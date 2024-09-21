ВС РФ уничтожили сухогруз ВСУ с ракетами стран Запада
Российские военные поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада. Об этом 21 сентября сообщило Министерство обороны РФ
Уточняется, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также, уточнили в ведомстве, ВС РФ ликвидировали склад ракетно-артиллерийского вооружения, военной техники и скопления живой силы противника в 153 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны, всего с начала проведения СВО на фронте было уничтожено порядка 26,3 тысяч единиц украинской автомобильной техники.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.