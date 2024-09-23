"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат - 23.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240923/1057611072.html
"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат
"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат - 23.09.2024 Украина.ру
"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат
Бойцам попадается все больше украинских солдат, которые выбрасывают оружие и бегут в лесопосадки в надежде, что их возьмут в плен. Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-23T06:00
2024-09-23T06:00
новости
украина
донецкое направление
алексей кочетков
владимир зеленский
потери
труп
всу
расстрел
плен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057423502_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_15f479b3f4ef84a9a4fd622d47d899bc.jpg.webp
Он сообщил, что качество украинских военнослужащих на Донецком направлении сейчас резко упало. Станислав Смагин рассказал ему, что бойцам попадается все больше и больше вражеских солдат, которые выбрасывают оружие, бегут в лесопосадки и лежат там в надежде, что их возьмут в плен.Когда тело украинского военнослужащего обнаружили бойцы, оно имело значительные повреждения, но в рюкзаке были документы. При этом у этого человека был такой букет болезней, что вообще непонятно, как он доехал до фронта, отметил политолог.Это говорит о том, что Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили, констатировал волонтер.Такие случаи объясняют, откуда берутся истерики в рядах противника, когда польский премьер Радослав Сикорский и Владимир Зеленский скандалят друг с другом на повышенных тонах. Значит, российская стратегия дает свои плоды, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия завершает финальный этап освобождения юга ДНР — в материале Александра Чаленко "На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240922/1057555080.html
украина
донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057423502_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_067686041e831f9d7ebdd404f47405a7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донецкое направление, алексей кочетков, владимир зеленский, потери, труп, всу, расстрел, плен, украинская армия
Новости, Украина, Донецкое направление, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, потери, труп, ВСУ, расстрел, плен, украинская армия

"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат

06:00 23.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Бойцам попадается все больше украинских солдат, которые выбрасывают оружие и бегут в лесопосадки в надежде, что их возьмут в плен. Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Он сообщил, что качество украинских военнослужащих на Донецком направлении сейчас резко упало. Станислав Смагин рассказал ему, что бойцам попадается все больше и больше вражеских солдат, которые выбрасывают оружие, бегут в лесопосадки и лежат там в надежде, что их возьмут в плен.
"Еще было много случаев, когда ребята находили тела украинских военнослужащих, которых добили свои же. В частности, у Смагина есть фотографии трупа одного немолодого киевлянина, который, судя по всему, получил ранение, пытался сам себе оказать помощь, но был убит выстрелом в затылок с близкого расстояния", — подчеркнул Кочетков.
Когда тело украинского военнослужащего обнаружили бойцы, оно имело значительные повреждения, но в рюкзаке были документы. При этом у этого человека был такой букет болезней, что вообще непонятно, как он доехал до фронта, отметил политолог.
Это говорит о том, что Украина гонит на убой всех подряд. Не выдержал нагрузки – добили и бросили, констатировал волонтер.
Такие случаи объясняют, откуда берутся истерики в рядах противника, когда польский премьер Радослав Сикорский и Владимир Зеленский скандалят друг с другом на повышенных тонах. Значит, российская стратегия дает свои плоды, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О том, как российская армия завершает финальный этап освобождения юга ДНР — в материале Александра Чаленко "На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден" на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Вчера, 04:15
Украина сама считает, что на кон поставлено всё - Поликарпов ВСУ могут навредить российской осенней кампании. О цене вопроса в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
 
НовостиУкраинаДонецкое направлениеАлексей КочетковВладимир ЗеленскийпотеритрупВСУрасстрелпленукраинская армия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:07Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
07:02Блеф или не блеф Путина? Украинские эксперты гадают, чем ответит Россия на дальнобойные ракеты
06:43"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией
06:20Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет Зеленским
06:15Онуфриенко: ВС РФ продвигаются к Гуляйполю, окружают ВСУ в Часовом Яре и "режут надвое" врага в Торецке
06:08Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее
06:00"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат
05:45Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"
05:30Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО
05:15Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
05:00"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области
04:45Кочетков: Поляки уже втягиваются в войну, но еще не готовы делать "грязную работу" украинских нацистов
04:30Этот момент наступил: Перенджиев о том, почему ВС РФ нужно продолжать вязкую борьбу за "крупную рыбу"
04:15Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит
04:00"Посмотрим кто кого": политолог рассказал, почему Запад уже все поставил Киеву и ждет удобного момента
03:45Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"
03:30"Вы что, хотите уничтожить мир?" Эксперт о том, почему нужно созвать конференцию по ядерной безопасности
03:15Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта
03:00"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме
19:03Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
Лента новостейМолния