"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и Институтом стран Азии и Африки МГУ
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали последние заявления крупных западных политиков о том, что разрешение Киеву бить западных оружием вглубь России не поможет Украине победить, но приведет к Армагеддону.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, почему рассыпаются надежды Киева на использование западного дальнобойного оружия по объектам в глубине России.
"Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине… А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – цитирует Киселев президента России.
Именно это предупреждение, по мнению телеведущего, привело к тому, что западные политики пересмотрели свои планы. "Услышали все", — констатировал Киселев. В частности, в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американский и британский "дальнобой" — не то оружие, которое поможет Киеву выиграть войну, а политика США по снятию ограничений на использование Киевом американских ракет "не претерпела изменений".
Тем не менее, Киселев призывает не верить никому на слово и исходить из того, что американские ракеты ATACMS Киеву поставляются и уже регулярно запускаются по России. Мало того, уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг прямо агитирует бить этим оружием вглубь РФ и не бояться "красных линий", которые Путин много раз объявлял, но на реальную эскалацию, по словам Столтенберга, ни разу не шел.
"Ну, тут как минимум два момента, — пояснил Киселев. — Путин всегда держал слово, но реакция России могла быть и асимметричной. Столтенберг, значит, так до сих пор ничего и не понял. Второе: уходящий генсек НАТО совершает главную ошибку в военном деле – недооценивает противника. Сдержанность Путина он воспринимает почему-то как слабость".
О неадекватном восприятии сдержанности Путина недавно высказались в совместной статье Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп-младший. Они написали, что дразнить медведя бесконечно невозможно, а каждая следующая эскалация может привести мир к Армагеддону.
"Мы и так подобрались к самому краю – ближе уже некуда. И ради чего? — вопрошают авторы статьи. — Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы взять под контроль полезные ископаемые Украины? Никакие жизненно важные американские интересы на карту не поставлены".
Киселев согласен с такой постановкой вопроса. Он перечислил узловые точки в динамике эскалации, которую уже много лет провоцируют Штаты: госпереворот в Киеве, военные действия на Донбассе, превращение Украины в анти-Россию, создание ситуации, когда по России можно бить ракетами. По мнению телеведущего, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми трагически ошибается, уверяя, что "Путин пускает пыль в глаза", когда угрожает ядерным оружием. Впрочем, телеведущий утверждает, что Путин действительно не угрожает, но предупреждает.
"Путин же просто говорит, что если Запад с территории Украины ударит ракетами вглубь российской территории, то это изменит природу конфликта, и мы ударим в ответ – вот и все".
В интервью телекомпании Sky News Arabia министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал представления современных западных политиков "менталитетом ребенка" несмотря на то, что эти люди занимают ответственные посты. А президент Путин, выступая в Санкт-Петербурге, заверил, что "у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".
Киселев напомнил, что у России есть, например, забытый многими, но содержащийся в полном порядке ядерный полигон на Новой Земле, где в полной готовности стоит гарнизон. Также он напомнил, что в России полным ходом идет программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Также важная тема – дроны. Если в прошлом году в России их произвели 140 тысяч, то в этом – в десять раз больше.
"Оружейники "Ростеха", с одной стороны, подтверждают славные традиции, а с другой – перестраивают производства на суперсовременные рельсы, увеличивая выпуск отдельных видов продукции на порядок. Настоящий подвиг, бесценно. Отсюда и оценка".
Телеведущий обратил внимание на слова президента о том, что в производстве беспилотных систем Россия использует передовые технологии и новые инженерные решения, которые позволяют ВС РФ получать преимущество на поле боя.
Подробнее о том, почему Запад сомневается в целесообразности разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты по внутренним территориям России — в материале «Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому»