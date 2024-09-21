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"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка

"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка - 21.09.2024 Украина.ру

"Желанное Первое и Второе". Военный историк о том, как отодвинуть ВСУ от Донецка

Армия России после взятия Украинска сможет развить успех на Южно-Донецком направлении. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов

2024-09-21T05:40

2024-09-21T05:40

2024-09-21T05:40

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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательПерспектива большого котла для группировки ВСУ появилась после того, как российская 114-я бригада освободила город Украинск на Покровском направлении. По мнению Поликарпова, российская армия будет продвигаться на юг в район Горняка и Цукурино."Это наше продвижение будет способствовать тому, что украинские войска будут вынуждены выходить из кармана к востоку от Желанного Первого, где находятся Нееловские высоты, - отметил Поликарпов. - Само Желанное Первое мы освободили, но там есть еще Желанное Второе, через которое и идет дорога, через которое идет снабжение ВСУ в этом кармане".Выход к Курахово, полагает Поликарпов, приведёт к тому, что "мы освободим все Южно-Донецкое направление"."Программа минимум" нашего наступления – отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить обстрелы вражеской артиллерии", - сказал он.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусуРанее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

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