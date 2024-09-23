https://ukraina.ru/20240923/1057619774.html

"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"

"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой" - 23.09.2024 Украина.ру

"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали последние заявления крупных западных политиков о том, что разрешение Киеву бить западных оружием вглубь России не поможет Украине победить, но приведет к Армагеддону.

2024-09-23T12:48

2024-09-23T12:48

2024-09-23T12:48

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, почему рассыпаются надежды Киева на использование западного дальнобойного оружия по объектам в глубине России."Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине… А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – цитирует Киселев президента России.Именно это предупреждение, по мнению телеведущего, привело к тому, что западные политики пересмотрели свои планы. "Услышали все", — констатировал Киселев. В частности, в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американский и британский "дальнобой" — не то оружие, которое поможет Киеву выиграть войну, а политика США по снятию ограничений на использование Киевом американских ракет "не претерпела изменений".Тем не менее, Киселев призывает не верить никому на слово и исходить из того, что американские ракеты ATACMS Киеву поставляются и уже регулярно запускаются по России. Мало того, уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг прямо агитирует бить этим оружием вглубь РФ и не бояться "красных линий", которые Путин много раз объявлял, но на реальную эскалацию, по словам Столтенберга, ни разу не шел."Ну, тут как минимум два момента, — пояснил Киселев. — Путин всегда держал слово, но реакция России могла быть и асимметричной. Столтенберг, значит, так до сих пор ничего и не понял. Второе: уходящий генсек НАТО совершает главную ошибку в военном деле – недооценивает противника. Сдержанность Путина он воспринимает почему-то как слабость".О неадекватном восприятии сдержанности Путина недавно высказались в совместной статье Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп-младший. Они написали, что дразнить медведя бесконечно невозможно, а каждая следующая эскалация может привести мир к Армагеддону."Мы и так подобрались к самому краю – ближе уже некуда. И ради чего? — вопрошают авторы статьи. — Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы взять под контроль полезные ископаемые Украины? Никакие жизненно важные американские интересы на карту не поставлены".Киселев согласен с такой постановкой вопроса. Он перечислил узловые точки в динамике эскалации, которую уже много лет провоцируют Штаты: госпереворот в Киеве, военные действия на Донбассе, превращение Украины в анти-Россию, создание ситуации, когда по России можно бить ракетами. По мнению телеведущего, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми трагически ошибается, уверяя, что "Путин пускает пыль в глаза", когда угрожает ядерным оружием. Впрочем, телеведущий утверждает, что Путин действительно не угрожает, но предупреждает.В интервью телекомпании Sky News Arabia министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал представления современных западных политиков "менталитетом ребенка" несмотря на то, что эти люди занимают ответственные посты. А президент Путин, выступая в Санкт-Петербурге, заверил, что "у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".Киселев напомнил, что у России есть, например, забытый многими, но содержащийся в полном порядке ядерный полигон на Новой Земле, где в полной готовности стоит гарнизон. Также он напомнил, что в России полным ходом идет программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Также важная тема – дроны. Если в прошлом году в России их произвели 140 тысяч, то в этом – в десять раз больше."Оружейники "Ростеха", с одной стороны, подтверждают славные традиции, а с другой – перестраивают производства на суперсовременные рельсы, увеличивая выпуск отдельных видов продукции на порядок. Настоящий подвиг, бесценно. Отсюда и оценка".Телеведущий обратил внимание на слова президента о том, что в производстве беспилотных систем Россия использует передовые технологии и новые инженерные решения, которые позволяют ВС РФ получать преимущество на поле боя.Подробнее о том, почему Запад сомневается в целесообразности разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты по внутренним территориям России — в материале «Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому»

https://ukraina.ru/20240916/1057474249.html

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, киселев, владимир путин, йенс столтенберг, нато, пентагон, ростех, эксклюзив