https://ukraina.ru/20240916/1057463873.html

Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому

Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому - 16.09.2024 Украина.ру

Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только Зеленскому

Решение позволить Украине бить западным оружием вглубь России не принято, и не похоже, что будет. Лидеры ключевых стран НАТО либо прямо против, либо говорят, что в целом за, но объясняют военную нецелесообразность и даже опасность таких действий

2024-09-16T05:30

2024-09-16T05:30

2024-09-16T07:33

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

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Началось или не началось?Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не меняет своей позиции касательно поставок дальнобойных ракет на Украину и считает проблемой предоставление ВСУ возможности нанесения ударов вглубь РФ.Многие смеялись над тем, как власти ФРГ — второй после США страны по объемам военной помощи Украине — "прогибаются" под Зеленского, чиновники которого называли Шольца "обиженной ливерной колбасой", а Бербок говорили по поводу дальнобойных ракет "хватит ломаться, все равно дадите". И вот не дают. Мало того, не выделяют новый пакет военной помощи в принципе, а 77 танков, которые Писториус пообещал в Рамштайне — это сорванные по срокам старые поставки, которые все еще срываются, несмотря на публичные обещания. После того как Шольц анонсировал свой мирный план, стало очевидно, куда дует ветер.Объясняется все одной фразой: Зеленский пытается втянуть НАТО в ядерную войну с Россией.Об этом уже прямо пишут мейнстримные западные СМИ. Одно дело ослаблять Россию и создавать хаос на ее границах, а другое — подвергнуть свои города опасности быть стертыми с лица Земли. Зеленскому, возможно, все равно, но западным лидерам, по всей видимости, нет. Да, конечно, второстепенные чиновники вроде главы Военного комитета НАТО и отставные политики вроде Бориса Джонсона (виновного в срыве Стамбульского мира) требуют бить вглубь России, причем даже без одобрения США, но решают, конечно, не они.А Вашингтон и Лондон пока официально ничего не решили, хотя по результатам встречи Джо Байдена и Кира Стармера западные СМИ "слили" общую рамку обсуждения. Если им верить, США готовы отказаться от запрета на применение британских Storm Shadow и французских Scalp для ударов вглубь России, но запрет на использование американских ATACMS останется. Некоторые российские СМИ и блогеры в очередной раз подняли "патриотическую" панику, что "все, началось!", хотя что началось, началось ли и что нового вообще происходит, как обычно, не объяснили. Самое трагикомичное в поведении подобных экспертов заключается в том, что они постоянно плетутся в хвосте самых радикальных американских "ястребов"-республиканцев и повторяют все за ними. В преддверии встречи Байдена и Стармера один из конгрессменов "слил", что разрешение будет дано, и понеслось — желаемое с большим удовольствием выдали за действительное горячие головы как на Западе, так и в РФ.Но даже если верить "сливу", позиция по американским ракетам у Байдена не меняется. ВВС пишет, что американский президент реально опасается втягивания Запада в прямое военное столкновение с Россией, которое может быть только ядерным. Тот же факт, что в прошлом году российские угрозы применения ТЯО так и остались угрозами, дела не меняет. Кто готов на 100% поручиться, что так же будет и в этом году?Обещать не значит датьБайден очень осторожен, и в этом его безусловный плюс. После провала украинского контрнаступления 2023 года (тогда президента США убедили, что стоит только дать Киеву оружие, и будет большой результат) американская помощь идет очень ограниченно. Чего стоила одна лишь полугодичная блокировка конгрессом выделения денег.Да и после решения о выделении средств деньги идут крошечными траншами, а $5,8 млрд, которые остаются в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (предоставление оружия из запасов Пентагона)? могут "сгореть" уже в конце сентября, если конгресс не продлит соответствующие полномочия президента. Как вел себя конгресс в прошлый раз, все видели. Остальные выделенные деньги вообще не идут Украине — ими инвестируют американское военное производство, в т.ч. производство ПВО, которое когда-то потом, возможно, будет передано Украине и точно не повлияет на ход военных действий в ближайшее время.