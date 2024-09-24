https://ukraina.ru/20240924/1057640380.html

Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября

Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября - 24.09.2024 Украина.ру

Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября

Российские политики раскритиковали так называемый план мира Зеленского, в Крыму заверили, что он приведет к концу света. На Украине звучат взрывы, фиксируют повреждения, ВСУ не хотят исполнять приказы командования. Президент Польши напомнил о нацизме Киева и снял с себя ответственность за отношения с Украиной

2024-09-24T09:00

2024-09-24T09:00

2024-09-24T09:20

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На днях Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заверил, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. Он отправился в США, чтобы якобы показать его кандидатам в президенты.Газета Times сообщала, что "план победы" содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины.Американский миллиардер Дэвид Сакс отмечал, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.Критика плана Зеленского не утихает. Так, во вторник глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что план по урегулированию конфликта на Украине сродни апокалипсису.По его словам, реакция Запада и США на этот план станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько адекватен "натовский коллектив".Депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") подчеркнул, что планы и измышления Зеленского - "просто пшик"."Переговоры с человеком, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в воспалённых фантазиях тех, кто имеет серьезные проблемы в психиатрической сфере. Напомню, что полномочия Зеленского истекли ещё в мае. Сегодня его подпись не имеет силы, а планы или измышления - просто пшик", - сказал Толмачев.Парламентарий отметил, что предложения Зеленского не имеют никакого смысла для России, так как предыдущие раунды переговоров подтвердили их неэффективность, потому что Украина не собиралась выполнять обещания."Единственным назначением встреч было связать держащую свое слово сторону, то есть нас, в то время как киевский режим готовил новые военные преступления", - подчеркнул он.По словам Толмачева, теперь Запад руками Зеленского пытается снова организовать паузу и изобразить на публику миротворцев."Если они действительно хотят, чтобы наступил мир, пусть сложат оружие — только такие переговоры по-настоящему имеют смысл. Да и то, при условии наличия на Украине легитимной власти, избранной народом, а не самоназначенной в результате переворота или игр с законодательными актами", - заключил депутат.В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал "план победы" опасной авантюрой, которая может только усилить конфликт."Зеленский начал свой вояж в Америку с шантажа и лжи… В интервью западной прессе узурпатор утверждал, что, мол, это Москва хочет продолжения войны, а не коллективный Запад во главе с США. Поэтому нужен "план победы", который укрепит Украину и "заставит сесть за стол переговоров" российскую сторону. А если, дескать, Байден откажется от наращивания поддержки Киева и снятия действующих табу, "погибнет огромное количество людей". "План победы" просроченного Зеленского - опасная авантюра с перспективой дальнейшей эскалации конфликта", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.Он добавил, что не Россия вышла из стамбульского переговорного процесса, это сделал Киев "под патронатом англосаксов". Если бы мирный договор подписали в марте 2022 года, военные действия были бы закончены."Саммиты мира" Зеленского – такая же профанация. Мир, повторял это много раз, не нужен ни украинскому режиму, ни его западным хозяевам. Все цели СВО будут достигнуты, а враг вытеснен с нашей земли. И никакое шоу просроченного с трибуны ООН и его так называемые "планы" этому не помешают", - заключил Слуцкий.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Зеленского представить США новый "план победы" Украины, поскольку пока что противоречивой информации много.Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге назвал поездку Зеленского в США буффонадой главы его Офиса Андрея Ермака для отвлечения внимания граждан от проблем украинской армии на фронте."То, что Зеленский и Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США", — заявил Соскин.Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложном положении на юге страны, и отметил игнорирование проблем армии со стороны главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.Провалы ВСУВ ночь на вторник воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Утром она распространилась еще и на Днепропетровскую область.Сигнал звучит также в контролируемых Киевом районах Херсонской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Украинские СМИ информируют о взрыве в Сумах, нескольких взрывах в Черкасской и Полтавской областях.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале написал о сильном взрыве в городе.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале утверждает, что в ночь на вторник в 10 населенных пунктах региона прозвучало не менее 321 взрыва.Поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Также в результате ударов российских военных получила повреждения энергетическая инфраструктура в Полтавской области, часть региона обесточена, заявил глава местной областной военной администрации Филипп Пронин."В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. Работала противовоздушная оборона... Обломками (БПЛА - ред.) повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов", - написал он.Российские военные взорвали американский бронемобиль MaxxPro на Торецком направлении.А спецназ "Ахмат" уничтожил два пункта управления беспилотниками, один автомобиль, один миномет и пикап с десантом на Суджанском направлении в Курской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.Он же рассказал, что все больше солдат ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и оставляют свои позиции в Курской области."Мы фиксируем, что очень много бойцов Украины уже начали бросать свои позиции и убегать на ту сторону. Мы уже даже по допросам понимаем, что они отказываются подчиняться своему руководству и в большей своей степени все больше и больше принимают решения убегать", - сказал Алаудинов.Несмотря на провалы, националисты не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, они 36 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Семь обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать девять обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 119 боеприпасов. Двое мирных жителей получили ранения.Также украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке.А в 5.30 - выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале написал, что из-за обстрелов утром остались без света поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, ранены двое мирных жителей. Позже он написал, что еще четыре поселка и жилые массивы в Горловке в ДНР обесточены.Кроме прочего, киевский режим ночью попытался совершить террористическую атаку c применением беспилотников. Но дежурные средства российской ПВО уничтожили 13 украинских дронов: шесть над территорией Белгородской области, шесть над Курской и один над Брянской областью.Украинский нацизм и проблемы с Польшей Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat указал на ухудшение отношений с Украиной. Он переложил ответственность за это на правительство."Я старался действовать так, чтобы в меру возможностей не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, когда ответственность за это находилась прежде всего в моих руках. Это, конечно, не было легко, ибо между нами есть очень трудные темы. Но я разговаривал на эти темы с президентом Владимиром Зеленским, и лучшим доказательством этого было присутствие господина президента вместе со мной в Луцке в годовщину Волынской резни, когда мы вместе молились в луцком костеле и возложили там цветы", - сказал Дуда.Он подчеркнул, что нахождение взаимопонимания с Польшей во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины.Президент пояснил, что имеет в виду такие темы, как коллаборационизм с нацисткой Германией, а также участие в Холокосте."Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином (Степаном) Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером", - сказал Дуда."Это также вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в Холокосте. Много есть очень трудных тем для Украины", - добавил он.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.Подробнее о спорном вопросе - в материале Олега Хавича Польский космонавт, выживший в Волынской резне: "украинские националисты хуже немцев" на сайте Украина.ру. * Запрещенные в РФ организации.

https://ukraina.ru/20240923/1057620383.html

https://ukraina.ru/20240923/1057615729.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво