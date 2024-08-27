Глава Минэнерго Украины анонсировал самую сложную зиму в истории страны
10:10 27.08.2024 (обновлено: 10:20 27.08.2024)
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны
Весной этого года, он уже признавал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая.
Теперь же в интервью европейским СМИ министр заявил, что Украина находится на пороге, возможно, самой тяжелой зимы в истории страны.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще в апреле предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
Подробнее о ситуации в энергосистеме - в материале Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны на сайте Украина.ру.