Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Во время форсирования реки Сейм российскими войсками Украина взрывала там мосты, но бойцы и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать. Противник реально побежал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
ВС РФ не стали сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается. Для противника неприятным сюрпризом обернулись контрудары, несмотря на разведданные американских спутников, рассказал эксперт.
Под "сюрпризом" для ВСУ я подразумевают форсирование реки Сейм. Украина же взрывала там мосты, но войска и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать, подчеркнул офицер.
"Противник реально побежал. Это стало для него шоком. Мы же действительно быстро продвинулись в первые дни контрнаступления. Значит, враг был к этому не готов", — указал Кутырь.
Нечто подобное бойцы уже делали в Донбассе, когда проделывали подземные ходы и выходили в тыл крупным укрепрайонам ВСУ. Прорыть подземный ход – это работа не двух-трех дней. Для этого накопить ресурсы и тщательно все спланировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
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