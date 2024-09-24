Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск - 24.09.2024 Украина.ру
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Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск
Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск - 24.09.2024 Украина.ру
Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск
Когда территории освобождаются от украинства — искусственного переформатирования сознания русских людей, то нет смысла давать названия городам в честь соседних поселков. Их можно назвать в честь героев СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-24T03:00
2024-09-24T03:00
новости
новороссия
днепропетровск
екатеринослав
алексей кочетков
владимир зеленский
город
кировоград
переименование
освобождение
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По поводу возвращения украинским городам русских названий после освобождения территорий, то во всем нужен здравый смысл, считает эксперт.Когда территории освобождаются от украинства — искусственного переформатирования сознания русских людей, то нет смысла давать названия городам в честь соседних поселков. В конце концов, город можно назвать по-новому, отметил политолог.Например, во время присоединения Средней Азии в честь великого генерала Михаила Скобелева был основан одноименный город. Не надо подходить к этому процессу механически. Если город носит неприемлемое название, его надо менять, добавил он."Откуда на территории Новороссии взялся город Украинск? Значит, кто-то хотел, что Украина сюда пришла и останется здесь навсегда. И надо дать этому городу название, которое восстановит историческую справедливость", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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новороссия
днепропетровск
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новости, новороссия, днепропетровск, екатеринослав, алексей кочетков, владимир зеленский, город, кировоград, переименование, освобождение, сво
Новости, Новороссия, Днепропетровск, Екатеринослав, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, город, Кировоград, переименование, освобождение, СВО

Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск

03:00 24.09.2024
 
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Когда территории освобождаются от украинства — искусственного переформатирования сознания русских людей, то нет смысла давать названия городам в честь соседних поселков. Их можно назвать в честь героев СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
По поводу возвращения украинским городам русских названий после освобождения территорий, то во всем нужен здравый смысл, считает эксперт.
Когда территории освобождаются от украинства — искусственного переформатирования сознания русских людей, то нет смысла давать названия городам в честь соседних поселков. В конце концов, город можно назвать по-новому, отметил политолог.
"Да, я считаю, что Днепропетровск должен быть Екатеринославом, а Кировоград – Елисаветградом. Но Украинск вполне можно было бы назвать в честь множества людей, которые внесли существенный вклад в развитие Новороссии. Их можно назвать в честь героев СВО", — подчеркнул Кочетков.
Например, во время присоединения Средней Азии в честь великого генерала Михаила Скобелева был основан одноименный город. Не надо подходить к этому процессу механически. Если город носит неприемлемое название, его надо менять, добавил он.
"Откуда на территории Новороссии взялся город Украинск? Значит, кто-то хотел, что Украина сюда пришла и останется здесь навсегда. И надо дать этому городу название, которое восстановит историческую справедливость", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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НовостиНовороссияДнепропетровскЕкатеринославАлексей КочетковВладимир ЗеленскийгородКировоградпереименованиеосвобождениеСВО
 
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