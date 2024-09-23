"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой" - 23.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240923/1057619774.html
"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"
"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой" - 23.09.2024 Украина.ру
"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали последние заявления крупных западных политиков о том, что разрешение Киеву бить западных оружием вглубь России не поможет Украине победить, но приведет к Армагеддону.
2024-09-23T12:48
2024-09-23T12:48
россия
украина
киев
киселев
владимир путин
йенс столтенберг
нато
пентагон
ростех
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044222015_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_8b028815a9644d25977b64ebf7f0fae4.jpg
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, почему рассыпаются надежды Киева на использование западного дальнобойного оружия по объектам в глубине России."Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине… А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – цитирует Киселев президента России.Именно это предупреждение, по мнению телеведущего, привело к тому, что западные политики пересмотрели свои планы. "Услышали все", — констатировал Киселев. В частности, в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американский и британский "дальнобой" — не то оружие, которое поможет Киеву выиграть войну, а политика США по снятию ограничений на использование Киевом американских ракет "не претерпела изменений".Тем не менее, Киселев призывает не верить никому на слово и исходить из того, что американские ракеты ATACMS Киеву поставляются и уже регулярно запускаются по России. Мало того, уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг прямо агитирует бить этим оружием вглубь РФ и не бояться "красных линий", которые Путин много раз объявлял, но на реальную эскалацию, по словам Столтенберга, ни разу не шел."Ну, тут как минимум два момента, — пояснил Киселев. — Путин всегда держал слово, но реакция России могла быть и асимметричной. Столтенберг, значит, так до сих пор ничего и не понял. Второе: уходящий генсек НАТО совершает главную ошибку в военном деле – недооценивает противника. Сдержанность Путина он воспринимает почему-то как слабость".О неадекватном восприятии сдержанности Путина недавно высказались в совместной статье Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп-младший. Они написали, что дразнить медведя бесконечно невозможно, а каждая следующая эскалация может привести мир к Армагеддону."Мы и так подобрались к самому краю – ближе уже некуда. И ради чего? — вопрошают авторы статьи. — Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы взять под контроль полезные ископаемые Украины? Никакие жизненно важные американские интересы на карту не поставлены".Киселев согласен с такой постановкой вопроса. Он перечислил узловые точки в динамике эскалации, которую уже много лет провоцируют Штаты: госпереворот в Киеве, военные действия на Донбассе, превращение Украины в анти-Россию, создание ситуации, когда по России можно бить ракетами. По мнению телеведущего, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми трагически ошибается, уверяя, что "Путин пускает пыль в глаза", когда угрожает ядерным оружием. Впрочем, телеведущий утверждает, что Путин действительно не угрожает, но предупреждает.В интервью телекомпании Sky News Arabia министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал представления современных западных политиков "менталитетом ребенка" несмотря на то, что эти люди занимают ответственные посты. А президент Путин, выступая в Санкт-Петербурге, заверил, что "у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".Киселев напомнил, что у России есть, например, забытый многими, но содержащийся в полном порядке ядерный полигон на Новой Земле, где в полной готовности стоит гарнизон. Также он напомнил, что в России полным ходом идет программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Также важная тема – дроны. Если в прошлом году в России их произвели 140 тысяч, то в этом – в десять раз больше."Оружейники "Ростеха", с одной стороны, подтверждают славные традиции, а с другой – перестраивают производства на суперсовременные рельсы, увеличивая выпуск отдельных видов продукции на порядок. Настоящий подвиг, бесценно. Отсюда и оценка".Телеведущий обратил внимание на слова президента о том, что в производстве беспилотных систем Россия использует передовые технологии и новые инженерные решения, которые позволяют ВС РФ получать преимущество на поле боя.Подробнее о том, почему Запад сомневается в целесообразности разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты по внутренним территориям России — в материале «Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому»
https://ukraina.ru/20240916/1057474249.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044222015_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_dcab1d1ed14edabe0923f7550c3dbff4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, киселев, владимир путин, йенс столтенберг, нато, пентагон, ростех, эксклюзив
Россия, Украина, Киев, Киселев, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО, Пентагон, Ростех, Эксклюзив

"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"

