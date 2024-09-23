https://ukraina.ru/20240923/1057611072.html

"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат

"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат - 23.09.2024 Украина.ру

"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат

Бойцам попадается все больше украинских солдат, которые выбрасывают оружие и бегут в лесопосадки в надежде, что их возьмут в плен. Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-23T06:00

2024-09-23T06:00

2024-09-23T06:00

новости

украина

донецкое направление

алексей кочетков

владимир зеленский

потери

труп

всу

расстрел

плен

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Он сообщил, что качество украинских военнослужащих на Донецком направлении сейчас резко упало. Станислав Смагин рассказал ему, что бойцам попадается все больше и больше вражеских солдат, которые выбрасывают оружие, бегут в лесопосадки и лежат там в надежде, что их возьмут в плен.Когда тело украинского военнослужащего обнаружили бойцы, оно имело значительные повреждения, но в рюкзаке были документы. При этом у этого человека был такой букет болезней, что вообще непонятно, как он доехал до фронта, отметил политолог.Это говорит о том, что Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили, констатировал волонтер.Такие случаи объясняют, откуда берутся истерики в рядах противника, когда польский премьер Радослав Сикорский и Владимир Зеленский скандалят друг с другом на повышенных тонах. Значит, российская стратегия дает свои плоды, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия завершает финальный этап освобождения юга ДНР — в материале Александра Чаленко "На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240922/1057555080.html

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новости, украина, донецкое направление, алексей кочетков, владимир зеленский, потери, труп, всу, расстрел, плен, украинская армия