Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении - 21.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240921/1057554203.html
Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении
Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении - 21.09.2024 Украина.ру
Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении
Армия России наступательными действиями с перекрытием ключевой автодороги существенно осложнит оккупационный контингент ВСУ в Судженском районе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
2024-09-21T06:50
2024-09-21T06:50
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
всу
кто
логистика
снабжение
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057545667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b89bc4c0b9b28affad79e4c54991ded1.jpg
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель"Любимовка и Черкасское Поречное важны. Но мне все же кажется, что наши войска будут стараться сдавить клещи в другом направлении", - сказал Поликарпов, оценивая перспективы контртеррористической операции в Курской области.По его мнению, после российского наступления на одном фланге украинской группировки "теперь напрашивается удар в районе населенных пунктов Борки и Плехово, чтобы поддавить их с юга от Суджи и затруднить врагу снабжение группировки, которая идет через Суджу".Поликарпов уверен, что снабжение всей группировки ВСУ в условиях октябрьской распутицы будет поставлено под вопрос в ситуации, когда российская армия сможет заблокировать главную трассу с твёрдым покрытием."Ходят слухи, что нашим войскам поступил приказ освободить Курскую область к началу октября", - добавил Поликарпов.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусуРанее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
россия
курская область
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057545667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_db724dac85f2aec6b1d36f22c12e9256.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, кто, логистика, снабжение, армия
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, логистика, снабжение, Армия

Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении

06:50 21.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Армия России наступательными действиями с перекрытием ключевой автодороги существенно осложнит оккупационный контингент ВСУ в Судженском районе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель
"Любимовка и Черкасское Поречное важны. Но мне все же кажется, что наши войска будут стараться сдавить клещи в другом направлении", - сказал Поликарпов, оценивая перспективы контртеррористической операции в Курской области.
По его мнению, после российского наступления на одном фланге украинской группировки "теперь напрашивается удар в районе населенных пунктов Борки и Плехово, чтобы поддавить их с юга от Суджи и затруднить врагу снабжение группировки, которая идет через Суджу".
Поликарпов уверен, что снабжение всей группировки ВСУ в условиях октябрьской распутицы будет поставлено под вопрос в ситуации, когда российская армия сможет заблокировать главную трассу с твёрдым покрытием.
"Ходят слухи, что нашим войскам поступил приказ освободить Курскую область к началу октября", - добавил Поликарпов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВСУКТОлогистикаснабжениеАрмия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Украина как террористическое государство заинтересовано в опыте Израиля - Джума
07:20Поликарпов рассказал о значении шведско-немецкой бронетехники в Курской области
07:10Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"
07:00Финский учёный: "Сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование"
06:50Поликарпов рассказал, как осложнится снабжение ВСУ на Курском направлении
06:45Ростислав Ищенко: По примеру Израиля Украина использует против России новое опасное оружие
06:40Все незападные страны готовятся защищать свои морские интересы, считает Перенджиев
06:34Решать все будет политическая воля. Выдрин о том, что на войне важнее беспилотников
06:30Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО
06:00"Белое солнце пустыни" помните? Перенджиев о том, почему Каспийский флот - это не только про СВО
05:40"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка
05:20Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев
05:00"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман
18:00Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
17:57Украинское досье: "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
17:57ВСУ не увидят в Telegram, как Лавров будет общаться с представителями стран Запада. Итоги 20 сентября
17:19Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля
17:02Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
16:35Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО
16:33Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?
Лента новостейМолния