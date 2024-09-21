https://ukraina.ru/20240921/1057590303.html

На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден

На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден - 21.09.2024 Украина.ру

На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден

Донецкий штабист времен ополчения с позывным "Оцелот" прогнозирует в интервью изданию Украина.ру, что освобождать север ДНР вряд ли будут с юга

2024-09-21T07:50

2024-09-21T07:50

2024-09-21T07:50

сво

эксклюзив

донецкая народная республика

запорожье

угледар

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Российская армия находится в финальной фазе освобождения Юга ДНР. Вот-вот в Невельский котел попадут до трех украинских бригад, если они, конечно, не успеют вовремя уйти. Продолжаются успешные наступления на Курахово и Угледар. Рано или поздно с украинской обороной на этой линии фронта будет покончено. Поэтому уже сейчас многие наблюдатели прогнозируют, куда российским Генштабом будет нанесен следующий удар.Оцелот полагает, что после того, как с Курахово, Покровском и Угледаром будет покончено, российская армия двинет на запад, пройдя по тылам запорожского фронта, а не на север ДНР – на Славянск и Краматорск, как многие предполагают. Свой прогноз он обосновывает следующим:"Идея наступления на запад в чем заключается? Первое, если стоит задача освобождения севера ДНР, то не надо сразу армию двигать, условно говоря, по линии Донецк-Покровск на север. Это затратно, долго, а потому бессмысленно. Не надо ничего штурмовать в лоб. Надо просто укропам с севера перекрыть логистику на Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку с Часов Яром. И само собой Торецком.Еще весной основная логистическая трасса, по которой снабжались гарнизоны этих городов, шла из Покровска в Константиновку. Но уже летом по мере приближения фронта по ней стали меньше и меньше возить б/к (боекомплекта - Ред.), а сейчас и вовсе прекратили. Снабжение идет по старой советской трассе Харьков-Ростов. Если ее перерезать в районе Лимана, то все, командование ВСУ само будет вынуждено вывести свои подразделения, потому что логистика окончательно будет перерезана. А без б/к и резервов воевать нельзя".Раз так, то зачем условно южно-донбасской группировке российской армии наступать на север. Это глупо. Поэтому основное направление удара: по тылам запорожского фронта.Что это позволит сделать? К каким военным итогам приведет?Одной из задач российской армии в 2023 году было: не допустить перерезания ВСУ сухопутного коридора в Крым, который они хотели реализовать ударом на Токмак, Мелитополь и Бердянск. Если Запорожский фронт будет снесен, то украинская армия будет еще больше отброшена от Азовского моря, сухопутный коридор будет значительно расширен, а значит реализация плана "последнего броска на Юг" у ВСУ еще более уменьшается, если не сказать: сводится на нет.Наступать российской армии надо будет вдоль трассы, которая из Курахово ведет в Запорожье. При этом такое наступление будет поддержано и с юга российскими частями. Гуляй-Поле и Орехов будут освобождены. Причем с юга российская армия подойдет непосредственно к самому Запорожью. Это первая задача, которая будет решена в ходе такого наступления.В ходе наступления на Запорожье и с запада, и с юга будет решена вторая задача: деоккупации Времьевского выступа и таким образом освобождение всего юга ДНР."Третья задача, если не снимет, то серьезно ослабит проблему Энергодара и Запорожской АЭС. Да, удары по ним вряд ли прекратятся. Но на полном серьезе думать о десанте через Днепр или об ударе по суше от Орехова противнику больше не придется. В первом случае, из-за осады Запорожья будет не до десанта, а во втором – плацдарм для наступления будет снесен", - полагает Оцелот.Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, эксклюзив, донецкая народная республика, запорожье, угледар, александр чаленко, вооруженные силы украины