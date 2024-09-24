https://ukraina.ru/20240924/1057621046.html

Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск

Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск - 24.09.2024 Украина.ру

Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск

Когда территории освобождаются от украинства — искусственного переформатирования сознания русских людей, то нет смысла давать названия городам в честь соседних поселков. Их можно назвать в честь героев СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-24T03:00

2024-09-24T03:00

2024-09-24T03:00

новости

новороссия

днепропетровск

екатеринослав

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переименование

освобождение

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По поводу возвращения украинским городам русских названий после освобождения территорий, то во всем нужен здравый смысл, считает эксперт.Когда территории освобождаются от украинства — искусственного переформатирования сознания русских людей, то нет смысла давать названия городам в честь соседних поселков. В конце концов, город можно назвать по-новому, отметил политолог.Например, во время присоединения Средней Азии в честь великого генерала Михаила Скобелева был основан одноименный город. Не надо подходить к этому процессу механически. Если город носит неприемлемое название, его надо менять, добавил он."Откуда на территории Новороссии взялся город Украинск? Значит, кто-то хотел, что Украина сюда пришла и останется здесь навсегда. И надо дать этому городу название, которое восстановит историческую справедливость", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057588653.html

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новости, новороссия, днепропетровск, екатеринослав, алексей кочетков, владимир зеленский, город, кировоград, переименование, освобождение, сво