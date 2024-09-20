"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч. Тепловизорами и средствами РЭБ на тактическом уровне надо завесить все, что можно. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ставка ВС РФ на контрактников – это следствие сознательного решения не проводить мобилизацию. Поэтому государство сейчас и повышает материальный престиж контрактной службы (выплаты и льготы), рассказал эксперт.
Также в армии увеличивается присутствие иностранных граждан, которые поступают на контракт. Но, по мнению Рожина, текущей группировки войск в зоне СВО недостаточно для достижения стратегических целей на Украине.
"Что касается технического оснащения, то по сравнению с 2022 годом у нас есть значительные подвижки по связи и по дронам. Но у нас все равно возникают ситуации, когда у одних бригад в этом плане все в порядке, а другие бригады фактически голые", — отметил Рожин.
России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч, уверен журналист. То же самое касается ночников, тепловизоров и средств РЭБ, которыми на тактическом уровне "надо завесить все, что можно", добавил он.
Известно, что в начале курской авантюры ВСУ у ВС РФ была непростая ситуация с РЭБ и дронами. Но когда это направление наполнили этой техникой, все стало получше, указал эксперт.
"Короче говоря, по сравнению с 2022 годом у нас есть подвижки, но их недостаточно, чтобы сказать, что мы армию полностью удовлетворили. Всего надо побольше", — резюмировал собеседник издания.
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