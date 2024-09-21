На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден - 21.09.2024 Украина.ру
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На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден
На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден - 21.09.2024 Украина.ру
На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден
Донецкий штабист времен ополчения с позывным "Оцелот" прогнозирует в интервью изданию Украина.ру, что освобождать север ДНР вряд ли будут с юга
2024-09-21T07:50
2024-09-21T07:50
сво
эксклюзив
донецкая народная республика
запорожье
угледар
александр чаленко
вооруженные силы украины
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Российская армия находится в финальной фазе освобождения Юга ДНР. Вот-вот в Невельский котел попадут до трех украинских бригад, если они, конечно, не успеют вовремя уйти. Продолжаются успешные наступления на Курахово и Угледар. Рано или поздно с украинской обороной на этой линии фронта будет покончено. Поэтому уже сейчас многие наблюдатели прогнозируют, куда российским Генштабом будет нанесен следующий удар.Оцелот полагает, что после того, как с Курахово, Покровском и Угледаром будет покончено, российская армия двинет на запад, пройдя по тылам запорожского фронта, а не на север ДНР – на Славянск и Краматорск, как многие предполагают. Свой прогноз он обосновывает следующим:"Идея наступления на запад в чем заключается? Первое, если стоит задача освобождения севера ДНР, то не надо сразу армию двигать, условно говоря, по линии Донецк-Покровск на север. Это затратно, долго, а потому бессмысленно. Не надо ничего штурмовать в лоб. Надо просто укропам с севера перекрыть логистику на Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку с Часов Яром. И само собой Торецком.Еще весной основная логистическая трасса, по которой снабжались гарнизоны этих городов, шла из Покровска в Константиновку. Но уже летом по мере приближения фронта по ней стали меньше и меньше возить б/к (боекомплекта - Ред.), а сейчас и вовсе прекратили. Снабжение идет по старой советской трассе Харьков-Ростов. Если ее перерезать в районе Лимана, то все, командование ВСУ само будет вынуждено вывести свои подразделения, потому что логистика окончательно будет перерезана. А без б/к и резервов воевать нельзя".Раз так, то зачем условно южно-донбасской группировке российской армии наступать на север. Это глупо. Поэтому основное направление удара: по тылам запорожского фронта.Что это позволит сделать? К каким военным итогам приведет?Одной из задач российской армии в 2023 году было: не допустить перерезания ВСУ сухопутного коридора в Крым, который они хотели реализовать ударом на Токмак, Мелитополь и Бердянск. Если Запорожский фронт будет снесен, то украинская армия будет еще больше отброшена от Азовского моря, сухопутный коридор будет значительно расширен, а значит реализация плана "последнего броска на Юг" у ВСУ еще более уменьшается, если не сказать: сводится на нет.Наступать российской армии надо будет вдоль трассы, которая из Курахово ведет в Запорожье. При этом такое наступление будет поддержано и с юга российскими частями. Гуляй-Поле и Орехов будут освобождены. Причем с юга российская армия подойдет непосредственно к самому Запорожью. Это первая задача, которая будет решена в ходе такого наступления.В ходе наступления на Запорожье и с запада, и с юга будет решена вторая задача: деоккупации Времьевского выступа и таким образом освобождение всего юга ДНР."Третья задача, если не снимет, то серьезно ослабит проблему Энергодара и Запорожской АЭС. Да, удары по ним вряд ли прекратятся. Но на полном серьезе думать о десанте через Днепр или об ударе по суше от Орехова противнику больше не придется. В первом случае, из-за осады Запорожья будет не до десанта, а во втором – плацдарм для наступления будет снесен", - полагает Оцелот.Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи
https://ukraina.ru/20240919/1057563667.html
донецкая народная республика
запорожье
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, эксклюзив, донецкая народная республика, запорожье, угледар, александр чаленко, вооруженные силы украины
СВО, Эксклюзив, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Угледар, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден

07:50 21.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий штабист времен ополчения с позывным "Оцелот" прогнозирует в интервью изданию Украина.ру, что освобождать север ДНР вряд ли будут с юга
Российская армия находится в финальной фазе освобождения Юга ДНР. Вот-вот в Невельский котел попадут до трех украинских бригад, если они, конечно, не успеют вовремя уйти. Продолжаются успешные наступления на Курахово и Угледар. Рано или поздно с украинской обороной на этой линии фронта будет покончено. Поэтому уже сейчас многие наблюдатели прогнозируют, куда российским Генштабом будет нанесен следующий удар.
Оцелот полагает, что после того, как с Курахово, Покровском и Угледаром будет покончено, российская армия двинет на запад, пройдя по тылам запорожского фронта, а не на север ДНР – на Славянск и Краматорск, как многие предполагают. Свой прогноз он обосновывает следующим:
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
19 сентября, 17:22
Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещиДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин о том, что происходит под Покровском, Селидово, Курахово и Угледаром.
"Идея наступления на запад в чем заключается? Первое, если стоит задача освобождения севера ДНР, то не надо сразу армию двигать, условно говоря, по линии Донецк-Покровск на север. Это затратно, долго, а потому бессмысленно. Не надо ничего штурмовать в лоб. Надо просто укропам с севера перекрыть логистику на Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку с Часов Яром. И само собой Торецком.
Еще весной основная логистическая трасса, по которой снабжались гарнизоны этих городов, шла из Покровска в Константиновку. Но уже летом по мере приближения фронта по ней стали меньше и меньше возить б/к (боекомплекта - Ред.), а сейчас и вовсе прекратили. Снабжение идет по старой советской трассе Харьков-Ростов. Если ее перерезать в районе Лимана, то все, командование ВСУ само будет вынуждено вывести свои подразделения, потому что логистика окончательно будет перерезана. А без б/к и резервов воевать нельзя".
Раз так, то зачем условно южно-донбасской группировке российской армии наступать на север. Это глупо. Поэтому основное направление удара: по тылам запорожского фронта.
Что это позволит сделать? К каким военным итогам приведет?
Одной из задач российской армии в 2023 году было: не допустить перерезания ВСУ сухопутного коридора в Крым, который они хотели реализовать ударом на Токмак, Мелитополь и Бердянск. Если Запорожский фронт будет снесен, то украинская армия будет еще больше отброшена от Азовского моря, сухопутный коридор будет значительно расширен, а значит реализация плана "последнего броска на Юг" у ВСУ еще более уменьшается, если не сказать: сводится на нет.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Наступать российской армии надо будет вдоль трассы, которая из Курахово ведет в Запорожье. При этом такое наступление будет поддержано и с юга российскими частями. Гуляй-Поле и Орехов будут освобождены. Причем с юга российская армия подойдет непосредственно к самому Запорожью. Это первая задача, которая будет решена в ходе такого наступления.
В ходе наступления на Запорожье и с запада, и с юга будет решена вторая задача: деоккупации Времьевского выступа и таким образом освобождение всего юга ДНР.
"Третья задача, если не снимет, то серьезно ослабит проблему Энергодара и Запорожской АЭС. Да, удары по ним вряд ли прекратятся. Но на полном серьезе думать о десанте через Днепр или об ударе по суше от Орехова противнику больше не придется. В первом случае, из-за осады Запорожья будет не до десанта, а во втором – плацдарм для наступления будет снесен", - полагает Оцелот.
Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Георгиевка под Курахово освобождена, а Угледар продолжают брать в клещи
 
СВОЭксклюзивДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеУгледарАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
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