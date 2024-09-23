Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта - 23.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240923/1057607430.html
Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта
Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта - 23.09.2024 Украина.ру
Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта
Все прекрасно понимают, что НАТО воюет с Россией руками Украины. И любое "замораживание" конфликта – это подготовка к новому этапу войны, когда Россия окажется в менее выгодном положении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-23T03:15
2024-09-23T03:15
новости
россия
украина
запад
алексей кочетков
владимир зеленский
наступление
всу
заморозка
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057064785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_299fef776e633ecb1691ecb6a24fd1c9.jpg
Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом. План предусматривает пять пунктов.1. Нанесение масштабного ракетного удара по значимым объектам в глубине территории РФ (составлен список от 30 до 150 целей).2. Новые санкционные пакеты Запада против России и государств, которые оказывают ей помощь в сфере торговли, производстве и финансах.3. Новые поставки вооружений, бронетехники артиллерии для шести-восеми бригад (на 30-40 тысяч человек).4. Запад должен обеспечить бесполетную зону над западными областями Украины.5. Гарантия безопасности для Украины со стороны НАТО и отдельных стран Запада.Уточняется, что якобы после выполнения этого плана режим Зеленского будет готов к переговорам о заморозке конфликта.Самое главное в этом плане – условия, при которых Зеленский согласится на "заморозку". А как говорил один персонаж из "12 стульев": согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Так вот России явно не нужна приостановка конфликта, рассказал политолог.По его мнению, "заморозка" боевых действий будет означать поражение России. Все прекрасно понимают, что НАТО воюет руками Украины. И любое "замораживание" конфликта – это подготовка к новому этапу войны, отметил он.В этом случае Россия окажется в невыгодном положении: противник перегруппируется, подтянет новые резервы и нанесет удары в неожиданном месте. Поэтому нужен только разгром ВСУ и освобождение исконно русских территорий, подчеркнул Кочетков."Зеленский может выдвигать много разных требований: бесполетные зоны, полное разоружение русской армии, передача Украине территорий вплоть до Урала. В этой ситуации все будет зависеть от Запада: готов ли он вступать с нами в конфликт. Судя по всему, готов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова
https://ukraina.ru/20240921/1057596787.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057064785_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bfc061b20ab983b093ca13cfe85e6f6b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, алексей кочетков, владимир зеленский, наступление, всу, заморозка, переговоры, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, наступление, ВСУ, заморозка, переговоры, СВО

Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта

03:15 23.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Все прекрасно понимают, что НАТО воюет с Россией руками Украины. И любое "замораживание" конфликта – это подготовка к новому этапу войны, когда Россия окажется в менее выгодном положении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом. План предусматривает пять пунктов.
1. Нанесение масштабного ракетного удара по значимым объектам в глубине территории РФ (составлен список от 30 до 150 целей).
2. Новые санкционные пакеты Запада против России и государств, которые оказывают ей помощь в сфере торговли, производстве и финансах.
3. Новые поставки вооружений, бронетехники артиллерии для шести-восеми бригад (на 30-40 тысяч человек).
4. Запад должен обеспечить бесполетную зону над западными областями Украины.
5. Гарантия безопасности для Украины со стороны НАТО и отдельных стран Запада.
Уточняется, что якобы после выполнения этого плана режим Зеленского будет готов к переговорам о заморозке конфликта.
Самое главное в этом плане – условия, при которых Зеленский согласится на "заморозку". А как говорил один персонаж из "12 стульев": согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Так вот России явно не нужна приостановка конфликта, рассказал политолог.
По его мнению, "заморозка" боевых действий будет означать поражение России. Все прекрасно понимают, что НАТО воюет руками Украины. И любое "замораживание" конфликта – это подготовка к новому этапу войны, отметил он.
В этом случае Россия окажется в невыгодном положении: противник перегруппируется, подтянет новые резервы и нанесет удары в неожиданном месте. Поэтому нужен только разгром ВСУ и освобождение исконно русских территорий, подчеркнул Кочетков.
"Зеленский может выдвигать много разных требований: бесполетные зоны, полное разоружение русской армии, передача Украине территорий вплоть до Урала. В этой ситуации все будет зависеть от Запада: готов ли он вступать с нами в конфликт. Судя по всему, готов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова
Зеленский в НАТО
21 сентября, 17:54
Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляцииВ скором времени киевский режим осознает запредельно высокие потери ВСУ, поймет, что Запад не торопится помогать и осознает: альтернативы нет. И тогда Владимир Зеленский может пойти на признание поражения на фронте и на переговоры с Россией. Такое предположение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис
 
НовостиРоссияУкраинаЗападАлексей КочетковВладимир ЗеленскийнаступлениеВСУзаморозкапереговорыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:07Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
07:02Блеф или не блеф Путина? Украинские эксперты гадают, чем ответит Россия на дальнобойные ракеты
06:43"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией
06:20Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет Зеленским
06:15Онуфриенко: ВС РФ продвигаются к Гуляйполю, окружают ВСУ в Часовом Яре и "режут надвое" врага в Торецке
06:08Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее
06:00"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат
05:45Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"
05:30Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО
05:15Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
05:00"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области
04:45Кочетков: Поляки уже втягиваются в войну, но еще не готовы делать "грязную работу" украинских нацистов
04:30Этот момент наступил: Перенджиев о том, почему ВС РФ нужно продолжать вязкую борьбу за "крупную рыбу"
04:15Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит
04:00"Посмотрим кто кого": политолог рассказал, почему Запад уже все поставил Киеву и ждет удобного момента
03:45Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"
03:30"Вы что, хотите уничтожить мир?" Эксперт о том, почему нужно созвать конференцию по ядерной безопасности
03:15Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта
03:00"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме
19:03Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
Лента новостейМолния