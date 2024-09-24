Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ - 24.09.2024 Украина.ру
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Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ
Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ - 24.09.2024 Украина.ру
Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ
Во время форсирования реки Сейм российскими войсками Украина взрывала там мосты, но бойцы и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать. Противник реально побежал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-24T06:15
2024-09-24T06:15
новости
россия
украина
курская область
наступление
контрнаступление
вс рф
всу
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сво
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ВС РФ не стали сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается. Для противника неприятным сюрпризом обернулись контрудары, несмотря на разведданные американских спутников, рассказал эксперт.Под "сюрпризом" для ВСУ я подразумевают форсирование реки Сейм. Украина же взрывала там мосты, но войска и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать, подчеркнул офицер.Нечто подобное бойцы уже делали в Донбассе, когда проделывали подземные ходы и выходили в тыл крупным укрепрайонам ВСУ. Прорыть подземный ход – это работа не двух-трех дней. Для этого накопить ресурсы и тщательно все спланировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, в чем истинный смысл спецоперации, которую проводит Россия на Украине — в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО" на сайте Украина.ру
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украина
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, курская область, наступление, контрнаступление, вс рф, всу, донбасс, сво, курск
Новости, Россия, Украина, Курская область, наступление, контрнаступление, ВС РФ, ВСУ, Донбасс, СВО, Курск

Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ

06:15 24.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Во время форсирования реки Сейм российскими войсками Украина взрывала там мосты, но бойцы и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать. Противник реально побежал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
ВС РФ не стали сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается. Для противника неприятным сюрпризом обернулись контрудары, несмотря на разведданные американских спутников, рассказал эксперт.
Под "сюрпризом" для ВСУ я подразумевают форсирование реки Сейм. Украина же взрывала там мосты, но войска и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать, подчеркнул офицер.
"Противник реально побежал. Это стало для него шоком. Мы же действительно быстро продвинулись в первые дни контрнаступления. Значит, враг был к этому не готов", — указал Кутырь.
Нечто подобное бойцы уже делали в Донбассе, когда проделывали подземные ходы и выходили в тыл крупным укрепрайонам ВСУ. Прорыть подземный ход – это работа не двух-трех дней. Для этого накопить ресурсы и тщательно все спланировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем истинный смысл спецоперации, которую проводит Россия на Украине — в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО" на сайте Украина.ру
Владимир Зеленский
Вчера, 14:56
Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для УкраиныКому хуже всего в сложившейся в мире ситуации, так это "просроченному и жалкому" Владимиру Зеленскому (так теперь называют узурпатора и президента Украины с истекшим сроком годности) − его посещают разочарования за разочарованиями. Даже в США, куда он ломанулся как за манной небесной.
 
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