и торговли человеческими останками. Еще в 2020 году мэр Львова Андрей Садовый предлагал обменять останки советского разведчика и Героя Советского Союза Николая Кузнецова на украинцев, отбывающих наказание в России. Он сделал прах погибшего и заложником, и предметом для торга.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля 2023, 13:09История
Как погиб разведчик Николай КузнецовШеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов рассказывает, как через много лет после гибели легендарного разведчика Николая Кузнецова были восстановлены все обстоятельства его последней встречи с врагом
И понятно, почему – ему нужно понравиться указанной выше немецкой троице (фон дер Ляйен-Шольц-Бербок), уверенно идущей сегодня по пути, им начертанной еще фюрером немецкого народа Адольфом Гитлером, с отщепенцами которого и боролся Кузнецов. Этого-то ему простить и не могут. Не могут простить все неонацисты – и немцы, и их украинские последователи, прилипалы-попрошайки типа Зеленского или Садового.
О Кузнецове же экс-премьер Украины Николай Азаров написал как-то: «…Один из самых знаменитых разведчиков и диверсантов Красной армии. В годы войны был заброшен в немецкий тыл в районе города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта и идеальным знанием немецкого он проник в круги германских офицеров. Собирал информацию, лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Охотился на гауляйтера Украины Эриха Коха. Он был уникальной, фантастической личностью! Обладал уникальной храбростью и удивительным умом. Такие, как Садовой, могут только воевать с памятниками, могилами и останками тех, кого боятся и ненавидят. Взять в плен Кузнецова во время войны они не смогли. Поэтому теперь взяли в плен его останки».
Погиб Кузнецов при стычке с коллаборантами из нацистской Украинской повстанческой армии (УПА)*, лизавшей тогда сапожки немецких «освободителей». Чтоб не попасть в плен, подорвал себя гранатой. А теперь вот, правнуки тех недобитков, которые не смогли взять Героя живым, хотят торговать его прахом – за деньги и оружие на «борьбу с Путиным».
Похоронили Кузнецова на Холме Славы во Львове, где после 1991 года пришли к власти последователи, вернее даже последователи обслуги тех, кого 11 штук прикончил разведчик. И с тех пор что только не вытворяли с могилой смельчаки и борцы с мертвыми со Степаном Бандерой в башке (это их фюрер-провиднык, в 1959 году закончивший жизнь в заплеванном подъезде в Германии под фамилией Попель – «сопля» по-немецки) – обливали краской, расписывали похабными надписями, пытались сорвать и срывали портрет-барельеф.
© Захар ВиноградовПамятник Кузнецову
Памятник Кузнецову
© Захар Виноградов
Памятник Кузнецову
Еще в начале нулевых этого тысячелетия отдать им прах для перезахоронения с надлежащими почестями просили и группа ветеранов из Екатеринбурга, и племянница Кузнецова. В 2007-м в Украину даже приезжала целая делегация из России с этой просьбой, но получила отказ. Хотели сторговаться подороже.
А позже львовский мэр Садовой (видимо, на то он и моральный урод), почувствовав себя хозяином Львова, а вкупе с ним и мемориалом советских солдат во Львове хотел обменять прах советского разведчика на живых укро-вояк и доморощенных киборгов, попавших в плен на Донбассе.
По этому же пути, походу, готов пойти еще один «херой майдана» и по совместительству мэр Киева Виталик Кличко, у которого в городе находится уже оскверненная могила Героя Советского Союза Николая Ватутина. Генерала от победы, генерала наступления (так его называли), который освободил Киев в 1943 году. От немецких нацистов.
И этого ему тоже не могут простить сегодняшние укро-неонацисты. В 1943-м его смертельно ранили из засады те же вояки УПА. А их нынешние последователи глумились над памятником над могилой генерала, а потом и вообще снесли его.
И точно так же, как и с Кузнецовым, в марте 2015 года в связи с событиями на Украине, 85-летняя дочь Ватутина Елена обратилась к российским властям с просьбой перенести прах полководца из Киева на Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах. А потом дочь обратилась с такой же просьбой и к властям Украины и Киева.
И Кличко, мощно двигая челюстями и переразвитыми надбровными дугами боксера, публично и клятвенно обещал Елене Ватутиной, что памятник ее отца неприкосновенен в Киеве, пока он мэр. И соврал, как сивый мерин. А дочь в 2016 году умерла и не увидела надругательства над памятником.
Но под постаментом еще остаются останки прославленного генерала, а значит, мэр Кличко еще может прослыть патриотом и попутно неслабо прибарахлиться на каннибальско-некрофильских торгах -- чай не одному Садовому из Львова жировать на прахе.
И я не знаю, что тут можно комментировать. Тут можно только констатировать: я не психотерапевт и не психолог, но я более 30 лет наблюдаю и описываю так называемую элиту независимой Украины, и материала на «Справочник юного психиатра» -- с избытком. Предлагать его буду на факультетах, изучающих политологию в новых государствах.
Франциско Гойя не зря свой самый знаменитый офорт в серии «Капричос» назвал «Сон разума рождает чудовища». А вы можете представить, что рождается в головах, где разум и не ночевал! Вот то-то же! Украинские «элитарии-неонацисты достигли дна – нравственного и духовного. Оттуда подъема наверх уже нет.
Сегодня у власти в Украине даже не трупоеды из прежних каннибальских племен дикарей – те хоть, как пишут исследователи, поедая врагов, хотели быть на них похожими в доблести и смелости или просто так по-варварски ликвидировали дефицит продовольствия. Сегодня же украинские неонацисты пользуются айфонами и компьютерами, ходят в более-менее пристойных костюмах и умеют есть ложками. Но разоряют могилы и торгуют прахом. И воспитывают на этом подрастающее поколение украинцев.
Вот, что к примеру, пишет украинская «Википедия» о Кузнецове: «Советский диверсант, спецагент-ликвидатор, агент НКВД, «партизан», «разведчик» (да-да именно так – в кавычках. – Авт.). Во время Второй мировой войны выполнял террористические и провокационные задания советского командования – убивал руководителей немецкой администрации в Ровно – столице Рейхскоммисариата Украина и во Львове – административном центре дистрикта «Галичина».
Чувствуете с какой любовью и неизбывным лизоблюдским придыханием пишут о немецких хозяевах своих предков нынешние авторы укро- «Википедии»?
А вот что они же пишут там же об Отто Скорцени, как говорят, «рыцаре» и «любимом диверсанте Гитлера»: «Австрийский инженер и предприниматель, оберштурмбанфюрер СС, сотрудник СД, прославленный своим успешными спецоперациями (самая известная -- освобождение из заключения отстраненного от власти Бенито Муссолини, 1943)». И тут можно лишь добавить, что Скорцени не только с освобождал итальянского диктатора. Перед этим он убивал австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса в 1934 году, планировал ликвидировать Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в Тегеране в 1943-м, участвовал во всех еврейских погромах, где только ему это удавалось.
Но он в понимании нынешней украинской власти и ее историков – герой сегодняшней Украины, и этим о ней все сказано. И понятно, почему ей нужна денацификация после безоговорочной капитуляции в результате СВО.
 
ЭксклюзивУкраинаНиколай КузнецовВиталий КличкоВладимир ЗеленскийАндрей ВатутинВладимир Скачко
 
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09:41Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов
09:20Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2
09:17Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей
08:58Полянский указал на примитивность западной дипломатии
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