https://ukraina.ru/20240918/1057537442.html

Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова

Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова - 18.09.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова

Еще год назад было не очень понятно, на каком направлении российская армия приложит основные усилия. И казалось, что из всех направлений Донбасс - одно из самых невыгодных, потому что там наиболее крепкие оборонительные сооружения, там больше всего войск противника, они наиболее опытные.

2024-09-18T19:30

2024-09-18T19:30

2024-09-18T19:30

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И казалось странным в этом месте продолжать наступление, когда есть альтернативные варианты. И это не только Харьков, это и Чернигов, Сумы, где войск не так много, где есть большое пространство, где можно заходить в глубь территории и создавать угрозу и линиям снабжения, поиграть с угрозой на Киев.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне изучили мирный план Зеленского и решили, что он может сработать. Ранее советник руководителя Украины Сергей Лещенко также заявлял, что новый план Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.- Петр, по этому пункту Байден и Стармер пока не договорились. Какие торги идут на Западе вокруг ударов по территории "старой" России?- Здесь нужно рассмотреть диспозицию сторон вокруг конфликта на Украине. И позиция сторон становится все более понятной. Политические и экономические элиты в разных странах делятся на тех, кто хочет мира и тех, кто хочет войны – это условные голуби и условные ястребы.Те, кто хочет мира, это довольно аморфная группа игроков, которые во многом просто устали. К ним приходит понимание того, что победить Россию, ядерную державу, невозможно. Из-за этого возникает запрос на окончание конфликта, поиски мирного договора.Интерес ястребов - это раскрученный ВПК, который постепенно набирает обороты. Нет признаков того, что страны Запада готовятся к мировой войне, но поддержка горячей фазы конфликта приводит к тому, что продолжают выделяться бюджеты и финансы на ВПК, на производство оружия.Не факт, что это оружие будет применено именно на украинском поле боя, но процесс поддерживается градусом конфликта на Украине.И получается интересная история, что для того, чтобы перетащить на свое поле повестку либо мира, либо войны, нужно играть на поле соперника. То есть условные голуби должны попытаться взять под контроль вопросы, связанные с эскалацией этого конфликта, то есть регулировать градус и степень напряженности, которая сейчас есть на украинском ТВД. А ястребы, наоборот, пытаются взять под контроль все вопросы, связанные с мирными переговорами. Если ястребы берут под контроль вопрос переговоров, то понятно, что эти переговоры движутся медленно, либо движутся в тупик.Одним из главных апологетов войны выступает киевский режим, Зеленский, вся жизнь и карьера которого связаны с войной. У него перед глазами пример Порошенко, который останется в украинской истории как автор, как считают украинцы, позорных для них Минских соглашений.Зеленский хочет сохранить жизнь, карьеру и какие-то перспективы на будущее и, безусловно, в его интересах эту войну продолжать. Но проблема в том, что его визави в Вашингтоне тоже сейчас не могут определиться со своими перспективами.Оба лагеря, которые сегодня борются за Белый Дом, не очень хорошо представляют, каким образом они будут проводить политику в отношении Украины, хотя бы потому, что неясно, как сильно они будут ограничены в условиях после выборов в зависимости от результата соперника. Разделенной страной трудно управлять, не обращая внимания на позицию второго лагеря, который будет стремиться продолжать ограничивать возможности победителя по проведению политики, в том числе и внешней политики.Поэтому Киев приложил много усилий за последние месяцы для того, чтобы максимально торпедировать возможные варианты мирных переговоров. Это и вторжение в Курскую область, это удары по АЭС, это требование дальнобойных ракет. Но с одной стороны, украинская сторона всячески эскалирует ситуацию, а с другой, пытается упаковать эту эскалацию в пакет с мирными переговорами, пытаясь доказать, что именно эскалация в конечном итоге приведет к окончанию украинского кризиса. По мнению Зеленского, издержки Москвы будут слишком велики, она согласится на тот или иной вариант окончания украинского кризиса.Вряд ли в Киеве думают про границы 91-го года, к концу 24-го года речь идет о том, чтобы вынудить Москву согласиться на заморозку по линии фронта. Москва всячески показывает, что для нее неприемлем вариант заморозки по линии фронта, поэтому вот та эскалация, которая включает в том числе разрешение на удар ракетами западного производства, направлена на то, чтобы убедить Москву согласиться на то, что есть.Это соглашение подразумевает перемирие для того, чтобы Украина смогла перевести дух, а западный ВПК разогнался и поставил Украине определенный объем вооружений, чтобы в конечном итоге она могла снова начать боевые действия на этом направлении.- Виктория Нуланд точно такими же словами описывает невозможность заключения перемирия по линии фронта, говоря, что "Путин просто подождет, отдохнет, перевооружится и придет за остальным".