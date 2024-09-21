Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО - 21.09.2024 Украина.ру
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Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО
Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО - 21.09.2024 Украина.ру
Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО
Осенняя распутица поспособствует успехам российских войск в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
2024-09-21T06:30
2024-09-21T06:30
новости
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательВСУ выходят из "кармана" между Невельским и Красногоровкой, возможно, осуществляя ротацию, предположил Поликарпов. Возможно, при этом отводятся артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает, отметил он."Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит", - констатировал Поликарпов.По его мнению, взломать оборону ВСУ будет особенно трудно до тех пор, пока российская армия не освободит Желанное Второе или не перережет снабжающую украинскую армию дорогу в другой точке."Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода, - сказал Поликарпов. - Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся".Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусуРанее в новостях: В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет
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новости, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, днр, сво
Новости, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДНР, СВО

Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО

06:30 21.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Осенняя распутица поспособствует успехам российских войск в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель
ВСУ выходят из "кармана" между Невельским и Красногоровкой, возможно, осуществляя ротацию, предположил Поликарпов. Возможно, при этом отводятся артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает, отметил он.
"Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит", - констатировал Поликарпов.
По его мнению, взломать оборону ВСУ будет особенно трудно до тех пор, пока российская армия не освободит Желанное Второе или не перережет снабжающую украинскую армию дорогу в другой точке.
"Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода, - сказал Поликарпов. - Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся".
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
Ранее в новостях: В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет
 
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