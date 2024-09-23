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Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press

Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press - 23.09.2024 Украина.ру

Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press

Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта

2024-09-23T12:07

2024-09-23T12:07

2024-09-23T12:07

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Приехав на производство, он сразу же попросил больше снарядов.Агентство отмечает, что территория вокруг завода во время визита Зеленского была оцеплена, в районе было множество правоохранителей.Завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На нем изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров. Газета The Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.При этом американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, все больше людей выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США.Подробнее о мнении простых граждан по поддержке Киева - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, киев