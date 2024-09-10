Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ
© Фото : скриншот видеоСергей Волына
© Фото : скриншот видео
Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ, участвовавшие в боях за Мариуполь, плохо относились к командиру Сергею Волынскому, известному по позывному "Волына". Причины в беседе с журналистами агентства РИА Новости назвал командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк
Начальство 36-й бригады морской пехоты ВСУ знало о пристрастии "Волыны" к запрещенным веществам и халатному отношению к своим обязанностям, но решить эту проблему предпочло путем понижения Волынского в должности, рассказал Таранюк.
"Слышал за него, что он употребляет наркотические средства... После этого знаю, что его поменяли в должности, что он стал замом командира батальона по воздушно-десантной подготовке. Это чисто номинальная должность. Два раза в год, когда мы прыгаем. У нас прыжки... должны пять раз прыгнуть в зависимости от категории и сколько тебе лет", - рассказал Таранюк.
Позже, продолжил Таранюк, когда в апреле 2022 года ВС РФ замкнули окружение вокруг Мариуполя, командир 36-й бригады сбежал, бросив свое подразделение, в бригаде началась кадровая чехарда на фоне паники и Волынский стал командиром одного из трех батальонов.
Таранюк добавил, что "Волына" предложил уйти и укрыться на "Азовстали" вместе с подразделением "Азов"*, однако большинство морпехов подразделения предпочло попытаться прорваться с боем. А те бойцы, что остались с Волынским оказались на "Азовстали", где часть была уничтожена, а часть взята в плен российскими военными.
С "Азовстали" "Волына" записывал видеообращения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
21 апреля 2022, 08:38Требование «Азова», убийства мирных жителей и журналистов, удар по Шахтёрску. Хроника событий на Украине на утро 21 апреляБоевики «Азова» захотели выйти с «Азовстали» на своих условиях. Старший лейтенант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ рассказал об убийстве мирных жителей Мариуполя бойцами бригады. Националистов из спецподразделения Kraken Azov подозревают в убийстве чилийского журналиста. Украинские военные нанесли удар по Шахтёрску
Украинский морпех требовал помочь ему и его сослуживцам выехать в Турцию. В середине мая 2022 года "азовцы" и морпехи начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.
*Террористическая организация, запрещенная в России