Еще раз, до украинского контрнаступления на Западе шли острые дискуссии — Запад и так добился своих целей, и пора замиряться, чтобы конфликт не перешел в нечто неконтролируемое, или Россия настолько слаба, что Украине надо просто немного помочь и Россия падет? Решили "немного помочь", но это не сработало. Вопрос для США и ЕС сейчас стоит так: либо удобоваримый мирный договор, либо сохранение очень локальных боевых действий (по типу войны на Донбассе 2014-2021 гг.) без перспективы перерастания их в мировую и даже региональную войну. Задача не простая, особенно учитывая, что интересанты продолжения боевых действий есть со всех сторон: это и группа Зеленского, которая без войны потеряет власть, это и получающие сейчас огромные заказы западные военные корпорации, это и специфические медийщики, которые сделали на войне имена и состояния. Но в целом война стала очень неудобной. Для США в т.ч. из-за выборов. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине гарантированным проигрышем демократов на выборах. Поэтому и идет большая дипломатическая игра, частью которой является обсуждение возможности предоставить Украине право бить западным оружием вглубь России."Готовность" Байдена разрешить что-то британцам и французам — это еще не разрешение и тем более не принятие самими британцами и французами какого-то решения. Разговор будет продолжен во время Генассамблеи ООН в 20-х числах сентября с участием "более широкого круга лиц". Но этот "более широкий" круг уже высказался. Вот Германия принципиально отказывается участвовать в подобном. Франция пока неофициально (по информации Le Monde со ссылкой на диписточник), но тоже не в восторге. "Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать Третьей мировой войны", — написало издание. Британцы же своими заявлениями, что они не могут ничего сделать без разрешения США и Франции намекают, что такое разрешение лучше бы и не получать. The Times же написала, что ракеты Storm Shadow без американских разведданных будут перехвачены или просто не попадут по цели."Красные линии" большой войныНо представим на минуту, что разрешение будет получено. Западные СМИ очень быстро объяснили, что старых ATACMS у Украины совсем немного, и это количество не сможет ничего принципиально изменить, Россия перебазировала самолеты за пределы действия ракет старой модификации, США эту модификацию ракет уже не производит, а новая встанет на вооружение только через несколько лет. Кроме того, британские и французские ракеты Украина использует с 2023 года, а американские — с весны этого года, но российское наступление ускоряется, что говорит о том, что практической пользы от ракет на поле боя нет. То, от чего польза есть — тяжелая бронетехника — Украине почти не поставляется, и в нынешнем обсуждении этот вопрос отсутствует.Последует ли российский ядерный ответ? Разговор о "красных линиях" в данном случае также не имеет смысла. Американские и британские ракеты обстреливают территории, включенные в состав РФ по Конституции уже давно. Чем Крым в этом смысле отличается от Москвы или Екатеринбурга, непонятно.Кроме того, российские союзники с Глобального Юга вряд ли будут довольны таким исходом, а остаться без союзников нельзя. Когда ВС РФ успешно наступают, кардинально менять политические расклады России было бы не с руки, поэтому ядерный ответ видится бессмысленным, а, значит, маловероятным. А если таковой вдруг последует, обязательно ли США или Европа нанесут после этого ядерный удар по России?С военной точки зрения удары вглубь России ничего не решат, однако снова сорвать мирные переговоры могут, если в результате ударов будут, например, большие жертвы. На всякий случай оказавшийся почти бесполезным в СВО флот уже уводят из Новороссийска в Сочи. Но даже если удары нанесут, ответом России, скорее всего, будут ядерные учения, но совсем не вступление в войну с НАТО. Холодная война лучше горячей, особенно такой, после которой следующую будут вести палками.Война еще не закончилась, и люди, к сожалению, будут продолжать гибнуть. Но "красные линии", над которыми все так смеются, оказывается, есть. Они есть для Путина, есть для Байдена, есть для Стармера, есть для Шольца — для всех, кто отвечает за жизни сотен миллионов людей. Нет их только для безответственных журналистов и блогеров, которые самооблучились собственной пропагандой и уже вряд ли отдают себе отчет в том, что говорят и пишут. Так поступали украинские СМИ во время и после майдана — печальный результат их деятельности известен.Ещё на эту тему: Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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эксклюзив, россия, украина, сша, джо байден, олаф шольц, ввс, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский