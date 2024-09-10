Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру
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Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ
Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру
Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ
Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшие в боях за Мариуполь, плохо относились к командиру Сергею Волынскому, известному по позывному "Волына". Причины в беседе с журналистами агентства РИА Новости назвал командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк
2024-09-10T10:10
2024-09-10T10:10
новости
мариуполь
азовсталь
"азов"
вооруженные силы украины
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Начальство 36-й бригады морской пехоты ВСУ знало о пристрастии "Волыны" к запрещенным веществам и халатному отношению к своим обязанностям, но решить эту проблему предпочло путем понижения Волынского в должности, рассказал Таранюк.Позже, продолжил Таранюк, когда в апреле 2022 года ВС РФ замкнули окружение вокруг Мариуполя, командир 36-й бригады сбежал, бросив свое подразделение, в бригаде началась кадровая чехарда на фоне паники и Волынский стал командиром одного из трех батальонов.Таранюк добавил, что "Волына" предложил уйти и укрыться на "Азовстали" вместе с подразделением "Азов"*, однако большинство морпехов подразделения предпочло попытаться прорваться с боем. А те бойцы, что остались с Волынским оказались на "Азовстали", где часть была уничтожена, а часть взята в плен российскими военными.С "Азовстали" "Волына" записывал видеообращения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому.Украинский морпех требовал помочь ему и его сослуживцам выехать в Турцию. В середине мая 2022 года "азовцы" и морпехи начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ukraina.ru/20220421/1033820798.html
https://ukraina.ru/20220521/1034004388.html
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новости, мариуполь, азовсталь, "азов", вооруженные силы украины
Новости, Мариуполь, Азовсталь, "Азов", Вооруженные силы Украины

Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ

10:10 10.09.2024
 
© Фото : скриншот видеоСергей Волына
Сергей Волына - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : скриншот видео
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Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшие в боях за Мариуполь, плохо относились к командиру Сергею Волынскому, известному по позывному "Волына". Причины в беседе с журналистами агентства РИА Новости назвал командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк
Начальство 36-й бригады морской пехоты ВСУ знало о пристрастии "Волыны" к запрещенным веществам и халатному отношению к своим обязанностям, но решить эту проблему предпочло путем понижения Волынского в должности, рассказал Таранюк.

"Слышал за него, что он употребляет наркотические средства... После этого знаю, что его поменяли в должности, что он стал замом командира батальона по воздушно-десантной подготовке. Это чисто номинальная должность. Два раза в год, когда мы прыгаем. У нас прыжки... должны пять раз прыгнуть в зависимости от категории и сколько тебе лет", - рассказал Таранюк.

Позже, продолжил Таранюк, когда в апреле 2022 года ВС РФ замкнули окружение вокруг Мариуполя, командир 36-й бригады сбежал, бросив свое подразделение, в бригаде началась кадровая чехарда на фоне паники и Волынский стал командиром одного из трех батальонов.
Таранюк добавил, что "Волына" предложил уйти и укрыться на "Азовстали" вместе с подразделением "Азов"*, однако большинство морпехов подразделения предпочло попытаться прорваться с боем. А те бойцы, что остались с Волынским оказались на "Азовстали", где часть была уничтожена, а часть взята в плен российскими военными.
С "Азовстали" "Волына" записывал видеообращения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Паламар Святослав Калина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля 2022, 08:38
Требование «Азова», убийства мирных жителей и журналистов, удар по Шахтёрску. Хроника событий на Украине на утро 21 апреляБоевики «Азова» захотели выйти с «Азовстали» на своих условиях. Старший лейтенант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ рассказал об убийстве мирных жителей Мариуполя бойцами бригады. Националистов из спецподразделения Kraken Azov подозревают в убийстве чилийского журналиста. Украинские военные нанесли удар по Шахтёрску
Украинский морпех требовал помочь ему и его сослуживцам выехать в Турцию. В середине мая 2022 года "азовцы" и морпехи начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.
Командир морской пехоты ВСУ С. Волынский сдался в плен - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая 2022, 09:38
Полное освобождение «Азовстали», cредства ПВО для Украины. Хроника событий на Украине на утро 21 маяС завода «Азовсталь» вышли последние находящиеся там украинские силовики. США передадут Украине ЗРК Patriot, сообщили американские СМИ
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
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