- Есть такой важный фактор, как потенциал экономики двух сторон. Если Украина полностью висит на западных дотациях, то мы приобрели довольно весомые дивиденды для перестройки экономики после 2022 года. Но этот гандикап исчерпывается, темпы экономического развития замедляются. Наша зависимость от поставок всевозможных товаров и особенно двойного назначения велика. Мы выстроили большую серую зону, которая не совсем видна контролерам доллароцентричной системы. Но Запад постепенно обрубает все возможные ниточки. В первую очередь, легальные, наши связи и с Турцией, с Китаем, с нашими прокладками, если так можно сказать, чтобы никого не обидеть из Средней Азии. Эти издержки перекладываются на бюджет, на рядовых потребителей. Такого разгона экономики, который был в последние два года, скорее, не будет.Именно поэтому не надо забывать, что мы воюем не только на свои, но и мы воюем с помощью наших солдат и офицеров, которые гибнут на фронте. Это наш демографический потенциал. А Запад воюет демографическим потенциалом Украины, который далек от исчерпания, но это заемный потенциал. Понятное дело, что в этом смысле здесь наши позиции не равнозначны. Именно поэтому, безусловно, в интересах России все же, несмотря на то, что мы выбрали ставку на долгую войну, все-таки выгодно закончить ее быстрее. Нам более выгодно закончить ее быстрее, чем Украине и чем Западу.- Нападение ВСУ на Курскую область вновь подняло вопрос о дополнительной мобилизации. Если Россия выбрала войну вдолгую, получится ли обойтись без дополнительных мероприятий?- Все упускают то обстоятельство, что численность наших войск на горячем направлении в зоне СВО соразмерна численности ВСУ. Хотя на такой огромный фронт это очень мало, поэтому речь идет не о войне, а о спецоперации, как ее и называют в политическом блоке страны.Я всегда исхожу из того, что правильнее пытаться понять логику руководства страны. Мне кажется, что Владимир Путин и его соратники исходят из того, что СВО идет по плану. И тем количеством людей, которые на данный момент есть, можно в конечном итоге истощить противника и в конце концов победить.Мы видим успешную кампанию в Донбассе, на Покровском направлении, но если рассматривать ее по сегментам, мы найдем множество точек, где можно сказать, как здесь не хватает лишней бригады.- Например, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг Угледара.- Здесь есть один большой вопрос, которым многие задавались еще год назад, когда было не очень понятно, на каком направлении российская армия приложит основные усилия. И казалось, что из всех направлений Донбасс, одно из самых невыгодных, потому что там наиболее крепкие оборонительные сооружения, там больше всего войск противника, они наиболее опытные.И казалось странным в этом месте продолжать наступление, когда есть альтернативные варианты, большая граница с Украиной. И это не только Харьков, это и Чернигов, Сумы, где войск не так много, где есть большое пространство, где можно заходить в глубь территории и создавать угрозу и линиям снабжения, поиграть с угрозой на Киев.И сработала политическая целесообразность. Необходимо было возвращать Донбасс, ликвидировать угрозу Донецку. Донбасс точно можно уже считать старой территорией России, учитывая, сколько он настрадался и насколько он связан с нами.Но этот выбор, можно объяснить и представлением нашего руководства о том, как можно все-таки победить в этой войне. И скорее в Кремле не считают, что нужно побеждать через оккупацию новых территорий Украины. Тем более для этого нужны дополнительные деньги из бюджета и дополнительная мобилизация тех людей, которые сейчас работают на оборонку, в том числе и разгоняют экономику.Именно поэтому создается несколько точек притяжения на фронте, вокруг которых концентрируются войска противника. Мы пытаемся реализовать свои преимущества в ФАБах, а также в артиллерии и просто и кроваво, но банально и прагматично ликвидируем боеспособную часть украинской армии в расчете на то, что в конечном итоге рано или поздно эта армия закончится, и тогда им нечем будеи удерживать остальные территории, либо они пойдут на мирные соглашения на наших условиях.И тогда уйдут все вопросы о наступлениях на гигантские города - такие, как Харьков, Запорожье, Херсон, форсировать Днепр. Штурм больших городов это почти невозможная для нас операция. Логичнее обескровить потенциал обороны и потом переходить к подобного рода операциям.В конце 2024 года можно говорить, что есть признаки снижения качества ВСУ. Оружие еще можно привезти из арсеналов США, но хорошую стойкую пехоту взять неоткуда. Россия наращивает свой ресурс, постепенно, без мобилизации, без резких рывков, а Украина этот ресурс теряет.- Вам могут возразить, сказав, что ВСУ имеют преимущество по беспилотной авиации.- Вопрос беспилотников кроваво актуален сейчас из-за формата позиционного противостояния. Как только мы увидим массированное наступление любой стороны, вопрос БПЛА резко потеряет свое значение. Дроны смогут нанести серьезный урон, но противник не в состоянии будет сформировать несколько линий обороны беспилотниками после прорыва фронта.О политических провалах Владимира Зеленского: Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, владимир путин, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины, впк, оон