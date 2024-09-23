Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press - 23.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240923/1057619283.html
Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press
Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press - 23.09.2024 Украина.ру
Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press
Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта
2024-09-23T12:07
2024-09-23T12:07
новости
сша
владимир зеленский
джо байден
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050235090_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1e8410f049e6ea5209d9debb8cf1766d.jpg
Приехав на производство, он сразу же попросил больше снарядов.Агентство отмечает, что территория вокруг завода во время визита Зеленского была оцеплена, в районе было множество правоохранителей.Завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На нем изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров. Газета The Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.При этом американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, все больше людей выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США.Подробнее о мнении простых граждан по поддержке Киева - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050235090_59:0:986:695_1920x0_80_0_0_2b4049d8d2591d6d14f1c83d6b496f9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, киев
Новости, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Киев

Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press

12:07 23.09.2024
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
Читать в
Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта
Приехав на производство, он сразу же попросил больше снарядов.

"Спасибо, и нам нужно больше", - привел Картрайт слова Зеленского.

Агентство отмечает, что территория вокруг завода во время визита Зеленского была оцеплена, в районе было множество правоохранителей.
Завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На нем изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров.
Газета The Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.
При этом американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, все больше людей выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США.
Подробнее о мнении простых граждан по поддержке Киева - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаКиев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева
15:14"План победы": что привёз Байдену Зеленский
15:14Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе
14:56Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины
14:49То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского
14:48"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
14:47ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны
14:45Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
14:42"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
14:30Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести
14:15Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США
14:13Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
14:12Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times
14:10Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь
13:48Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"
13:26СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
13:00Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
12:48"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"
12:47На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
12:41Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
Лента новостейМолния