https://ukraina.ru/20240920/1057549225.html

"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров

"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров - 20.09.2024 Украина.ру

"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров

России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч. Тепловизорами и средствами РЭБ на тактическом уровне надо завесить все, что можно. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-20T06:00

2024-09-20T06:00

2024-09-20T06:00

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Ставка ВС РФ на контрактников – это следствие сознательного решения не проводить мобилизацию. Поэтому государство сейчас и повышает материальный престиж контрактной службы (выплаты и льготы), рассказал эксперт.Также в армии увеличивается присутствие иностранных граждан, которые поступают на контракт. Но, по мнению Рожина, текущей группировки войск в зоне СВО недостаточно для достижения стратегических целей на Украине.России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч, уверен журналист. То же самое касается ночников, тепловизоров и средств РЭБ, которыми на тактическом уровне "надо завесить все, что можно", добавил он.Известно, что в начале курской авантюры ВСУ у ВС РФ была непростая ситуация с РЭБ и дронами. Но когда это направление наполнили этой техникой, все стало получше, указал эксперт."Короче говоря, по сравнению с 2022 годом у нас есть подвижки, но их недостаточно, чтобы сказать, что мы армию полностью удовлетворили. Всего надо побольше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ситуация в Курской области с маневренной войной за дороги может повлиять на ход СВО — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу

https://ukraina.ru/20240919/1057539302.html

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