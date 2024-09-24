https://ukraina.ru/20240924/1057636008.html

Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ

Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ - 24.09.2024 Украина.ру

Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ

Во время форсирования реки Сейм российскими войсками Украина взрывала там мосты, но бойцы и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать. Противник реально побежал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-09-24T06:15

2024-09-24T06:15

2024-09-24T06:15

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ВС РФ не стали сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается. Для противника неприятным сюрпризом обернулись контрудары, несмотря на разведданные американских спутников, рассказал эксперт.Под "сюрпризом" для ВСУ я подразумевают форсирование реки Сейм. Украина же взрывала там мосты, но войска и не думали отступать. Они выстояли, накопили силы и начали контратаковать, подчеркнул офицер.Нечто подобное бойцы уже делали в Донбассе, когда проделывали подземные ходы и выходили в тыл крупным укрепрайонам ВСУ. Прорыть подземный ход – это работа не двух-трех дней. Для этого накопить ресурсы и тщательно все спланировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, в чем истинный смысл спецоперации, которую проводит Россия на Украине — в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057623464.html

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новости, россия, украина, курская область, наступление, контрнаступление, вс рф, всу, донбасс, сво, курск