"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка - 21.09.2024 Украина.ру
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"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка
"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка - 21.09.2024 Украина.ру
"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка
Армия России после взятия Украинска сможет развить успех на Южно-Донецком направлении. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
2024-09-21T05:40
2024-09-21T05:40
новости
россия
южно-донецкое направление
вооруженные силы украины
эксперты
всу
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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательПерспектива большого котла для группировки ВСУ появилась после того, как российская 114-я бригада освободила город Украинск на Покровском направлении. По мнению Поликарпова, российская армия будет продвигаться на юг в район Горняка и Цукурино."Это наше продвижение будет способствовать тому, что украинские войска будут вынуждены выходить из кармана к востоку от Желанного Первого, где находятся Нееловские высоты, - отметил Поликарпов. - Само Желанное Первое мы освободили, но там есть еще Желанное Второе, через которое и идет дорога, через которое идет снабжение ВСУ в этом кармане".Выход к Курахово, полагает Поликарпов, приведёт к тому, что "мы освободим все Южно-Донецкое направление"."Программа минимум" нашего наступления – отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить обстрелы вражеской артиллерии", - сказал он.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусуРанее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, южно-донецкое направление, вооруженные силы украины, эксперты, всу, украина, сво
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, Вооруженные силы Украины, эксперты, ВСУ, Украина, СВО

"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка

05:40 21.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России после взятия Украинска сможет развить успех на Южно-Донецком направлении. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель
Перспектива большого котла для группировки ВСУ появилась после того, как российская 114-я бригада освободила город Украинск на Покровском направлении. По мнению Поликарпова, российская армия будет продвигаться на юг в район Горняка и Цукурино.
"Это наше продвижение будет способствовать тому, что украинские войска будут вынуждены выходить из кармана к востоку от Желанного Первого, где находятся Нееловские высоты, - отметил Поликарпов. - Само Желанное Первое мы освободили, но там есть еще Желанное Второе, через которое и идет дорога, через которое идет снабжение ВСУ в этом кармане".
Выход к Курахово, полагает Поликарпов, приведёт к тому, что "мы освободим все Южно-Донецкое направление".
"Программа минимум" нашего наступления – отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить обстрелы вражеской артиллерии", - сказал он.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
 
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