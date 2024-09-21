Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Осенняя распутица поспособствует успехам российских войск в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
ВСУ выходят из "кармана" между Невельским и Красногоровкой, возможно, осуществляя ротацию, предположил Поликарпов. Возможно, при этом отводятся артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает, отметил он.
"Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит", - констатировал Поликарпов.
По его мнению, взломать оборону ВСУ будет особенно трудно до тех пор, пока российская армия не освободит Желанное Второе или не перережет снабжающую украинскую армию дорогу в другой точке.
"Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода, - сказал Поликарпов. - Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся".
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
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