https://ukraina.ru/20240923/1057607430.html

Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта

Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта - 23.09.2024 Украина.ру

Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта

Все прекрасно понимают, что НАТО воюет с Россией руками Украины. И любое "замораживание" конфликта – это подготовка к новому этапу войны, когда Россия окажется в менее выгодном положении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-23T03:15

2024-09-23T03:15

2024-09-23T03:15

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алексей кочетков

владимир зеленский

наступление

всу

заморозка

переговоры

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Ранее Владимир Зеленский выступил с очередным "планом победы", который, по его задумке, должен воспрепятствовать возможному проведению сепаратных переговоров по Украине между Россией и Западом. План предусматривает пять пунктов.1. Нанесение масштабного ракетного удара по значимым объектам в глубине территории РФ (составлен список от 30 до 150 целей).2. Новые санкционные пакеты Запада против России и государств, которые оказывают ей помощь в сфере торговли, производстве и финансах.3. Новые поставки вооружений, бронетехники артиллерии для шести-восеми бригад (на 30-40 тысяч человек).4. Запад должен обеспечить бесполетную зону над западными областями Украины.5. Гарантия безопасности для Украины со стороны НАТО и отдельных стран Запада.Уточняется, что якобы после выполнения этого плана режим Зеленского будет готов к переговорам о заморозке конфликта.Самое главное в этом плане – условия, при которых Зеленский согласится на "заморозку". А как говорил один персонаж из "12 стульев": согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Так вот России явно не нужна приостановка конфликта, рассказал политолог.По его мнению, "заморозка" боевых действий будет означать поражение России. Все прекрасно понимают, что НАТО воюет руками Украины. И любое "замораживание" конфликта – это подготовка к новому этапу войны, отметил он.В этом случае Россия окажется в невыгодном положении: противник перегруппируется, подтянет новые резервы и нанесет удары в неожиданном месте. Поэтому нужен только разгром ВСУ и освобождение исконно русских территорий, подчеркнул Кочетков."Зеленский может выдвигать много разных требований: бесполетные зоны, полное разоружение русской армии, передача Украине территорий вплоть до Урала. В этой ситуации все будет зависеть от Запада: готов ли он вступать с нами в конфликт. Судя по всему, готов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского кризиса - в интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова

https://ukraina.ru/20240921/1057596787.html

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новости, россия, украина, запад, алексей кочетков, владимир зеленский, наступление, всу, заморозка, переговоры, сво