12:48 23.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и Институтом стран Азии и Африки МГУ
Подписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой Россия сегодня и Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали последние заявления крупных западных политиков о том, что разрешение Киеву бить западных оружием вглубь России не поможет Украине победить, но приведет к Армагеддону.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, почему рассыпаются надежды Киева на использование западного дальнобойного оружия по объектам в глубине России.
"Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине… А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – цитирует Киселев президента России.
Именно это предупреждение, по мнению телеведущего, привело к тому, что западные политики пересмотрели свои планы. "Услышали все", — констатировал Киселев. В частности, в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американский и британский "дальнобой" — не то оружие, которое поможет Киеву выиграть войну, а политика США по снятию ограничений на использование Киевом американских ракет "не претерпела изменений".
Тем не менее, Киселев призывает не верить никому на слово и исходить из того, что американские ракеты ATACMS Киеву поставляются и уже регулярно запускаются по России. Мало того, уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг прямо агитирует бить этим оружием вглубь РФ и не бояться "красных линий", которые Путин много раз объявлял, но на реальную эскалацию, по словам Столтенберга, ни разу не шел.
"Ну, тут как минимум два момента, — пояснил Киселев. — Путин всегда держал слово, но реакция России могла быть и асимметричной. Столтенберг, значит, так до сих пор ничего и не понял. Второе: уходящий генсек НАТО совершает главную ошибку в военном деле – недооценивает противника. Сдержанность Путина он воспринимает почему-то как слабость".
О неадекватном восприятии сдержанности Путина недавно высказались в совместной статье Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп-младший. Они написали, что дразнить медведя бесконечно невозможно, а каждая следующая эскалация может привести мир к Армагеддону.
"Мы и так подобрались к самому краю – ближе уже некуда. И ради чего? — вопрошают авторы статьи. — Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы взять под контроль полезные ископаемые Украины? Никакие жизненно важные американские интересы на карту не поставлены".
Киселев согласен с такой постановкой вопроса. Он перечислил узловые точки в динамике эскалации, которую уже много лет провоцируют Штаты: госпереворот в Киеве, военные действия на Донбассе, превращение Украины в анти-Россию, создание ситуации, когда по России можно бить ракетами. По мнению телеведущего, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми трагически ошибается, уверяя, что "Путин пускает пыль в глаза", когда угрожает ядерным оружием. Впрочем, телеведущий утверждает, что Путин действительно не угрожает, но предупреждает.
"Путин же просто говорит, что если Запад с территории Украины ударит ракетами вглубь российской территории, то это изменит природу конфликта, и мы ударим в ответ – вот и все".
В интервью телекомпании Sky News Arabia министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал представления современных западных политиков "менталитетом ребенка" несмотря на то, что эти люди занимают ответственные посты. А президент Путин, выступая в Санкт-Петербурге, заверил, что "у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
16 сентября, 12:42
Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировуюНа Западе идут активные обсуждения, связанные с целесообразностью разрешения Украине бить западным оружием вглубь России
Киселев напомнил, что у России есть, например, забытый многими, но содержащийся в полном порядке ядерный полигон на Новой Земле, где в полной готовности стоит гарнизон. Также он напомнил, что в России полным ходом идет программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Также важная тема – дроны. Если в прошлом году в России их произвели 140 тысяч, то в этом – в десять раз больше.
"Оружейники "Ростеха", с одной стороны, подтверждают славные традиции, а с другой – перестраивают производства на суперсовременные рельсы, увеличивая выпуск отдельных видов продукции на порядок. Настоящий подвиг, бесценно. Отсюда и оценка".
Телеведущий обратил внимание на слова президента о том, что в производстве беспилотных систем Россия использует передовые технологии и новые инженерные решения, которые позволяют ВС РФ получать преимущество на поле боя.
Подробнее о том, почему Запад сомневается в целесообразности разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты по внутренним территориям России — в материале «Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому»
 
РоссияУкраинаКиевКиселевВладимир ПутинЙенс СтолтенбергНАТОПентагонРостехЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева
15:14"План победы": что привёз Байдену Зеленский
15:14Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе
14:56Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины
14:49То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского
14:48"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
14:47ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны
14:45Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
14:42"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
14:30Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести
14:15Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США
14:13Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
14:12Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times
14:10Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь
13:48Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"
13:26СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
13:00Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
12:48"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"
12:47На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
12:41Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
Лента новостейМолния