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Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ

Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру

Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ

Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшие в боях за Мариуполь, плохо относились к командиру Сергею Волынскому, известному по позывному "Волына". Причины в беседе с журналистами агентства РИА Новости назвал командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк

2024-09-10T10:10

2024-09-10T10:10

2024-09-10T10:10

новости

мариуполь

азовсталь

"азов"

вооруженные силы украины

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Начальство 36-й бригады морской пехоты ВСУ знало о пристрастии "Волыны" к запрещенным веществам и халатному отношению к своим обязанностям, но решить эту проблему предпочло путем понижения Волынского в должности, рассказал Таранюк.Позже, продолжил Таранюк, когда в апреле 2022 года ВС РФ замкнули окружение вокруг Мариуполя, командир 36-й бригады сбежал, бросив свое подразделение, в бригаде началась кадровая чехарда на фоне паники и Волынский стал командиром одного из трех батальонов.Таранюк добавил, что "Волына" предложил уйти и укрыться на "Азовстали" вместе с подразделением "Азов"*, однако большинство морпехов подразделения предпочло попытаться прорваться с боем. А те бойцы, что остались с Волынским оказались на "Азовстали", где часть была уничтожена, а часть взята в плен российскими военными.С "Азовстали" "Волына" записывал видеообращения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому.Украинский морпех требовал помочь ему и его сослуживцам выехать в Турцию. В середине мая 2022 года "азовцы" и морпехи начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20220421/1033820798.html

https://ukraina.ru/20220521/1034004388.html

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новости, мариуполь, азовсталь, "азов", вооруженные силы украины