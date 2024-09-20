"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров - 20.09.2024 Украина.ру
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"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров
"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров - 20.09.2024 Украина.ру
"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров
России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч. Тепловизорами и средствами РЭБ на тактическом уровне надо завесить все, что можно. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-20T06:00
2024-09-20T06:00
новости
россия
украина
курская область
борис рожин
рэб
вс рф
мобилизация
фронт
дроны
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Ставка ВС РФ на контрактников – это следствие сознательного решения не проводить мобилизацию. Поэтому государство сейчас и повышает материальный престиж контрактной службы (выплаты и льготы), рассказал эксперт.Также в армии увеличивается присутствие иностранных граждан, которые поступают на контракт. Но, по мнению Рожина, текущей группировки войск в зоне СВО недостаточно для достижения стратегических целей на Украине.России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч, уверен журналист. То же самое касается ночников, тепловизоров и средств РЭБ, которыми на тактическом уровне "надо завесить все, что можно", добавил он.Известно, что в начале курской авантюры ВСУ у ВС РФ была непростая ситуация с РЭБ и дронами. Но когда это направление наполнили этой техникой, все стало получше, указал эксперт."Короче говоря, по сравнению с 2022 годом у нас есть подвижки, но их недостаточно, чтобы сказать, что мы армию полностью удовлетворили. Всего надо побольше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ситуация в Курской области с маневренной войной за дороги может повлиять на ход СВО — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
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новости, россия, украина, курская область, борис рожин, рэб, вс рф, мобилизация, фронт, дроны, бпла, курск, военная техника
Новости, Россия, Украина, Курская область, Борис Рожин, РЭБ, ВС РФ, мобилизация, фронт, дроны, БПЛА, Курск, военная техника

"Надо завесить все, что можно": Рожин объяснил, почему фронту нужны тысячи дронов, РЭБов и тепловизоров

06:00 20.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч. Тепловизорами и средствами РЭБ на тактическом уровне надо завесить все, что можно. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ставка ВС РФ на контрактников – это следствие сознательного решения не проводить мобилизацию. Поэтому государство сейчас и повышает материальный престиж контрактной службы (выплаты и льготы), рассказал эксперт.
Также в армии увеличивается присутствие иностранных граждан, которые поступают на контракт. Но, по мнению Рожина, текущей группировки войск в зоне СВО недостаточно для достижения стратегических целей на Украине.

"Что касается технического оснащения, то по сравнению с 2022 годом у нас есть значительные подвижки по связи и по дронам. Но у нас все равно возникают ситуации, когда у одних бригад в этом плане все в порядке, а другие бригады фактически голые", — отметил Рожин.

России необходимо наращивать производство и закупку дронов за рубежом. Они должны поступать на фронт десятками тысяч, уверен журналист. То же самое касается ночников, тепловизоров и средств РЭБ, которыми на тактическом уровне "надо завесить все, что можно", добавил он.
Известно, что в начале курской авантюры ВСУ у ВС РФ была непростая ситуация с РЭБ и дронами. Но когда это направление наполнили этой техникой, все стало получше, указал эксперт.
"Короче говоря, по сравнению с 2022 годом у нас есть подвижки, но их недостаточно, чтобы сказать, что мы армию полностью удовлетворили. Всего надо побольше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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