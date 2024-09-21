Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении
Армия России наступательными действиями с перекрытием ключевой автодороги существенно осложнит оккупационный контингент ВСУ в Судженском районе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
"Любимовка и Черкасское Поречное важны. Но мне все же кажется, что наши войска будут стараться сдавить клещи в другом направлении", - сказал Поликарпов, оценивая перспективы контртеррористической операции в Курской области.
По его мнению, после российского наступления на одном фланге украинской группировки "теперь напрашивается удар в районе населенных пунктов Борки и Плехово, чтобы поддавить их с юга от Суджи и затруднить врагу снабжение группировки, которая идет через Суджу".
Поликарпов уверен, что снабжение всей группировки ВСУ в условиях октябрьской распутицы будет поставлено под вопрос в ситуации, когда российская армия сможет заблокировать главную трассу с твёрдым покрытием.
"Ходят слухи, что нашим войскам поступил приказ освободить Курскую область к началу октября", - добавил Поликарпов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
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