"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Бойцам попадается все больше украинских солдат, которые выбрасывают оружие и бегут в лесопосадки в надежде, что их возьмут в плен. Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Он сообщил, что качество украинских военнослужащих на Донецком направлении сейчас резко упало. Станислав Смагин рассказал ему, что бойцам попадается все больше и больше вражеских солдат, которые выбрасывают оружие, бегут в лесопосадки и лежат там в надежде, что их возьмут в плен.
"Еще было много случаев, когда ребята находили тела украинских военнослужащих, которых добили свои же. В частности, у Смагина есть фотографии трупа одного немолодого киевлянина, который, судя по всему, получил ранение, пытался сам себе оказать помощь, но был убит выстрелом в затылок с близкого расстояния", — подчеркнул Кочетков.
Когда тело украинского военнослужащего обнаружили бойцы, оно имело значительные повреждения, но в рюкзаке были документы. При этом у этого человека был такой букет болезней, что вообще непонятно, как он доехал до фронта, отметил политолог.
Это говорит о том, что Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили, констатировал волонтер.
Такие случаи объясняют, откуда берутся истерики в рядах противника, когда польский премьер Радослав Сикорский и Владимир Зеленский скандалят друг с другом на повышенных тонах. Значит, российская стратегия дает свои плоды, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О том, как российская армия завершает финальный этап освобождения юга ДНР — в материале Александра Чаленко "На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден" на сайте Украина.ру