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Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО

Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО - 21.09.2024 Украина.ру

Поликарпов рассказал, когда у России возрастут шансы в СВО

Осенняя распутица поспособствует успехам российских войск в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов

2024-09-21T06:30

2024-09-21T06:30

2024-09-21T06:30

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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательВСУ выходят из "кармана" между Невельским и Красногоровкой, возможно, осуществляя ротацию, предположил Поликарпов. Возможно, при этом отводятся артиллерийские части, но высоты противник пока удерживает, отметил он."Того самого вывода войск, на который мы все рассчитываем, не происходит", - констатировал Поликарпов.По его мнению, взломать оборону ВСУ будет особенно трудно до тех пор, пока российская армия не освободит Желанное Второе или не перережет снабжающую украинскую армию дорогу в другой точке."Другое дело, что сейчас на Донбассе стоит сухая хорошая погода, - сказал Поликарпов. - Все проселочные дороги доступны, можно ездить по лесополосам. А когда в октябре неизбежно наступит распутица, это будет невозможно. Вся логистика ВСУ будет упираться в дороги с твердым покрытием. И тогда наши шансы на успех увеличатся".Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусуРанее в новостях: В "плане победы" Зеленского две лишние буквы - депутат Шеремет

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новости, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, днр, сво