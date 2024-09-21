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Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в плен

Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в плен - 21.09.2024 Украина.ру

Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в плен

Пленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ

2024-09-21T12:29

2024-09-21T12:29

2024-09-21T12:29

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Вэсэушник пожаловался, что попал в плен из-за лжи собственного командования, обещавшего подкрепление, которого, как оказалось, не существовало в природе. Но боевики не знали об этом и сели в проходящий мимо БМП.Вэсэушник рассказал, что пошел воевать добровольцем, так как поверил украинской пропаганде. Сначала его направили в десантно-штурмовую бригаду под Житомир, а позже перевели в украинскую нацгвардию, где остро не хватало личного состава.Устенко заявил, что украинское командование обманывает своих бойцов, и на передовой "не все так хорошо и сладко, как им говорят". Он также пожаловался, что властям наплевать на военных, их рассматривают исключительно как пушечное мясо.Похожие фразу звучат от многих пленных вэсэушников. Так, совсем недавно военнослужащий ВСУ Сергей Стадник рассказал российским военным, что украинское командование попросту бросило бригаду мобилизованных на произвол судьбы."Нас как начало раздалбывать! Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился. <...> Мы им не нужны. По рации говорим: у нас тут даже воды нет, есть нечего… сидим еле живые. В ответ: подождите, крепитесь, сидите терпите, копайте, копайте и терпите", - рассказал он.Другой пленный, Арсен Стегарь, рассказал, что нейтрализация ТЦК и народный бунт - это единственное, что осталось украинскому народу, ведь иначе всех до последнего погонят на убой.Стегарь отметил, что в Курскую область его бригаду отправили силой и "на убой". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а "спустя два часа в подразделении уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых"."Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - подытожил Стегарь результаты боя.Еще один пленный - Михаил Шкода - тоже рассказал российским военным, что был насильно мобилизован и брошен в атаку на Курскую область, а пока ехал до границы с Россией, думал, как сдаться в плен."От обмена я отказался. Мне придется еще какое-то время побыть в статусе военнопленного, но потом я бы хотел воссоединиться вместе со своей семьей. В любом случае я счастлив, что мне больше не придется воевать", - заявил военнопленный.Ранее в России был создан батальон имени Богдана Хмельницкого, он состоит из бывших украинских пленных, которые отказались от обмена.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.Еще по теме: Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ.

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